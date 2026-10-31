Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

7 мифов о целлюлите и эффективные способы борьбы с «апельсиновой коркой» 0 32

Люблю!
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 мифов о целлюлите и эффективные способы борьбы с «апельсиновой коркой»

Борьба с целлюлитом может быть неэффективной из-за распространенных мифов. Разберем основные заблуждения и способы решения проблемы.

 

Миф 1. Целлюлит - это заболевание, требующее лечения. На самом деле, это лишь способ организма запасать питательные вещества (жиры) в подкожном слое. Вместо лечения целлюлита, следует искать способы вывести запасы из подкожных клеток и использовать их для физиологических процессов. Кремы и мази не помогут в этом.

Миф 2. Некоторые продукты питания вызывают эффект «апельсиновой корки». Хотя животные жиры и быстроусвояемые углеводы могут способствовать образованию подкожной жировой клетчатки, за то, как они будут использоваться, отвечает обмен веществ. На него влияют множество факторов, включая физическую активность и здоровье. Важно выявить и устранить негативные факторы для нормализации обмена веществ.

Миф 3. У молодых женщин целлюлита не бывает. На самом деле, процесс отложения подкожного жира может активизироваться в любом возрасте из-за гормональных изменений, связанных с половым созреванием, беременностью, стрессами и климаксом. Поэтому в периоды гормональной нестабильности стоит уделять внимание фигуре вне зависимости от возраста.

Миф 4. Антицеллюлитный массаж может устранить неровности на коже. Хотя массаж действительно полезен, так как стимулирует кровообращение и лимфоток, для борьбы с целлюлитом одного массажа недостаточно. Необходимо применять комплексный подход: правильное питание, физические упражнения и уход за кожей.

Миф 5. Целлюлит исчезнет с избыточным весом. Уменьшение веса не гарантирует устранения подкожных жиров. Резкое похудение может даже усугубить ситуацию из-за обвисания кожи. Чтобы этого избежать, выбирайте сбалансированные диеты и добавляйте физическую активность для поддержания упругости кожи.

Миф 6. Обильное питье способствует развитию целлюлита. На самом деле, недостаток жидкости может вызвать застой лимфотока и замедление обмена веществ, что приводит к накоплению подкожных жиров. Рекомендуется пить до 2,5 литров чистой воды в день и избегать сладких газировок и алкоголя.

Миф 7. Справиться с целлюлитом можно только с помощью салонных процедур. Хотя салонные процедуры более эффективны, чем домашние, они не являются единственным решением. Соблюдение баланса в питании и занятия спортом могут сделать домашние процедуры весьма эффективными.

Вот несколько домашних методов, которые могут помочь в борьбе с целлюлитом:

  • Для стимуляции обменных процессов перед едой принимайте 2-3 ст. л. настоя трав (по 1 ст. л. измельченных листьев мелиссы и петрушки плюс 2-3 бутончика гвоздики на 1 стакан кипятка). Курс - 14 дней.
  • 2-4 раза в месяц используйте скраб: смешайте по 1 ст. л. рисовой муки, морской соли, по 1 ч. л. молотой корицы, меда и оливкового масла плюс 5-6 капель эфирного масла цитрусовых. Втирайте состав в кожу круговыми движениями 7-10 минут для выравнивания рельефа кожи.
  • Раз в неделю добавляйте в ванну отвар сухих цветков пижмы (1 стакан сырья на 3 литра воды, поварить на медленном огне 30 минут, процедить). Это поможет активизировать обменные процессы в коже.
  • Делайте обертывания. Смешайте по 0,5 стакана яблочного уксуса и теплой воды, добавьте по 1 ч. л. молотого имбиря и горчицы, а также пару капель эфирного масла розмарина. Пропитайте составом хлопчатобумажную ткань, наложите на проблемные зоны и укройте пленкой. Укутайтесь теплым пледом на 20-30 минут, затем смойте состав.
×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эффективные способы, чтобы волосы не пушились
Изображение к статье: Без слез и капризов: как приучать ребенка к взрослой еде
Изображение к статье: Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления
Изображение к статье: Помощь иммунитету: 7 продуктов с высоким содержанием цинка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: helloween тыква и свечи
В мире
Изображение к статье: Нидерланды отказались от «Евровидения-2027» из-за участия Израиля
Культура &
Изображение к статье: армия Латвии
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Еда против стресса
Люблю!
Изображение к статье: машина спасателей
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лабораторная проверка кормовых гранул и трав
Бизнес
3
Изображение к статье: helloween тыква и свечи
В мире
Изображение к статье: Нидерланды отказались от «Евровидения-2027» из-за участия Израиля
Культура &
Изображение к статье: армия Латвии
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео