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Не рискуйте: последствия полного отказа от соли для здоровья 0 164

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не рискуйте: последствия полного отказа от соли для здоровья

Невозможно найти продукты, которые приносят только пользу или только вред. Превышение нормы потребления соли может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и полный отказ от нее также может иметь негативные последствия. Подробнее об этом рассказывают специалисты.

 

Кому полезен отказ от соли

Соль выполняет важные функции, такие как содействие усвоению питательных микроэлементов и поддержание водно-солевого обмена. Она является одной из ключевых составляющих механизма, отвечающего за транспортировку и усвоение полезных веществ, а также за нормальную работу нервной и мышечной систем. Хлор, входящий в состав соли, участвует в расщеплении липидов и способствует формированию костной ткани.

Специалисты утверждают, что соль важна для здоровья человека, но ее потребление должно быть в пределах нормы — 5 г (1 ч. л.) в сутки.

Отказ от соли может быть полезен тем, кто стремится похудеть. Употребление несоленой пищи может привести к потере до восьми килограммов в месяц. Кроме того, такая диета может оказать положительное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как избыток соли делает сосуды менее эластичными и хрупкими, что нарушает их способность нормально сужаться и расширяться.

Отказ от соли: последствия для организма

Полный отказ от соли может привести к следующим неблагоприятным последствиям:

  • отвращение к пище;

  • гипотензия;

  • судороги и слабость в мышцах;

  • ухудшение самочувствия и аппетита;

  • тошнота;

  • нарушение пищеварения;

  • потеря сознания;

  • головокружение.

Чем меньше соли в организме, тем быстрее из него уходит вода, что может привести к потере жизненно важных минералов и витаминов. Поэтому бессолевая диета должна назначаться врачом, и самостоятельно отказываться от соли не рекомендуется.

Отзывы людей, придерживающихся бессолевой диеты, противоречивы. Многие отмечают, что благодаря такой диете улучшили свою внешность, сбросили лишние килограммы и избавились от отеков. Однако есть и негативные отзывы, где люди сообщают о возвращении сброшенных килограммов, ухудшении самочувствия и резком снижении артериального давления.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Если вы решили отказаться от соли, обязательно проверьте состояние своего здоровья и проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможного вреда для организма.

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