Рыба считается одним из самых полезных продуктов, однако её размер и продолжительность жизни могут существенно влиять на безопасность употребления. Испанский диетолог Мария Касас объяснила, почему крупные хищные рыбы не всегда лучший выбор и какие виды стоит чаще включать в рацион.
Рыба является важной частью здорового питания благодаря содержанию качественного белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3. Однако, как отмечает испанский диетолог Мария Касас, при покупке стоит обращать внимание не только на питательную ценность, но и на возможное содержание загрязняющих веществ.
Об этом пишет испанское издание El Español.
Почему крупная рыба может быть опаснее
По словам специалиста, среди наименее предпочтительных вариантов — рыба-меч, голубой тунец и щука.
Проблема заключается не в калорийности или количестве белка, а в способности этих видов накапливать ртуть.
Крупные хищные рыбы часто живут много лет и находятся на вершине пищевой цепи. Поедая других рыб, они постепенно накапливают загрязняющие вещества, в том числе метилртуть.
Этот процесс связан с биоаккумуляцией — накоплением веществ в организме. При передаче загрязнителей по пищевой цепи их концентрация также может увеличиваться.
Особенно опасно чрезмерное воздействие метилртути для развивающейся нервной системы.
Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) рекомендует беременным, кормящим женщинам и детям младше десяти лет избегать употребления рыбы-меч, акулы, голубого тунца и щуки.
Для остальных взрослых эти виды не находятся под абсолютным запретом, однако употреблять их рекомендуется с учётом возможного содержания ртути.
Сардины и скумбрия: небольшая рыба с большой пользой
Одними из наиболее интересных вариантов диетолог считает сардины и скумбрию.
Эти виды отличаются высоким содержанием омега-3 — полезных жирных кислот, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы.
Особое значение имеют две кислоты: EPA и DHA.
Они участвуют в поддержании нормальной работы сердца и других физиологических процессов.
При этом сардины, а также некоторые виды скумбрии обычно содержат меньше ртути, чем крупные хищные рыбы. Важно учитывать, что содержание ртути различается между видами скумбрии: например, королевская макрель относится к рыбам с высоким содержанием ртути.
Сардины удобны ещё и тем, что их можно покупать в консервированном виде. Они доступны круглый год и не требуют сложного приготовления.
В статье также упоминается исследование 2023 года, охватившее данные более 1,4 миллиона человек. Согласно его результатам, употребление двух-трёх порций рыбы в неделю было связано примерно с 8-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако такая статистическая связь сама по себе не доказывает, что именно рыба стала причиной снижения риска.
А что насчёт лосося?
Лосось также остаётся ценным продуктом благодаря высокому содержанию омега-3.
Особенно специалист выделяет дикого лосося.
Он обеспечивает организм полноценным белком и полезными жирами, которые необходимы для сбалансированного питания.
При этом диетологи не советуют ограничиваться только жирными сортами рыбы. Белая рыба также обладает важными питательными преимуществами.
Хек, треска и камбала: почему их стоит включать в меню
Мария Касас отдельно выделяет нежирные виды рыбы, среди которых хек, свежая треска, морской чёрт, некоторые виды камбалы и молодая мерлуза.
Обычно они содержат сравнительно мало жира, в том числе насыщенного, но при этом являются хорошим источником полноценного белка.
Многие из этих видов отличаются и относительно низким содержанием ртути.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) относит треску, хека и камбалу к вариантам рыбы с низким содержанием ртути.
Белая рыба может быть особенно удобна для людей, предпочитающих менее жирные блюда.
Однако это не означает, что она полезнее жирной рыбы во всех отношениях.
В белой рыбе, как правило, меньше омега-3, поэтому наиболее рациональным подходом считается чередование разных видов.
Какую рыбу лучше покупать?
При выборе рыбы стоит учитывать не только цену и вкусовые предпочтения, но и её пищевую ценность и содержание ртути.
|Вид рыбы
|Основные особенности
|Сардины
|Богаты омега-3, обычно содержат мало ртути
|Атлантическая скумбрия
|Источник омега-3, относительно низкое содержание ртути
|Лосось
|Богат полезными жирами и белком
|Хек
|Нежирная рыба, хороший источник белка
|Треска
|Низкое содержание жира, обычно мало ртути
|Камбала
|Нежирная рыба с относительно низким содержанием ртути
|Рыба-меч
|Высокое содержание ртути
|Голубой тунец
|Крупная хищная рыба, способная накапливать ртуть
|Щука
|Может накапливать значительное количество ртути
Сколько раз в неделю нужно есть рыбу?
Испанское агентство AESAN рекомендует употреблять рыбу примерно три-четыре раза в неделю, чередуя белые и жирные сорта и отдавая предпочтение видам с низким содержанием ртути.
При этом размер порции и выбор конкретных видов необходимо учитывать с учётом возраста, состояния здоровья и индивидуальных рекомендаций.
Главный совет Марии Касас заключается в том, что не стоит искать один-единственный идеальный вид рыбы.
Гораздо полезнее разнообразить рацион, сочетая нежирную белую рыбу с более жирными сортами, богатыми омега-3.
И ещё один важный принцип: крупная и дорогая рыба вовсе не обязательно окажется более полезной. Иногда небольшие сардины или обычный хек могут стать более разумным выбором для повседневного питания.
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