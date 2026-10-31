Когда нервы на пределе, многие тянутся к шоколаду, бананам или другим продуктам, которым приписывают способность улучшать настроение. Но действительно ли еда может успокоить человека и помочь справиться со стрессом?

Нутрициолог и фельдшер Наталья Чаевская рассказала изданию «Доктор Питер», какие продукты стоит включить в рацион в периоды эмоционального напряжения и почему не следует рассчитывать на чудодейственное действие отдельных продуктов.

Можно ли избавиться от стресса с помощью еды?

По словам специалиста, универсального продукта, который мог бы быстро избавить от тревоги и нервного напряжения, не существует.

Если человек постоянно недосыпает, много работает или переживает сложный период, даже самое полезное питание не устранит причину стресса.

Однако рацион способен влиять на общее самочувствие. Например, длительные перерывы между приёмами пищи и сильный голод нередко сопровождаются раздражительностью, слабостью и снижением концентрации внимания.

Поэтому в напряжённые периоды особенно важно не пропускать завтрак, обед и ужин, а также избегать строгих диет и резких ограничений.

Магний: почему он так важен для нервов

Магний нередко называют главным антистрессовым минералом. Хотя это несколько преувеличивает его возможности, для нормальной работы нервной системы он действительно необходим.

Этот минерал участвует в передаче нервных импульсов и множестве других процессов в организме.

Получать магний можно из обычных продуктов. Особенно богаты им тыквенные семечки, орехи, фасоль, чечевица, гречка, цельнозерновые крупы и какао.

При этом специально увеличивать количество магния без установленного дефицита не требуется. Гораздо полезнее регулярно включать его пищевые источники в разнообразное меню.

Жирная рыба: источник полезных жиров

Скумбрия, сельдь, сардины и лосось содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые организму, в том числе для нормального функционирования мозга.

Нутрициолог рекомендует включать рыбу в меню два-три раза в неделю.

Одна порция может составлять примерно 100–150 граммов.

Необязательно покупать дорогие сорта. Обычная сельдь или сардины тоже могут стать хорошим источником полезных жиров.

Яйца, мясо и бобовые: поддержка нервной системы

Для работы нервной системы важны витамины группы B и полноценный белок.

Получать эти вещества можно из яиц, мяса, рыбы, молочных продуктов и бобовых.

Например, на завтрак подойдут одно-два яйца, а на обед — чечевица, фасоль или нут.

Порция готовых бобовых весом около 100–150 граммов может стать полноценным дополнением к основному блюду.

Кроме того, бобовые содержат магний и клетчатку, поэтому помогают сделать питание более сбалансированным.

Каши: почему не стоит отказываться от углеводов

Во время стресса некоторые люди стараются ограничить углеводы, опасаясь набрать вес.

Однако организму необходима энергия, а цельнозерновые продукты обеспечивают его сложными углеводами, витаминами группы B и минералами.

Полезным выбором станут овсянка, гречка, перловка и другие крупы.

Ориентировочная порция готовой каши или крупяного гарнира составляет 100–150 граммов, хотя индивидуальная потребность зависит от возраста, активности и общего рациона.

Такие блюда особенно удобны для завтрака или обеда в напряжённый рабочий день.

Зелёные овощи: больше пользы, чем кажется

Брокколи, шпинат, брюссельская капуста и листовые салаты содержат фолаты, магний и другие необходимые организму вещества.

Фолаты относятся к витаминам группы B и участвуют в важных обменных процессах.

Специалист советует добавлять зелёные овощи к обеду или ужину.

Например, порция брокколи весом 100–150 граммов станет хорошим дополнением к рыбе, мясу или бобовым.

Орехи и семечки: небольшой перекус с пользой

Миндаль, кешью, грецкие орехи, тыквенные и подсолнечные семечки содержат ненасыщенные жиры, растительный белок и минералы.

Они подходят для перекуса между основными приёмами пищи.

Достаточно небольшой горсти — примерно 20–30 граммов.

Орехи также можно добавлять в кашу, йогурт или салат.

Однако увеличивать их количество специально ради борьбы со стрессом не стоит: эти продукты довольно калорийны.

Бананы действительно улучшают настроение?

Бананы часто называют природным средством для хорошего настроения.

Они содержат аминокислоту триптофан, которая участвует в образовании серотонина — вещества, связанного в том числе с регуляцией настроения.

Но это не означает, что после одного съеденного банана человек сразу почувствует спокойствие и радость.

Влияние питания на эмоциональное состояние гораздо сложнее.

Тем не менее банан остаётся удобным и питательным перекусом.

Чтобы он лучше насыщал, его можно сочетать со 150–200 граммами натурального йогурта или небольшой горстью орехов.

Шоколад: удовольствие или настоящее успокоительное?

Шоколад действительно может ненадолго улучшить настроение и подарить ощущение комфорта.

Приятный вкус, сладость и сочетание жиров с сахаром активируют механизмы вознаграждения в мозге.

Кроме того, какао содержит магний и другие биологически активные вещества.

Но считать шоколад полноценным средством против стресса неправильно.

По словам нутрициолога, несколько долек шоколада — примерно 10–20 граммов — вполне могут быть частью обычного рациона.

Однако специально есть его для успокоения нервов необходимости нет.

Особенно важно не превращать сладости в единственный способ справляться с неприятными эмоциями.

Что действительно поможет чувствовать себя спокойнее?

Главный секрет заключается не в каком-то одном продукте, а в разнообразном и регулярном питании.

В рационе должны присутствовать источники белка, полезных жиров, сложных углеводов, витаминов и минералов.

Не менее важны полноценный сон, физическая активность, отдых и возможность восстанавливаться после эмоциональных нагрузок.

Если стресс становится постоянным, сопровождается выраженной тревогой, нарушениями сна или ухудшением самочувствия, одной коррекции питания недостаточно — стоит обратиться к специалисту.

Таким образом, искать волшебную еду для спокойствия не нужно. Обычные продукты — рыба, крупы, овощи, бобовые, орехи и фрукты — способны поддерживать нормальную работу нервной системы, если становятся частью полноценного рациона.

И иногда лучший способ позаботиться о себе — не покупать очередное разрекламированное антистресс-средство, а просто вовремя поесть, выспаться и позволить себе немного отдохнуть.