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Без слез и капризов: как приучать ребенка к взрослой еде 0 68

Люблю!
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без слез и капризов: как приучать ребенка к взрослой еде

Взрослая еда для малыша — что это и когда пора предлагать ребенку новое меню? Каждый организм индивидуален, и для каждого ребенка могут быть свои рекомендации. Однако существуют общепринятые правила перехода на твердую пищу.

 

Под «взрослым» питанием понимается еда с общего стола, и переход на нее рекомендуется осуществлять постепенно после года. Однако если в семейном меню имеются «правильно» приготовленные блюда, подходящие ребенку, то начать можно и раньше. Например, суп, приготовленный для всей семьи на овощном отваре или втором бульоне с овощами и нежирным мясом, вполне подойдет и для малыша с 10 месяцев. Овощи при этом нужно размять вилкой, а мясо — мелко порезать.

Мясные фрикадельки и паровые котлеты из нежирных сортов мяса, приготовленные для всей семьи, также могут подойти для малыша, начиная с 8–10 месяцев.

С чего начать?

Начинать лучше всего с овощей, размятых вилкой: брокколи, кабачка, цветной капусты, картошки, моркови. К 8 месяцам добавляем мясо в виде мягких фрикаделек, котлет, суфле. В этот же период важно приучить ребенка к рыбе. С 10 месяцев разнообразим рацион мелкими макаронами и тертым сыром. На завтрак можно начинать давать омлет.

После года в рационе ребенка могут появляться более сложные блюда: мясные супы с разнообразными овощами, макароны с овощами и сыром, запеканки овощные, мясные, творожные, овощное рагу.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

«Нужно учитывать и национальные традиции в питании, поэтому рацион ребенка раннего возраста должен формироваться из тех продуктов, которые являются характерными для его места проживания. Чем более разнообразным будет рацион малыша, тем он будет лучше развиваться физически и интеллектуально. Однако не стоит забывать, что для большей безопасности начинать прикорм рекомендуется с продуктов промышленного производства. Они разработаны и адаптированы специально для детей раннего возраста с учетом их потребностей и возможностей системы ЖКТ. Слишком ранний ввод в прикорм ребенка продуктов для взрослых может оказать неблагоприятное воздействие на пищеварительную систему малыша»

Последствия несоблюдения рекомендованных сроков

Если знакомство с более грубой пищей начинается раньше 8 месяцев, это может вызвать большую нагрузку на пищеварительную систему маленького ребенка. Как следствие, возможно развитие таких болезней, как гастрит, дискинезия желчевыводящих путей и аллергия.

Позднее введение взрослой пищи тоже нежелательно. Если начинать после 1,5–2 лет, у ребенка будет скудный рацион, задержка навыков жевания твердой пищи, сниженный интерес к еде и сформируется неправильное пищевое поведение.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Кроме того, у ребенка может появиться неофобия — негативное отношение к новым продуктам, что повлечет за собой недостаточное потребление основных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Такое поведение ребенка станет большой проблемой для родителей.

Как облегчить этот этап для мамы и ребенка?

Специалисты рекомендуют, чтобы переход к взрослой еде был легким и приносил всем удовольствие. Важно развивать у малыша пищевой интерес и поощрять его тягу к новым вкусам и блюдам. Производители детского питания стараются разнообразить ассортимент, что способствует развитию вкусовых предпочтений ребенка.

Например, бренды детского питания могут предложить малышам от 6 месяцев пюре с нестандартными вкусами: пюре с овсяным печеньем, яблочное пюре с печеньем «шарлотка» и пюре с «мюсли». Если для нас такие сочетания необычны, то в Европе уже давно существует тренд на «взрослые» вкусы, адаптированные под детский рацион. Это помогает родителям комфортно переводить детей на взрослый стол без стресса. Промежуточное звено в цепочке «фруктовое пюре — полноценные блюда» до сих пор практически отсутствует, за исключением мясных и мясорастительных продуктов для детей старше 8 месяцев.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Родителям нужно поддерживать интерес ребенка к еде, предлагая ее в виде кусочков и позволяя брать их руками.

Кусочки должны появляться в питании малыша уже с 8–10 месяцев, когда пюреобразная еда постепенно заменяется на мелко измельченную. Наблюдения показывают, что, если не предлагать ребенку еду кусочками на первом году жизни, он гораздо позже и хуже привыкает к еде с общего стола на втором году. Но не стоит оставлять малыша одного, когда он ест еду кусочками, и тем более разрешать ему в это время бегать. Желательно использовать детскую посуду и специальные детские приборы. Во время еды ребенок должен сидеть на своем стульчике и не отвлекаться.

Новые продукты или блюда лучше предлагать в начале приема пищи, когда малыш голоден. Внешний вид пищи также имеет значение: красиво оформленные блюда с разнообразным сочетанием цветов быстрее привлекут ребенка.

Полезно устраивать совместный прием пищи с другими членами семьи, чтобы ребенок начал ощущать себя взрослым.

Что делать, если ребенок отказывается от нового меню?

Попытки родителей заставить ребенка съесть новое блюдо или доесть его до конца могут негативно сказаться на восприятии незнакомой пищи и привести к полному отказу от предлагаемого питания. Малышу нужно дать время и не настаивать, но периодически предлагать новое меню. Иногда дети охотнее пробуют незнакомое блюдо, если оно лежит в тарелке родителей или просто стоит на столе, в открытом доступе. Иногда помогает подмешивание нового вкуса к уже знакомому блюду. Главная задача родителей — быть спокойными и настроиться на волну малыша, но ни в коем случае не заставлять его есть.

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