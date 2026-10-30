Соль выполняет важные функции, такие как содействие усвоению питательных микроэлементов и поддержание водно-солевого обмена. Она является одной из ключевых составляющих механизма, отвечающего за транспортировку и усвоение полезных веществ, а также за нормальную работу нервной и мышечной систем. Хлор, входящий в состав соли, участвует в расщеплении липидов и способствует формированию костной ткани.

Специалисты утверждают, что соль важна для здоровья человека, но ее потребление должно быть в пределах нормы — 5 г (1 ч. л.) в сутки.

Отказ от соли может быть полезен тем, кто стремится похудеть. Употребление несоленой пищи может привести к потере до восьми килограммов в месяц. Кроме того, такая диета может оказать положительное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как избыток соли делает сосуды менее эластичными и хрупкими, что нарушает их способность нормально сужаться и расширяться.