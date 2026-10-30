— Для удаления любого новообразования лучше всего обратиться к специалисту. Квалифицированный врач-дерматовенеролог сможет оценить состояние и поставить диагноз. Если это липома (доброкачественная опухоль), то ее следует удалять в кабинете хирурга. Врач обкалывает липому анестетиком и через разрез на коже удаляет новообразование вместе с капсулой. После процедуры остается небольшой рубец. Если же это милиум (просянка), то ее можно удалить в кабинете косметолога. Удаление происходит без анестезии с помощью медицинской иглы. Не рекомендуется делать это самостоятельно в домашних условиях, так как существует риск инфицирования и возникновения осложнений.