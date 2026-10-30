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Худышки и пышки: как одни и те же наряды выглядят на звездах с разным весом 0 348

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Худышки и пышки: как одни и те же наряды выглядят на звездах с разным весом

Вдохновляемся Селеной Гомес, Рианной, Ванессой Хадженс и другими знаменитостями, которые, независимо от веса, остаются верны своему стилю.

 

В современном мире все больше людей учатся принимать себя и быть экологичными по отношению к окружающим, будь то близкие, коллеги или знаменитости. Значительная трансформация произошла в движении бодипозитива, которое учит любить свое тело, ценить его и не прятать за многослойной одеждой, ведь все изгибы нашей фигуры прекрасны по-своему.

Ранее многие завидовали стройным девушкам с подтянутой фигурой, а сегодня восхищаются смелостью плюс-сайз моделей, без которых уже невозможно представить фэшн-индустрию. Достаточно вспомнить ошеломительный успех Джилл Кортлев, заключившей контракт с Alexander McQueen в 2018 году, после чего на подиуме ее хотели видеть самые крупные бренды. Или, например, Эшли Грэм, которая отказалась от ретуши своих снимков, показав растяжки и целлюлит. "Идеальная, потому что такая, какая есть", — однажды написала плюс-сайз модель.

Знаменитости, которые, набрав вес, остаются верны своим предпочтениям и продолжают выбирать шорты, скинни и мини-платья, также вдохновляют нас. О том, как звездные девушки носят одни и те же аутфиты при разном весе, мы сейчас расскажем.

Лана Дель Рей

Американскую певицу Лану Дель Рей часто критикуют за полноту, особенно после того, как она поправилась на несколько десятков килограммов. Причинами стали и коронавирусная пандемия, и разрыв с женихом Клейнтоном Джонсоном. Однако худеть томная дива не собирается.

Наперекор всем ненавистникам Лана получает удовольствие от самой себя: знаменитость смело надевает откровенные платья и не изменяет любимым узким джинсам.

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Ким Кардашьян

Сегодня мы все восхищаемся "новой" Ким, ведь в отношениях с Питом Дэвидсоном она постройнела и стала еще привлекательнее и сексуальнее. Пока Канье Уэст продолжает кусать локти, что потерял любимую, мы предлагаем рассмотреть два похожих образа Кардашьян для ковровых дорожек из разных лет.

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Селена Гомес

Впервые с критикой по поводу полноты певица столкнулась, когда снялась обнаженной для обложки своего альбома Revival. Она рассказала о болезни, лечение которой заставляет ее вес колебаться. Долгие годы Селена Гомес борется с аутоиммунным заболеванием — красной волчанкой, поражающей ткани и сосуды в организме.

Звезда перенесла операцию по трансплантации почки, а еще через несколько лет ей диагностировали биполярное расстройство. Это подчеркивает, что нам всем предстоит большая работа над самими собой, ведь мы никогда не знаем, какую борьбу ведет каждый из нас.

Чтобы прекратить обвинения в лишнем весе, Селена записала видео, где призналась, что ей комфортно в своем теле: "Мне все равно на мой вес. И мне абсолютно все равно на то, что кому-то мое тело может не нравиться. Я прекрасна в любом случае".

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