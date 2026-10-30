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Как удалить жировик под глазом 0 232

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить жировик под глазом

На лице могут появляться небольшие уплотнения — липомы (жировики). В этой статье рассмотрим причины появления липом на лице и способы их удаления.

 

Причины появления липом

Жировики бывают двух видов. Маленькие белые точечки, напоминающие высыпания, часто появляются в области нижнего века, в то время как плотные шишки (классические жировики) встречаются реже.

Основные причины появления липом:

· нарушения жирового обмена;

· наследственная предрасположенность;

· сбой в работе гормональной системы;

· проблемы с сосудами.

Жировик может быть единичным или встречаться в нескольких экземплярах. В любом случае от этого косметического дефекта лучше избавиться.

— Для удаления любого новообразования лучше всего обратиться к специалисту. Квалифицированный врач-дерматовенеролог сможет оценить состояние и поставить диагноз. Если это липома (доброкачественная опухоль), то ее следует удалять в кабинете хирурга. Врач обкалывает липому анестетиком и через разрез на коже удаляет новообразование вместе с капсулой. После процедуры остается небольшой рубец. Если же это милиум (просянка), то ее можно удалить в кабинете косметолога. Удаление происходит без анестезии с помощью медицинской иглы. Не рекомендуется делать это самостоятельно в домашних условиях, так как существует риск инфицирования и возникновения осложнений.

Способы удаления жировиков

Удалить липому можно в домашних условиях, но предпочтительнее сделать это у специалиста.

  1. 1. Рассасывание под воздействием медикаментов — наиболее щадящий, но длительный способ. Так удаляют жировики небольшого размера, обрабатывая их раствором на протяжении двух месяцев.

  2. 2. Хирургический метод заключается в удалении жировика с помощью разрезов на коже. Этот метод применяют в случае больших жировиков. К сожалению, после операции на лице остается шрам, поэтому лучше не дожидаться, пока липома сильно разрастется.

  3. 3. Лазерное удаление — наиболее щадящий и эффективный метод. Он позволяет бороться с жировиками небольших и средних размеров.

При выборе метода удаления помните: клинические способы удаления наиболее безопасны. Лучше всего удалять липому перечисленными методами. Если вы не хотите идти в клинику и жировик маленький, можно попробовать удалить его самостоятельно.

  1. 1. Маленькие жировики можно удалить с помощью иглы. В этом случае кожу прокалывают и выдавливают жировой узелок. Этот способ опасен по нескольким причинам: есть риск инфицирования, при неправильном выдавливании жировик может разрастись еще больше, а при неаккуратном проколе останется шрам. Поэтому лучше обратиться к врачу. Этот метод подходит только для «сухих» узелков. Плотные шишки удалять таким образом нельзя.

  2. 2. Метод подсушивания йодом, салициловым или борным спиртом требует длительного воздействия. При этом нежная кожа века может быть пересушена этими средствами.

Наиболее предпочтительным и правильным способом удаления остается лазерное воздействие.

Если необходимо удалить жировик, не откладывайте визит к врачу. Своевременное обращение к специалисту позволит сделать это аккуратно и без косметических дефектов.

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