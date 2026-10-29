Если ваша собака часто плачет, это не обязательно означает, что она грустит. Возможно, ее переполняют положительные эмоции, как утверждают ученые. Как это возможно?

Исследователи из Японии обнаружили, что собаки плачут, когда воссоединяются со своими владельцами. Более того, плаксивость, по-видимому, связана с уровнем «гормона привязанности» окситоцина.

«Это первый отчет, демонстрирующий, что положительные эмоции стимулируют секрецию слез не только у человека, но и у животных, и что окситоцин участвует в этом процессе», — заявили ученые.

Недавно было установлено, что зрительный контакт между людьми и собаками побуждает первых заботиться о вторых. Взгляд собаки может также вызвать выброс окситоцина у ее владельца. Теперь ученые обнаружили, что слезы могут иметь аналогичный эффект.

«Ранее мы наблюдали, что окситоцин высвобождается как у собак, так и у владельцев при взаимодействии. Поэтому мы провели эксперимент по воссоединению», — рассказал соавтор исследования.

Как проводилось исследование?

На первом этапе команда измерила объем слез, производимых 18 собаками в привычной для них домашней обстановке, не разлучая животных с хозяевами. Затем этот объем сравнили с тем, который выделялся в течение первых пяти минут воссоединения собак со своими владельцами после разлуки более чем на пять часов.

Выяснилось, что у собак выделялось гораздо больше слез, когда они воссоединились со своими владельцами, чем когда находились в одиночестве. При этом ничего подобного не наблюдалось, когда животные воссоединились со знакомыми людьми, которые не были их хозяевами.

Дополнительный эксперимент с участием 22 собак показал, что закапывание окситоцина им в глаза увеличивало объем слез.

Затем команда провела эксперимент и с людьми. 74 участникам показали 10 фотографий пяти собак, на которых каждое животное было изображено с влажными глазами или без слез. Испытуемых попросили оценить по пятибалльной шкале, насколько сильно они хотели бы избегать животного или позаботиться о нем. Результаты показали, что собаки со слезами на глазах привлекли на 10–15% больше людей, желающих позаботиться о них. Это, по словам команды, предполагает, что слезящиеся собачьи глаза вызывают такие эмоции у людей.

Исследователи добавляют, что, в отличие от других животных, собаки научились общаться с людьми на высоком уровне, используя зрительный контакт.

«Благодаря этому процессу их слезы могут играть роль в побуждении их владельцев к защитному или воспитательному поведению», — заявили они. Однако вопросы остались.

«Мы еще не знаем, показывают ли собаки увеличение слез во время воссоединения с другими собаками. Мы также не знаем, как собаки используют слезы для общения друг с другом. Нам нужно прояснить социальную функцию собачьих слез», — сказал соавтор исследования.