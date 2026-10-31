Детские истерики могут удивить родителей. Причиной их могут стать самые разные вещи — от просьбы надеть зимнюю шапку до запретных сладостей, которые попались на глаза. Как родителям правильно реагировать на бурные проявления негативных эмоций у своего ребенка?

Детям дошкольного возраста часто сложно справляться со своими эмоциями и контролировать их. Они могут остро реагировать на, казалось бы, незначительные вещи: непривычную еду, сломанную игрушку или слишком короткую прогулку. Родителям бывает трудно смириться с такой эмоциональностью ребенка, особенно когда истерика происходит в общественном месте. В моменты напряжения можно легко сказать что-то не то и усугубить ситуацию.

Мы попросили Наталию Дербеневу, практикующего психолога и со-основателя детского сада Infant School, поделиться фразами, которых родителям следует избегать во время истерики малыша.

«Прекрати орать, не то получишь!»

За плачем ребенка стоит реальная причина для расстройства. Даже если она вам непонятна, не стоит угрожать ребенку наказанием. Когда малышу и без того не по себе, угроза наказания лишь усугубляет его состояние и негативно сказывается на отношениях с родителем. Ребенок может воспринять такую реакцию как отказ в поддержке и со временем перестать доверять маме или папе.

Вместо угрозы в пылу гнева попробуйте отойти с ребенком в тихое место, где нет большого скопления людей. Поговорите с ним, постарайтесь выяснить причину его поведения. После спокойной беседы один на один проще прийти к соглашению с расстроенным малышом.

«Было бы из-за чего рыдать!»

Взгляды на мир у взрослых и детей абсолютно разные, поэтому сравнивать чувства ребенка со своими и обесценивать их — неправильно. Такое мышление формирует низкую самооценку у малыша и заставляет его сомневаться в своих переживаниях и в том, стоит ли делиться ими с родителем.

Дайте ребенку возможность выразить свои эмоции и рассказать о них. Предпочитайте диалог в общении с малышом, ведь он ждет от вас понимания и поддержки. Конечно, такой подход требует от родителя сил и терпения, но в результате ваш ребенок научится управлять своими эмоциями и распознавать их причины.

«Ну прямо рева-корова!»

Юмор — полезное чувство, которое может помочь в трудной ситуации. Но где проходит грань между шуткой и насмешкой? Эмоции ребенка очень ситуативны и поглощают все его внимание. Малыш плачет, потому что ему действительно обидно, и его цель — донести свои чувства до родителей. Подтрунивать над ребенком в такие моменты — значит, говорить, что его чувства не серьезны.

Обратите внимание на то, что ребенок пытается выразить своим поведением. Если ему страшно — защитите, если больно — пожалейте, если обидно — разделите с ним горе. После того, как истерика утихнет, и эмоции отойдут на второй план, вы можете вместе с малышом посмеяться: это поможет ему успокоиться и прийти в себя.

«Не знаю, что с тобой делать…»

Этой фразой вы показываете ребенку свое бессилие в конкретной ситуации. Взрослый человек для малыша — оплот безопасности, в котором всегда можно найти понимание и защиту. Представьте себя на месте ребенка: вы расстроены и ищете поддержки у близкого человека, а он просто отмахивается от вас. В таком случае малыш оказывается лишен базовой потребности в безопасности.

Дайте ему понять, что вы готовы помочь и разделить его настроение. Ребенок, которому в семье обеспечивают чувство защищенности, с возрастом становится уверенным в себе и более спокойным.

«Делай (бери) что хочешь, только успокойся!»

Если родители дают ребенку желаемое не в качестве поощрения, а чтобы прекратить истерику, это может привести к манипуляциям. Малыш быстро установит связь между своим плачем и получением конфеты или игрушки.

Родителю важно понимать, что ребенок плачет, чтобы привлечь внимание и вызвать сочувствие. Не стоит откупаться от него подарками или сладостями, даже если терпение на исходе: дайте ему время успокоиться, а затем переключите его внимание на совместное занятие.