Кажется, что уборка никогда не заканчивается? Только навели порядок, а на кухне уже скопилась посуда, в прихожей разбросана обувь, а на стульях снова лежит одежда. Однако поддерживать чистоту можно и без многочасовой генеральной уборки. Достаточно изменить несколько повседневных привычек и уделять дому всего 15 минут в день.

Секрет чистого дома — всего 15 минут

Один из самых простых способов поддерживать порядок — ежедневно выделять на уборку 15 минут.

Поставьте таймер и займитесь тем, что больше всего бросается в глаза. Например, уберите разбросанные вещи, протрите кухонный стол, сложите пледы или наведите порядок в прихожей.

Главное правило — не пытаться за четверть часа убрать всю квартиру.

Начните с наиболее заметных участков. Даже если вы просто освободите столешницы, расставите обувь и уберёте одежду со стульев, помещение уже будет выглядеть значительно аккуратнее.

Со временем такая небольшая ежедневная уборка превратится в привычку, а беспорядок перестанет накапливаться.

Пять привычек, которые избавят от постоянной уборки

1. Не оставляйте грязную посуду на потом

После завтрака, обеда или ужина лучше сразу вымыть тарелки и чашки либо загрузить их в посудомоечную машину.

Свежие остатки пищи удаляются значительно легче, чем засохшие. К тому же чистая раковина сразу создаёт ощущение порядка на кухне.

2. Каждой вещи — своё место

Одна из главных причин беспорядка заключается в том, что вещи остаются там, где ими пользовались в последний раз.

Одежда оказывается на стульях, ключи — на кухонном столе, косметика — возле зеркала, а документы постепенно занимают все свободные поверхности.

Попробуйте возвращать предметы на место сразу после использования. На это уходят секунды, зато впоследствии не придётся тратить часы на разбор накопившихся вещей.

3. Оставляйте кухню чистой перед сном

Небольшая вечерняя уборка способна заметно облегчить следующее утро.

Уберите продукты, протрите столешницу, вымойте раковину и при необходимости вынесите мусор.

Просыпаться и заходить на чистую кухню гораздо приятнее, чем начинать день с вчерашних домашних забот.

4. Убирайте сверху вниз

Если вы собираетесь протереть пыль и вымыть пол, соблюдайте правильную последовательность.

Сначала очистите полки, шкафы, столы и другие поверхности. Только после этого пылесосьте и мойте пол.

Так пыль и мелкий мусор не будут оседать на уже очищенных участках.

5. Избавляйтесь от ненужных вещей

Чем больше предметов находится в доме, тем сложнее поддерживать порядок.

Старые чеки, пустые коробки, ненужные пакеты, сломанные мелочи и одежда, которую никто не носит, постепенно занимают всё больше места.

Регулярно пересматривайте содержимое шкафов и ящиков. Вещи в хорошем состоянии, которыми вы больше не пользуетесь, можно отдать другим людям.

Как перестать тратить выходные на генеральную уборку

Ещё один полезный приём — распределить домашние дела по дням недели.

Например:

Понедельник: привести в порядок кухню.

Вторник: почистить ванную комнату и сантехнику.

Среда: протереть пыль на полках и мебели.

Четверг: убрать спальню и сменить постельное бельё при необходимости.

Пятница: пропылесосить, вымыть полы и навести порядок в прихожей.

Такой график можно менять в зависимости от размеров квартиры, количества жильцов и собственного распорядка дня.

Главное — не оставлять все домашние обязанности на один день.

Маленькая хитрость: не выходите из комнаты с пустыми руками

Есть ещё один простой способ поддерживать порядок практически незаметно.

Каждый раз, когда переходите из одной комнаты в другую, посмотрите, нет ли рядом вещи, которую нужно отнести на место.

Например, чашку можно забрать из гостиной на кухню, книгу вернуть на полку, а одежду отнести в спальню.

Такие мелкие действия не требуют отдельного времени, но помогают избежать накопления беспорядка.

Чистота — задача для всей семьи

Если в квартире живут несколько человек, уборка не должна становиться обязанностью только одного из них.

Даже маленькие дети могут складывать игрушки, убирать свою одежду или помогать накрывать на стол.

Взрослые члены семьи могут разделить между собой мытьё посуды, уборку ванной, вынос мусора и другие повседневные дела.

Самое важное — не идеальная чистота каждую минуту, а система, при которой порядок поддерживается без постоянных усилий.

Конечно, ежедневные 15 минут не заменят периодическую тщательную уборку окон, бытовой техники или труднодоступных мест. Но они помогут сократить объём накопившейся работы и освободить выходные для отдыха.