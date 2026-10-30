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Помощь иммунитету: 7 продуктов с высоким содержанием цинка 0 145

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помощь иммунитету: 7 продуктов с высоким содержанием цинка

Важно следить за достаточным потреблением цинка, микроэлемента, необходимого для здоровья человека.

 

Цинк долгое время считался второстепенным микроэлементом, но его важность для жизненно важных процессов организма стала очевидной. Дефицит цинка распространен среди жителей больших городов. Рассмотрим, как он влияет на организм и в каких продуктах его содержится больше всего.

Цинк необходим для нормализации клеточного обмена:

  • Синтеза белка.

  • Обновления клеток кожи и регуляция выработки кожного сала, что препятствует воспалениям и сухости кожи.

  • Усвоения витаминов А, Д и Е.

  • Синтеза лейкоцитов — клеток иммунной системы, которые реагируют на вторжение чуждых "агентов". Дефицит цинка часто приводит к учащению простудных заболеваний.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Рекомендуемая суточная норма потребления цинка составляет 10-20 мг. Дефицит может не проявляться сразу, так как организм способен запасать его в коже, печени и почках. Наиболее богатым источником цинка являются устрицы, однако их сложно найти и они стоят дорого. Рассмотрим более доступные источники цинка.

Кунжутные и тыквенные семена

В 100 г содержится 7,4-7,7 мг цинка.

Цинк содержится не только в семенах, но и в тыквенном и кунжутном маслах. Эти продукты богаты полезными жирами, поэтому их следует употреблять умеренно. Семена можно добавлять в салаты, супы или йогурты, а масла — в готовые блюда для сохранения их полезных свойств.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Говядина

В 100 г содержится 7 мг цинка.

Говядина содержит множество микроэлементов, важных для здоровья, включая железо. Порция красного мяса может обеспечить суточную норму цинка, поэтому употребление говядины несколько раз в неделю допустимо. Ее можно запекать, варить или тушить.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Какао-порошок

В 100 г содержится 6,4 мг цинка.

Какао-порошок является полезным продуктом, важно, чтобы содержание какао-бобов было не менее 75 %. Напиток можно готовить на растительном молоке, например, миндальном или кокосовом.

Говяжий язык

В 100 г содержится 4,8 мг цинка.

Говяжий язык является незаменимым продуктом в здоровом питании. Он легко готовится и подходит для завтрака, обеденного салата или перекуса.

Мясо индейки

В 100 г содержится 4 мг цинка.

Красное мясо индейки содержит больше полезных витаминов и микроэлементов, чем белое. Индюшачьи ножки идеально подходят для запекания или приготовления заливного.

Куриные яйца

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

В 100 г содержится 3 мг цинка.

Цинк содержится в яичном желтке, особенно в деревенских яйцах. Употребление 1-2 яиц в день безопасно для здоровья.

Кокос

В 100 г содержится 2 мг цинка.

Кокос уже стал частью рациона многих людей. Из кокосового молока готовят супы, используют в выпечке и добавляют в кофе. Кокосовые сливки хорошо сочетаются с фруктами и ягодами. Однако кокосовые продукты калорийны, поэтому их следует употреблять умеренно.

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