Раздражает, когда укладка, на которую вы потратили много времени, портится из-за влажности на улице. Волосы начинают пушиться, и прическа выглядит неопрятной. Эту проблему можно решить с помощью правильного ухода и стайлинговых средств, о чем рассказывает стилист.

Почему волосы пушатся?

Как бы это ни звучало странно, но вашим волосам может не хватать увлажнения. Все помнят принцип ухода за жирной кожей лица и головы: необходимо увлажнить кожу и восстановить водный баланс. Пушатся не только вьющиеся волосы, но и прямые, которые могут быть пересушены из-за укладок или красителей.

Повреждение может быть физическим (от расчесок, резинок и других предметов), химическим или термическим. Первым шагом рекомендую начать с увлажнения. Вьющимся волосам это особенно необходимо, чтобы завитки были более упругими и четкими. Обязательно включите в свой уход увлажняющую маску и используйте ее один-два раза в неделю, а также несмываемый уход перед укладкой или сушкой феном. Средства с термозащитой также обязательны — это могут быть спреи или кремы, которые добавят эластичности и гладкости.

Какой стайлинг поможет подготовить волосы к укладке?

Я всегда начинаю с нанесения спрея. Они помогают легко расчесать волосы и добавить им увлажнения, а затем уже использую средства с фиксацией, например, праймер. Они помогут создать прикорневой объем и сделают волосы более послушными. Еще один вариант — текстурирующий крем.

Обязательно обращайте внимание на состав: в нем должны быть масла и воск. Тогда вы получите уход и стайлинг в одном продукте.

Что поможет сохранить прическу в дождливую погоду?

Средства с анти-frizz эффектом помогут. Они не реагируют на влагу, поэтому обращайте внимание на описание с этой пометкой, а также ищите в составе воск, который поможет сохранить укладку дольше.

Лак — это всегда финишный продукт. Думаю, все хоть раз сталкивались с ситуацией, когда укладка была великолепной, но после нанесения лака она не продержалась долго. Основой укладки всегда являются объем и эластичность. Лично я советую нанести немного сухого лака, а затем слегка взбить волосы, чтобы они выглядели более подвижными.

Лайфхаки от стилиста

В мире есть два типа волос: прямые и вьющиеся, с разной гибкостью и крутостью завитка.

Если ваши волосы кудрявые и вы хотите сохранить завиток, начните с мытья головы увлажняющим шампунем и кондиционером. Затем нанесите несмываемый уход для вьющихся волос, чтобы сформировать завиток. Это можно сделать руками, а затем нанесите мусс для прикорневого объема. Оставьте волосы сохнуть или высушите их с помощью диффузора.

Если вы выбрали другую укладку, обратите внимание на шампуни для блеска и плотности волос. Можно использовать средства для разглаживания завитка. Нанесите праймер на прикорневую зону, а на длину — несмываемый уход с эффектом восстановления или специальный стайлинг-крем. Уложите волосы и затем нанесите лак в качестве финиша. Можно также сбрызнуть волосы текстурирующим спреем.