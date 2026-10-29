кусочек ржаного хлеба (примерно 75 г)
половинка спелого авокадо
один спелый помидор
ложка сыра рикотта (с горкой)
ложка поджаренных кедровых орехов
лимон
веточка свежего базилика (по желанию)
Британский шеф-повар Джейми Оливер предлагает три рецепта диетических завтраков, богатых клетчаткой, витамином Е и другими полезными веществами.
Британская звезда кулинарии Джейми Оливер известен не только своими вкусными, но и полезными блюдами. Он предлагает приготовить завтрак, который подойдет даже тем, кто придерживается строгой диеты. Для его приготовления понадобятся спелый авокадо, рикотта и ржаной хлеб. Это блюдо также может стать отличным дополнением к обеду, который легко взять с собой. Джейми отмечает, что авокадо в Великобритании стало более популярным, чем апельсины, и этот завтрак станет источником витамина Е, который помогает защитить клетки организма.
Ингредиенты:
Ржаной хлеб можно оставить свежим или поджарить. Этот ингредиент можно заменить на овсяный или кукурузный хлебец, если вы не употребляете хлеб. Однако ржаная основа является источником клетчатки, что способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови и улучшению состояния сердца и пищеварения. Намажьте рикотту на хлеб или хлебец и переходите к следующему этапу.
Нарежьте авокадо и помидор мелкими ломтиками и сбрызните их лимонным соком, чтобы сохранить свежесть и добавить кислую нотку. Приправьте по вкусу и выложите ломтики на тост с рикоттой. Посыпьте кедровыми орехами и добавьте свежие листья базилика, если они есть.
Ингредиенты:
кусочек ржаного хлеба (примерно 75 г)
половинка спелого авокадо
соленый лосось
немного творожного сыра
огурец
лимон
чеснок
- Для приготовления этого бутерброда можно использовать свежий или поджаренный ржаной хлеб, либо хлебец. Намажьте творожный сыр на хлеб, сверху выложите кусочки авокадо, огурца и соленого лосося. Сбрызните лимонным соком и добавьте зелень по вкусу. Если вам нравится чеснок, добавьте его вместе с творожным сыром.
Третий, наиболее неожиданный вариант тостов включает клубнику, рикотту, авокадо, кедровые орешки и бальзамический уксус. Это оригинальный и интересный рецепт!
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