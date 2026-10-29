Британская звезда кулинарии Джейми Оливер известен не только своими вкусными, но и полезными блюдами. Он предлагает приготовить завтрак, который подойдет даже тем, кто придерживается строгой диеты. Для его приготовления понадобятся спелый авокадо, рикотта и ржаной хлеб. Это блюдо также может стать отличным дополнением к обеду, который легко взять с собой. Джейми отмечает, что авокадо в Великобритании стало более популярным, чем апельсины, и этот завтрак станет источником витамина Е, который помогает защитить клетки организма.

Ингредиенты: