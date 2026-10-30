Обилие ненужных вещей загромождает помещение, превращая его в склад. Иногда трудно расстаться с очевидно лишними предметами. Причина может заключаться в особенностях характера. Разгадав их, вы сможете устранить внутренние противоречия и навести порядок в доме.

Определить, к какому психотипу «Плюшкиных» вы относитесь, можно по фразам, которыми вы оправдываете засилье ненужных вещей.

«Это же памятная вещь!»

Психотип: эмоциональный.

Негативная черта: привязчивость.

Помеха: излишняя сентиментальность.

Вы храните: памятные предметы, привезенные с отдыха, засушенные цветы и веточки тропических растений, камни с пляжа, старые театральные билеты, сувениры, открытки, а также вышедшую из моды одежду, связанную с приятными событиями в вашей жизни.

Вам нужно: не отождествлять свои воспоминания и переживания с вещами. Копите впечатления, а не материальное имущество. Если вам трудно расстаться с ненужным, но дорогим предметом, погладьте его, обнимите, поблагодарите за службу и со спокойной душой отпустите.

«Я выброшу хлам, но завтра»

Психотип: инертный.

Негативная черта: недисциплинированность.

Помеха: неспособность к самоорганизации.

Вы храните: вещи, которые планировали использовать в каких-то начинаниях (например, попытках заняться спортом, рукоделием, продажами и т.п.). Но дальше намерений дело не пошло, и теперь у вас лежит во всех углах ненужный, устаревший спортивный инвентарь, пряжа, поеденная молью, нераспроданные баночки с чудодейственными пилюлями и т.д.

Вам нужно: признаться себе, что интерес к заброшенным проектам и связанным с ними предметам в вас окончательно угас. Смело собирайте все ставшие ненужными предметы, раздавайте или выбрасывайте их. И не переживайте: новые увлечения заставят вас приобрести им на смену много других ненужных вещей.

«Это же столько стоит!»

Психотип: рачительный.

Негативная черта: чрезмерная бережливость.

Помеха: привычка придавать преувеличенное значение вещам.

Вы храните: абсолютно все, что имеет или имело когда-то материальную ценность. Вы обращаетесь с вещами очень бережно. Одежда и прочие предметы, приобретенные вами много лет назад, выглядят как новые. Вы наверняка сберегли даже свои детские игрушки.

Вам нужно: понять, что счастье состоит не в накоплении ценных предметов. Лишние вещи могут ухудшать качество жизни, уменьшая полезную площадь жилища и создавая дискомфорт. Избавляйтесь от предметов, которыми не пользуетесь, даже если они в отличном состоянии и вы за них когда-то много заплатили. Чтобы не было жалко, постарайтесь распродать их через интернет.

«А вдруг еще понадобится?»

Психотип: прагматичный.

Негативная черта: страсть к собирательству.

Помеха: чрезмерная практичность.

Вы храните: «полезные» вещи, которые могут пригодиться в будущем, сломанную технику, инструменты, остатки стройматериалов, обоев, одежду меньшего размера (на случай, если похудеете).

Вам нужно: научиться жить не будущим, а настоящим. Отделите от потенциально полезных предметов те, которые в настоящее время бесполезны, и избавьтесь от них. Гоните от себя гипотетические рассуждения о том, как их можно использовать потом. Концентрируйтесь на текущем моменте.

"1000 секретов".