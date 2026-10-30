В современном мире все больше людей учатся принимать себя и быть экологичными по отношению к окружающим, будь то близкие, коллеги или знаменитости. Значительная трансформация произошла в движении бодипозитива, которое учит любить свое тело, ценить его и не прятать за многослойной одеждой, ведь все изгибы нашей фигуры прекрасны по-своему.

Ранее многие завидовали стройным девушкам с подтянутой фигурой, а сегодня восхищаются смелостью плюс-сайз моделей, без которых уже невозможно представить фэшн-индустрию. Достаточно вспомнить ошеломительный успех Джилл Кортлев, заключившей контракт с Alexander McQueen в 2018 году, после чего на подиуме ее хотели видеть самые крупные бренды. Или, например, Эшли Грэм, которая отказалась от ретуши своих снимков, показав растяжки и целлюлит. "Идеальная, потому что такая, какая есть", — однажды написала плюс-сайз модель.

Знаменитости, которые, набрав вес, остаются верны своим предпочтениям и продолжают выбирать шорты, скинни и мини-платья, также вдохновляют нас. О том, как звездные девушки носят одни и те же аутфиты при разном весе, мы сейчас расскажем.