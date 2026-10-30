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Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления 0 79

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления

Узнайте о полезных свойствах инжира и о том, как включить эти сочные плоды в свой рацион.

 

Общие сведения об инжире

Инжир — это плод смоковницы, который обладает противоречивыми свойствами. Он богат полезными микроэлементами, такими как каротин, пектин, железо и медь. Однако в инжире содержится много сахара, в некоторых сортах его содержание достигает 71%. Поэтому людям с диабетом стоит быть осторожными с его употреблением.

Калорийность сырого инжира составляет 74 кКал на 100 г, а сушеного — 257 кКал.

Наибольшее количество сахара содержится в перезрелых плодах, которые часто попадают на прилавки магазинов вне сезона. Осенью любители инжира могут насладиться его вкусом и пользой. При выборе инжира стоит обращать внимание на плотные и упругие плоды без вмятин и порезов. Инжир — скоропортящийся продукт, поэтому его лучше хранить не дольше трех суток, иначе он теряет вкус и полезные свойства. Если инжир залежался в холодильнике, его можно использовать в кулинарии, о чем мы расскажем в конце статьи.

 

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Польза инжира

  • Инжир обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием, что делает его полезным при простудах и ангине.

  • В народной медицине инжир считается полезным для сердечно-сосудистой системы. Хотя не стоит полагаться только на него в лечении, он может поддержать основной курс благодаря высокому содержанию калия.

    • Инжир содержит фермент фицин, который способствует рассасыванию тромбов и нормализации сердцебиения.

    • Благодаря высокому содержанию клетчатки инжир быстро насыщает и утоляет голод, что делает его отличным перекусом.

    • Считается, что инжир помогает справиться с похмельем, уменьшая симптомы, такие как тошнота и головная боль, благодаря высокому содержанию калия, магния и кальция.

    Вред инжира

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Противопоказания к употреблению инжира связаны с высоким содержанием сахара. Свежий инжир не рекомендуется людям с сахарным диабетом и острыми желудочно-кишечными заболеваниями. Это также относится к сушеному инжиру, в котором содержание сахара еще выше.

Что приготовить из инжира

Из инжира можно приготовить вкусные варенья, джемы и сиропы. Он отлично подходит для компотов и лимонадов. В некоторых восточных странах из инжира делают настойки, но чаще всего его используют в десертах. Инжир также можно добавлять в основные блюда, особенно с мясом, если правильно подобрать пропорции.

Творожная запеканка с инжиром

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г

  • Сметана — 4 ст. л.

  • Сахар — 7-9 ст. л.

  • Яйца — 2 шт.

  • Сушеный инжир — 150 г

  • Растопленное сливочное масло — 40 г

  • Пшеничная мука — 150-200 г

  • Ванилин по вкусу

Способ приготовления:

  1. 1. Смешайте творог, сметану, сахар, яйца, ванилин и растопленное сливочное масло.

  2. 2. Добавьте в творожную смесь муку и мелко порезанный инжир.

  3. 3. Смажьте форму для выпекания подсолнечным маслом.

  4. 4. Выложите смесь в форму и выпекайте в духовке 35-40 минут при 180 градусах.

  5. 5. Подавайте как теплой, так и охлажденной, с сиропами и сметаной.

Тосты с инжиром

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Козий сыр
  • Инжир
  • Мед
  • Грецкие орехи

Способ приготовления:

  1. 1. Намажьте ломтики хлеба сыром (по желанию можно подогреть в микроволновке, чтобы сыр немного подтаял).

  2. 2. Полейте сыр медом, сверху положите ломтики инжира и посыпьте дроблеными орехами.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Печеный инжир с маскарпоне

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино — 4 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Сушеный инжир — 170 г

  • Орехи грецкие — 2,5 ст. л.

  • Сыр маскарпоне — 2 ст. л.

  • Бальзамический уксус по вкусу

Способ приготовления:

  1. 1. Вино, уксус и сахар перемешайте в кастрюле и варите на умеренном огне до полного растворения сахара, помешивая.

  2. 2. Удалите плодоножки у инжира и добавьте его в кастрюлю. Варите еще 5 минут.

  3. 3. Перелейте винный сироп с инжиром в форму для выпечки, посыпьте жареными грецкими орехами и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку.

  4. 4. Выпекайте около 30 минут, пока инжир не впитает большую часть жидкости.

  5. 5. Дайте инжиру немного остыть (не более 15 минут).

  6. 6. Положите на тарелку пару ложек маскарпоне, сверху теплый инжир и полейте оставшимся сиропом.

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