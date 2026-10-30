Наибольшее количество сахара содержится в перезрелых плодах, которые часто попадают на прилавки магазинов вне сезона. Осенью любители инжира могут насладиться его вкусом и пользой. При выборе инжира стоит обращать внимание на плотные и упругие плоды без вмятин и порезов. Инжир — скоропортящийся продукт, поэтому его лучше хранить не дольше трех суток, иначе он теряет вкус и полезные свойства. Если инжир залежался в холодильнике, его можно использовать в кулинарии, о чем мы расскажем в конце статьи.