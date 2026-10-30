Чтобы укрепить здоровье и снизить риск преждевременной смерти, необязательно ежедневно проводить часы в спортзале. Иногда достаточно изменить одну привычку — чаще пользоваться лестницей вместо лифта.

По словам врачей, даже несколько лестничных пролётов в день могут благоприятно влиять на сердце, мышцы и общее состояние организма.

Об этом пишет издание Health, ссылаясь на исследования и рекомендации специалистов по спортивной медицине.

Всего несколько этажей — и уже есть польза

Врач спортивной медицины Харис Вакил из Houston Methodist Clear Lake Hospital объясняет, что подъём по лестнице — один из самых доступных способов увеличить ежедневную физическую активность.

Для этого не нужны специальное оборудование, абонемент в фитнес-клуб или дополнительное время на тренировку.

Достаточно время от времени отказываться от лифта.

Исследование 2021 года показало, что подъём примерно на пять лестничных пролётов в день был связан со снижением риска смерти от любых причин на 7–9% по сравнению с людьми, которые вообще не пользовались лестницей.

Однако специалисты подчёркивают: речь идёт о статистической связи, а не о гарантии того, что такая привычка сама по себе продлит жизнь.

По словам Вакила, короткие периоды активности в течение дня могут приносить организму заметную пользу.

Этот подход иногда называют exercise snacking — небольшими порциями физических упражнений, которые постепенно накапливаются за день.

Что происходит с организмом при подъёме по лестнице На первый взгляд обычная лестница кажется слишком простым способом тренировки. Однако при подъёме одновременно работают сразу несколько систем организма.

Укрепляются мышцы. Каждый шаг задействует мышцы бёдер, ягодиц, голеней и корпуса. При этом человеку приходится поднимать вес собственного тела, преодолевая силу тяжести.

Тренируется сердце. Во время подъёма учащается пульс, увеличивается потребность организма в кислороде. При регулярной нагрузке это помогает улучшать физическую выносливость.

Улучшается равновесие. При каждом шаге человек на короткое время переносит вес тела на одну ногу. Такая нагрузка способствует развитию устойчивости, что особенно важно с возрастом.

Развивается координация. Подъём требует согласованной работы мышц, суставов и нервной системы.

По словам хирурга-ортопеда Гильема Гонсалеса-Ломаса из NYU Langone, даже один-два лестничных пролёта могут заметно увеличить частоту сердечных сокращений.

Исследователи также отмечают, что непрерывный подъём по лестнице относится к физической активности умеренной или высокой интенсивности. Энергозатраты при этом могут быть значительно выше, чем во время сидения.

Почему час в спортзале не решает всех проблем

Многие считают, что достаточно один раз в день потренироваться, а всё остальное время можно проводить сидя.

Однако врачи обращают внимание на важный нюанс: организму необходимо движение на протяжении всего дня.

Даже регулярные занятия спортом не полностью устраняют риски, связанные с длительным малоподвижным образом жизни.

По словам Хариса Вакила, одна тренировка не компенсирует автоматически десять часов непрерывного сидения.

Поэтому полезно использовать любые возможности для дополнительного движения: пройтись во время перерыва, встать из-за рабочего стола, прогуляться после еды или подняться по лестнице.

Гонсалес-Ломас добавляет, что регулярная активность положительно влияет не только на мышцы и выносливость, но и на обмен веществ, в том числе на регулирование уровня глюкозы в крови.

Как правильно начать, если вы привыкли пользоваться лифтом

Врачи не рекомендуют сразу ставить перед собой сложные задачи.

Если раньше вы почти всегда пользовались лифтом, начинать лучше постепенно.

Для новичков специалисты предлагают простую схему:

Сначала поднимайтесь пешком на один-два лестничных пролёта.

Если чувствуете себя комфортно, постепенно увеличивайте нагрузку.

Старайтесь пользоваться лестницей несколько раз в течение дня.

Не стремитесь подниматься максимально быстро: регулярность важнее скорости.

Тем, кто уже занимается спортом, можно чаще выбирать лестницу в течение рабочего дня, а не ограничиваться одной продолжительной тренировкой.

При этом важно учитывать собственное самочувствие.

Когда одышка на лестнице должна насторожить

Небольшая одышка после подъёма на несколько этажей не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Однако если даже один лестничный пролёт внезапно стал даваться значительно тяжелее, чем раньше, это повод обратить внимание на состояние организма.

Причины могут быть разными: недостаточная физическая подготовка, снижение мышечной силы, проблемы с суставами, ограниченная подвижность, избыточная масса тела или заболевания сердца и лёгких.

Особенно важно не игнорировать внезапное ухудшение переносимости нагрузки, если оно сопровождается болью в груди, головокружением или необычно сильной одышкой.

В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью. При выраженной боли в груди, сильной одышке или предобморочном состоянии требуется срочная медицинская оценка.

Людям с заболеваниями сердца, лёгких, нарушениями равновесия или выраженными проблемами с суставами стоит предварительно обсудить допустимую нагрузку с врачом.

Главное — не количество этажей, а регулярность

По мнению специалистов, секрет пользы лестницы заключается не в том, чтобы каждый день устанавливать рекорды.

Гораздо важнее сделать движение естественной частью повседневной жизни.

Можно начать с одного этажа, а остальную часть пути проехать на лифте. Со временем, если позволяет здоровье, количество пройденных пролётов можно увеличить.

Врачи напоминают, что долголетие зависит от множества факторов: питания, сна, физической активности, наследственности и общего состояния здоровья.

Но привычка чаще пользоваться лестницей — один из самых простых способов добавить движение в обычный день.

И иногда первый шаг к более здоровой жизни действительно начинается с первой ступеньки.