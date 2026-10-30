Цинк долгое время считался второстепенным микроэлементом, но его важность для жизненно важных процессов организма стала очевидной. Дефицит цинка распространен среди жителей больших городов. Рассмотрим, как он влияет на организм и в каких продуктах его содержится больше всего.
Важно следить за достаточным потреблением цинка, микроэлемента, необходимого для здоровья человека.
Цинк необходим для нормализации клеточного обмена:
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Синтеза белка.
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Обновления клеток кожи и регуляция выработки кожного сала, что препятствует воспалениям и сухости кожи.
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Усвоения витаминов А, Д и Е.
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Синтеза лейкоцитов — клеток иммунной системы, которые реагируют на вторжение чуждых "агентов". Дефицит цинка часто приводит к учащению простудных заболеваний.
Рекомендуемая суточная норма потребления цинка составляет 10-20 мг. Дефицит может не проявляться сразу, так как организм способен запасать его в коже, печени и почках. Наиболее богатым источником цинка являются устрицы, однако их сложно найти и они стоят дорого. Рассмотрим более доступные источники цинка.
Кунжутные и тыквенные семена
В 100 г содержится 7,4-7,7 мг цинка.
Цинк содержится не только в семенах, но и в тыквенном и кунжутном маслах. Эти продукты богаты полезными жирами, поэтому их следует употреблять умеренно. Семена можно добавлять в салаты, супы или йогурты, а масла — в готовые блюда для сохранения их полезных свойств.
Говядина
В 100 г содержится 7 мг цинка.
Говядина содержит множество микроэлементов, важных для здоровья, включая железо. Порция красного мяса может обеспечить суточную норму цинка, поэтому употребление говядины несколько раз в неделю допустимо. Ее можно запекать, варить или тушить.
Какао-порошок
В 100 г содержится 6,4 мг цинка.
Какао-порошок является полезным продуктом, важно, чтобы содержание какао-бобов было не менее 75 %. Напиток можно готовить на растительном молоке, например, миндальном или кокосовом.
Говяжий язык
В 100 г содержится 4,8 мг цинка.
Говяжий язык является незаменимым продуктом в здоровом питании. Он легко готовится и подходит для завтрака, обеденного салата или перекуса.
Мясо индейки
В 100 г содержится 4 мг цинка.
Красное мясо индейки содержит больше полезных витаминов и микроэлементов, чем белое. Индюшачьи ножки идеально подходят для запекания или приготовления заливного.
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