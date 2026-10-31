Под «взрослым» питанием понимается еда с общего стола, и переход на нее рекомендуется осуществлять постепенно после года. Однако если в семейном меню имеются «правильно» приготовленные блюда, подходящие ребенку, то начать можно и раньше. Например, суп, приготовленный для всей семьи на овощном отваре или втором бульоне с овощами и нежирным мясом, вполне подойдет и для малыша с 10 месяцев. Овощи при этом нужно размять вилкой, а мясо — мелко порезать.

Мясные фрикадельки и паровые котлеты из нежирных сортов мяса, приготовленные для всей семьи, также могут подойти для малыша, начиная с 8–10 месяцев.