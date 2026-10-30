Рыба считается одним из самых полезных продуктов, однако её размер и продолжительность жизни могут существенно влиять на безопасность употребления. Испанский диетолог Мария Касас объяснила, почему крупные хищные рыбы не всегда лучший выбор и какие виды стоит чаще включать в рацион.

Рыба является важной частью здорового питания благодаря содержанию качественного белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3. Однако, как отмечает испанский диетолог Мария Касас, при покупке стоит обращать внимание не только на питательную ценность, но и на возможное содержание загрязняющих веществ.

Об этом пишет испанское издание El Español.

Почему крупная рыба может быть опаснее

По словам специалиста, среди наименее предпочтительных вариантов — рыба-меч, голубой тунец и щука.

Проблема заключается не в калорийности или количестве белка, а в способности этих видов накапливать ртуть.

Крупные хищные рыбы часто живут много лет и находятся на вершине пищевой цепи. Поедая других рыб, они постепенно накапливают загрязняющие вещества, в том числе метилртуть.

Этот процесс связан с биоаккумуляцией — накоплением веществ в организме. При передаче загрязнителей по пищевой цепи их концентрация также может увеличиваться.

Особенно опасно чрезмерное воздействие метилртути для развивающейся нервной системы.

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) рекомендует беременным, кормящим женщинам и детям младше десяти лет избегать употребления рыбы-меч, акулы, голубого тунца и щуки.

Для остальных взрослых эти виды не находятся под абсолютным запретом, однако употреблять их рекомендуется с учётом возможного содержания ртути.

Сардины и скумбрия: небольшая рыба с большой пользой

Одними из наиболее интересных вариантов диетолог считает сардины и скумбрию.

Эти виды отличаются высоким содержанием омега-3 — полезных жирных кислот, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы.

Особое значение имеют две кислоты: EPA и DHA.

Они участвуют в поддержании нормальной работы сердца и других физиологических процессов.

При этом сардины, а также некоторые виды скумбрии обычно содержат меньше ртути, чем крупные хищные рыбы. Важно учитывать, что содержание ртути различается между видами скумбрии: например, королевская макрель относится к рыбам с высоким содержанием ртути.

Сардины удобны ещё и тем, что их можно покупать в консервированном виде. Они доступны круглый год и не требуют сложного приготовления.

В статье также упоминается исследование 2023 года, охватившее данные более 1,4 миллиона человек. Согласно его результатам, употребление двух-трёх порций рыбы в неделю было связано примерно с 8-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако такая статистическая связь сама по себе не доказывает, что именно рыба стала причиной снижения риска.

А что насчёт лосося?

Лосось также остаётся ценным продуктом благодаря высокому содержанию омега-3.

Особенно специалист выделяет дикого лосося.

Он обеспечивает организм полноценным белком и полезными жирами, которые необходимы для сбалансированного питания.

При этом диетологи не советуют ограничиваться только жирными сортами рыбы. Белая рыба также обладает важными питательными преимуществами.

Хек, треска и камбала: почему их стоит включать в меню

Мария Касас отдельно выделяет нежирные виды рыбы, среди которых хек, свежая треска, морской чёрт, некоторые виды камбалы и молодая мерлуза.

Обычно они содержат сравнительно мало жира, в том числе насыщенного, но при этом являются хорошим источником полноценного белка.

Многие из этих видов отличаются и относительно низким содержанием ртути.

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) относит треску, хека и камбалу к вариантам рыбы с низким содержанием ртути.

Белая рыба может быть особенно удобна для людей, предпочитающих менее жирные блюда.

Однако это не означает, что она полезнее жирной рыбы во всех отношениях.

В белой рыбе, как правило, меньше омега-3, поэтому наиболее рациональным подходом считается чередование разных видов.

Какую рыбу лучше покупать?

При выборе рыбы стоит учитывать не только цену и вкусовые предпочтения, но и её пищевую ценность и содержание ртути.

Вид рыбы Основные особенности Сардины Богаты омега-3, обычно содержат мало ртути Атлантическая скумбрия Источник омега-3, относительно низкое содержание ртути Лосось Богат полезными жирами и белком Хек Нежирная рыба, хороший источник белка Треска Низкое содержание жира, обычно мало ртути Камбала Нежирная рыба с относительно низким содержанием ртути Рыба-меч Высокое содержание ртути Голубой тунец Крупная хищная рыба, способная накапливать ртуть Щука Может накапливать значительное количество ртути

Сколько раз в неделю нужно есть рыбу?

Испанское агентство AESAN рекомендует употреблять рыбу примерно три-четыре раза в неделю, чередуя белые и жирные сорта и отдавая предпочтение видам с низким содержанием ртути.

При этом размер порции и выбор конкретных видов необходимо учитывать с учётом возраста, состояния здоровья и индивидуальных рекомендаций.

Главный совет Марии Касас заключается в том, что не стоит искать один-единственный идеальный вид рыбы.

Гораздо полезнее разнообразить рацион, сочетая нежирную белую рыбу с более жирными сортами, богатыми омега-3.

И ещё один важный принцип: крупная и дорогая рыба вовсе не обязательно окажется более полезной. Иногда небольшие сардины или обычный хек могут стать более разумным выбором для повседневного питания.