Узнайте о полезных свойствах инжира и о том, как включить эти сочные плоды в свой рацион.
Инжир — это плод смоковницы, который обладает противоречивыми свойствами. Он богат полезными микроэлементами, такими как каротин, пектин, железо и медь. Однако в инжире содержится много сахара, в некоторых сортах его содержание достигает 71%. Поэтому людям с диабетом стоит быть осторожными с его употреблением.
Калорийность сырого инжира составляет 74 кКал на 100 г, а сушеного — 257 кКал.
Наибольшее количество сахара содержится в перезрелых плодах, которые часто попадают на прилавки магазинов вне сезона. Осенью любители инжира могут насладиться его вкусом и пользой. При выборе инжира стоит обращать внимание на плотные и упругие плоды без вмятин и порезов. Инжир — скоропортящийся продукт, поэтому его лучше хранить не дольше трех суток, иначе он теряет вкус и полезные свойства. Если инжир залежался в холодильнике, его можно использовать в кулинарии, о чем мы расскажем в конце статьи.
Польза инжира
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Инжир обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием, что делает его полезным при простудах и ангине.
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В народной медицине инжир считается полезным для сердечно-сосудистой системы. Хотя не стоит полагаться только на него в лечении, он может поддержать основной курс благодаря высокому содержанию калия.
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Инжир содержит фермент фицин, который способствует рассасыванию тромбов и нормализации сердцебиения.
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Благодаря высокому содержанию клетчатки инжир быстро насыщает и утоляет голод, что делает его отличным перекусом.
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Считается, что инжир помогает справиться с похмельем, уменьшая симптомы, такие как тошнота и головная боль, благодаря высокому содержанию калия, магния и кальция.
Вред инжира
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Противопоказания к употреблению инжира связаны с высоким содержанием сахара. Свежий инжир не рекомендуется людям с сахарным диабетом и острыми желудочно-кишечными заболеваниями. Это также относится к сушеному инжиру, в котором содержание сахара еще выше.
Что приготовить из инжира
Из инжира можно приготовить вкусные варенья, джемы и сиропы. Он отлично подходит для компотов и лимонадов. В некоторых восточных странах из инжира делают настойки, но чаще всего его используют в десертах. Инжир также можно добавлять в основные блюда, особенно с мясом, если правильно подобрать пропорции.
Творожная запеканка с инжиром
Ингредиенты:
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Творог — 500 г
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Сметана — 4 ст. л.
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Сахар — 7-9 ст. л.
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Яйца — 2 шт.
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Сушеный инжир — 150 г
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Растопленное сливочное масло — 40 г
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Пшеничная мука — 150-200 г
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Ванилин по вкусу
Способ приготовления:
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1. Смешайте творог, сметану, сахар, яйца, ванилин и растопленное сливочное масло.
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2. Добавьте в творожную смесь муку и мелко порезанный инжир.
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3. Смажьте форму для выпекания подсолнечным маслом.
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4. Выложите смесь в форму и выпекайте в духовке 35-40 минут при 180 градусах.
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5. Подавайте как теплой, так и охлажденной, с сиропами и сметаной.
Тосты с инжиром
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Козий сыр
- Инжир
- Мед
- Грецкие орехи
Способ приготовления:
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1. Намажьте ломтики хлеба сыром (по желанию можно подогреть в микроволновке, чтобы сыр немного подтаял).
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2. Полейте сыр медом, сверху положите ломтики инжира и посыпьте дроблеными орехами.
Печеный инжир с маскарпоне
Ингредиенты:
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Красное сухое вино — 4 ст. л.
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Сахар — 2 ст. л.
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Сушеный инжир — 170 г
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Орехи грецкие — 2,5 ст. л.
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Сыр маскарпоне — 2 ст. л.
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Бальзамический уксус по вкусу
Способ приготовления:
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1. Вино, уксус и сахар перемешайте в кастрюле и варите на умеренном огне до полного растворения сахара, помешивая.
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2. Удалите плодоножки у инжира и добавьте его в кастрюлю. Варите еще 5 минут.
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3. Перелейте винный сироп с инжиром в форму для выпечки, посыпьте жареными грецкими орехами и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку.
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4. Выпекайте около 30 минут, пока инжир не впитает большую часть жидкости.
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5. Дайте инжиру немного остыть (не более 15 минут).
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6. Положите на тарелку пару ложек маскарпоне, сверху теплый инжир и полейте оставшимся сиропом.
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