Тюльпаны на «подушках»

Я долго не могла вырастить тюльпаны на даче: луковицы часто пропадали от зимних холодов или весенних талых вод. Однажды я поделилась этой проблемой с торговкой на рынке, которая предлагала посадочный материал. Она рассказала, как защитить луковичные растения от вымерзания и вымокания.

Для этого нужно высадить луковицы в октябре на «подушки». Сначала выкопайте лунку, положите в нее по горсти перегноя, огородной почвы, песка и по 1 столовой ложке золы или толченого древесного угля. Затем на эту «подушечку» поместите луковку и присыпьте ее песком. В конце заполните лунку до краев садовой землей и мульчируйте слоем компоста в 7–10 см.

Сначала я не верила, что «подушка» поможет, но попробовала посадить тюльпаны по этому методу, и впервые в моем цветнике взошли все луковки!

Грядка грядке помогает

Я выписываю «1000 секретов» и не перестаю удивляться хитроумным методам, с помощью которых садоводы борются с болезнями и вредителями растений. У меня тоже есть несколько хитростей, которые помогают защитить посадки от вредителей. По всему огороду я располагаю небольшие грядки кинзы и укропа. Именно на этих растениях находят приют божьи коровки и мухи-журчалки, личинки которых эффективно уничтожают многих вредных насекомых. Я также извлекаю пользу из самих посадок зелени.

Рядом с грядками капусты и репы всегда высеваю шпинат, который защищает своих соседей от блошек. А рядом с помидорами и луком сажаю гигантские бархатцы. В их корнях содержится вещество, отпугивающее нематод. Однако бархатцы нужно срезать до созревания семян, иначе растение начнет неконтролируемо распространяться.

С помощью «вспомогательных» грядок я заметно снижаю количество вредителей на грядках с основными культурами и при этом не ухудшаю экологию участка.

Выбираем чеснок для посадки

Чеснок со временем теряет сортовые качества, поэтому посадочный материал необходимо обновлять.

Его можно купить или вырастить самостоятельно. Для этого нужно высадить немного бульбочек для получения однозубок, из которых потом вырастут полноценные головки. Зубчики от таких головок — отличный посадочный материал, но только если они отобраны от здоровых чесночин с не менее чем 6-7 зубками. Если в головке будет 2–4 зубчика, даже крупных, такие зубчики не подойдут для посадки.

При отборе чеснока также откладывайте зубчики, сросшиеся друг с другом и с двойной вершинкой. Это признаки вырождения сорта, и хорошего урожая от такого чеснока не дождетесь.

Компост: полезные добавки

В моей дачной мастерской скапливаются стружки и опилки, которые я добавляю в компост. Но только те опилки, которые получены из цельной древесины. Опилки из ДСП не подходят, так как в них много клея. Также не годятся опилки с покрытых краской или лаком деревяшек.

В компост я добавляю бумагу и картон, предварительно измельчив и смочив, чтобы они быстрее разлагались. Если в компостной массе много влажных компонентов, например, падалицы, бумагу я не мочу, чтобы она впитала излишки влаги. Газеты в компост не попадают, так как типографская краска содержит вредные соединения.

Несмотря на указанные исключения, дерево и бумага составляют значительную часть моего компоста, и он уже не первый год показывает себя как эффективное удобрение.

Как получить ранний урожай редиса

Чтобы получить ранний урожай редиса, я высеваю семена как под зиму, так и ранней весной.

Как только образуются небольшие кустики, я сразу подкармливаю их удобрением, приготовленным из кожуры бананов, очистков картофеля и капусты. Для этого я измельчаю 2 кг очистков и заливаю 10 л теплой воды на 2 дня. Затем полученным настоем поливаю грядки.

После такой подкормки редис быстро идет в рост и созревает на несколько недель раньше, чем при обычной посадке.