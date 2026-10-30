Причина — сразу две ретроградные планеты, которые, согласно астрологическим представлениям, способны внести путаницу в привычный ход событий.

Как пишет астролог Макайла Макрей в журнале Parade, Хэллоуин 2026 года проходит под влиянием сезона Скорпиона, ретроградного Меркурия и ретроградной Венеры.

Меркурий начал ретроградное движение в Скорпионе 24 октября, а Венера 25 октября вернулась в знак Весов. В астрологии такое сочетание связывают с переосмыслением отношений, незавершёнными разговорами и неожиданным возвращением старых чувств.

Кроме того, большую часть праздничного дня Луна проведёт в Раке — знаке, который ассоциируется с домом, семьёй и эмоциональной близостью.

Поэтому для одних знаков Хэллоуин станет поводом отправиться на шумную вечеринку, а другим звёзды советуют провести вечер в спокойной обстановке.

Овен

31 октября может принести неожиданный разговор о доверии, деньгах или личных отношениях. Особенно осторожными стоит быть в общении с любимым человеком: старые обиды или неправильно понятое сообщение способны вызвать ненужную ссору.

Не позволяйте ревности и подозрениям испортить праздник. Иногда лучше спокойно выяснить обстоятельства, чем делать поспешные выводы.

Телец

Хэллоуин может преподнести неожиданную встречу с бывшим партнёром или внезапное изменение совместных планов.

Астрологи советуют обратить внимание на привычные сценарии в отношениях. Если собираетесь провести вечер со второй половинкой, постарайтесь не превращать праздник в выяснение того, кто прав.

Близнецы

Праздничные планы могут неожиданно измениться. Возможны путаница со временем встречи, транспортом или договорённостями с друзьями.

Лучше заранее проверить адрес вечеринки и уточнить все детали. Особенно это важно, если вы пытаетесь успеть сразу на несколько мероприятий.

Рак

Для Раков Хэллоуин может стать одним из самых приятных вечеров осени.

Не отказывайте себе в развлечениях: устройте костюмированную вечеринку, отправьтесь гулять с друзьями или проведите романтический вечер. После напряжённых будней вам особенно полезно отвлечься от забот и позволить себе немного беззаботности.

Лев

Львам предстоит выбирать между шумной компанией и уютным вечером дома.

Не исключено, что семейные обязанности или неожиданные домашние дела внесут коррективы в планы. Если собираетесь принимать гостей, начните подготовку заранее, чтобы праздник не превратился в бесконечную суету.

Дева

В этот день может неожиданно объявиться человек, с которым вы давно не общались.

Возможен и разговор, который примет совершенно непредсказуемый оборот. Прежде чем отправляться на встречу, уточните время и место, а если планируете праздник большой компанией, убедитесь, что все правильно поняли договорённости.

Весы

Весам звёзды советуют внимательнее отнестись к расходам.

Костюмы, украшения, угощения и развлечения способны незаметно опустошить кошелёк. Вместо дорогих покупок попробуйте проявить фантазию и создать праздничный образ из вещей, которые уже есть в гардеробе.

Скорпион

Для Скорпионов Хэллоуин может оказаться особенно насыщенным.

Захочется примерить необычный образ, отправиться на загадочную вечеринку или сделать что-то совершенно нехарактерное для себя. Однако ретроградный Меркурий, согласно астрологическим трактовкам, может вернуть в вашу жизнь человека или разговор из прошлого.

Не каждую неожиданную встречу стоит воспринимать как знак судьбы. Иногда прошлое лучше оставить позади.

Стрелец

В этом году Стрельцам может неожиданно захотеться тишины вместо привычных приключений.

Домашний вечер, любимый фильм или встреча с несколькими близкими друзьями принесут больше удовольствия, чем многолюдная вечеринка.

Не заставляйте себя участвовать в празднике только потому, что все вокруг собираются веселиться.

Козерог

Хэллоуин обещает Козерогам активное общение.

Друзья могут пригласить вас на вечеринку, конкурс костюмов или совместную прогулку. Не исключено и неожиданное возобновление общения со старым знакомым.

Однако не стоит соглашаться на каждое приглашение. Выбирайте компанию, в которой действительно чувствуете себя комфортно.

Водолей

Водолеям, возможно, придётся совмещать праздничные планы с рабочими или семейными обязанностями.

Неожиданное поручение или изменение расписания способно нарушить первоначальные договорённости.

Если предстоит корпоративная вечеринка или публичное мероприятие, постарайтесь произвести хорошее впечатление, но не переживайте чрезмерно о том, что подумают окружающие.

Рыбы

Рыбам Хэллоуин может подарить желание отправиться навстречу приключениям.

Возможно, вам захочется посетить необычное место, отправиться в небольшую поездку или принять приглашение на тематическое мероприятие.

Но астрологи советуют заранее проверить маршрут и договорённости. В романтической сфере тоже стоит сохранять осторожность: неожиданное увлечение может развиваться быстрее, чем вы рассчитывали.

Что астрологи советуют делать на Хэллоуин?

Сочетание ретроградных Меркурия и Венеры, по астрологическим представлениям, делает 31 октября подходящим временем для возвращения к старым вопросам и переосмысления отношений.

В этот день рекомендуется проявлять фантазию, встречаться с давними друзьями, прислушиваться к интуиции и уделять внимание собственным желаниям.

А вот с импульсивными сообщениями бывшим партнёрам, выяснением отношений и поспешными решениями лучше повременить.

Особенно важно не путать подозрения с фактами и не позволять случайным недоразумениям перерастать в серьёзные конфликты.

Главный совет на Хэллоуин-2026 — провести праздник так, как хочется именно вам. Ведь для кого-то идеальная ночь означает костюмы и шумную компанию, а для кого-то — тёплый плед, любимый фильм и спокойный вечер дома.