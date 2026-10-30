Цинк содержится не только в семенах, но и в тыквенном и кунжутном маслах. Эти продукты богаты полезными жирами, поэтому их следует употреблять умеренно. Семена можно добавлять в салаты, супы или йогурты, а масла — в готовые блюда для сохранения их полезных свойств.