На лице могут появляться небольшие уплотнения — липомы (жировики). В этой статье рассмотрим причины появления липом на лице и способы их удаления.
Жировики бывают двух видов. Маленькие белые точечки, напоминающие высыпания, часто появляются в области нижнего века, в то время как плотные шишки (классические жировики) встречаются реже.
Основные причины появления липом:
· нарушения жирового обмена;
· наследственная предрасположенность;
· сбой в работе гормональной системы;
· проблемы с сосудами.
Жировик может быть единичным или встречаться в нескольких экземплярах. В любом случае от этого косметического дефекта лучше избавиться.
— Для удаления любого новообразования лучше всего обратиться к специалисту. Квалифицированный врач-дерматовенеролог сможет оценить состояние и поставить диагноз. Если это липома (доброкачественная опухоль), то ее следует удалять в кабинете хирурга. Врач обкалывает липому анестетиком и через разрез на коже удаляет новообразование вместе с капсулой. После процедуры остается небольшой рубец. Если же это милиум (просянка), то ее можно удалить в кабинете косметолога. Удаление происходит без анестезии с помощью медицинской иглы. Не рекомендуется делать это самостоятельно в домашних условиях, так как существует риск инфицирования и возникновения осложнений.
Способы удаления жировиков
Удалить липому можно в домашних условиях, но предпочтительнее сделать это у специалиста.
-
1. Рассасывание под воздействием медикаментов — наиболее щадящий, но длительный способ. Так удаляют жировики небольшого размера, обрабатывая их раствором на протяжении двух месяцев.
-
2. Хирургический метод заключается в удалении жировика с помощью разрезов на коже. Этот метод применяют в случае больших жировиков. К сожалению, после операции на лице остается шрам, поэтому лучше не дожидаться, пока липома сильно разрастется.
-
3. Лазерное удаление — наиболее щадящий и эффективный метод. Он позволяет бороться с жировиками небольших и средних размеров.
При выборе метода удаления помните: клинические способы удаления наиболее безопасны. Лучше всего удалять липому перечисленными методами. Если вы не хотите идти в клинику и жировик маленький, можно попробовать удалить его самостоятельно.
-
1. Маленькие жировики можно удалить с помощью иглы. В этом случае кожу прокалывают и выдавливают жировой узелок. Этот способ опасен по нескольким причинам: есть риск инфицирования, при неправильном выдавливании жировик может разрастись еще больше, а при неаккуратном проколе останется шрам. Поэтому лучше обратиться к врачу. Этот метод подходит только для «сухих» узелков. Плотные шишки удалять таким образом нельзя.
-
2. Метод подсушивания йодом, салициловым или борным спиртом требует длительного воздействия. При этом нежная кожа века может быть пересушена этими средствами.
Наиболее предпочтительным и правильным способом удаления остается лазерное воздействие.
Если необходимо удалить жировик, не откладывайте визит к врачу. Своевременное обращение к специалисту позволит сделать это аккуратно и без косметических дефектов.
Оставить комментарий