В каждом доме есть духовки и плиты, но многие не задумываются о том, что неправильный выбор посуды может значительно увеличить расходы на электроэнергию.

Экономия электроэнергии в быту

Существует множество простых способов экономии электроэнергии в повседневной жизни. Растущие цены на газ и электроэнергию заставляют задуматься о том, как можно сократить расходы. С помощью простых советов можно сэкономить средства при использовании духовки и плиты.

Умный подход к экономии

По данным некоммерческой консалтинговой компании «co2online», в среднем домохозяйстве почти десять процентов от общего потребления электроэнергии уходит на приготовление пищи.

Исследования показывают, что семья из трех человек может потреблять около 445 киловатт-часов электроэнергии в год только при использовании электрической плиты.

Эксперты советуют внимательно подходить к выбору кастрюль и сковородок. Качественная посуда помогает экономить энергию и снижает расходы на использование духовки и плиты.

Она быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло, что позволяет сократить время приготовления и, соответственно, потребление электроэнергии.

Скороварка идеально подходит для приготовления риса и картофеля. В ней продукты готовятся под повышенным давлением при температуре выше 100 градусов, что значительно сокращает время приготовления.

По данным Ассоциации потребителей энергии, картофель в скороварке готовится всего за 10 минут, в то время как в обычной кастрюле его варка займет около получаса. Это позволяет сэкономить примерно 15 евро в год.

Важно, чтобы кастрюли и сковородки соответствовали размерам конфорок. При приготовлении пищи рекомендуется использовать все свободные конфорки.

Если кастрюля слишком маленькая, теряется энергия, а если слишком большая, то еда нагревается дольше, что увеличивает время приготовления и затраты на электроэнергию.

При выпечке хлебобулочных изделий в духовке также стоит учитывать некоторые моменты. Исследования показывают, что около 20 процентов энергии теряется, когда дверца духовки открывается слишком часто.

Также имеет смысл убрать из духовки ненужные противни и решетки. Если они остаются внутри во время выпекания, они нагреваются впустую, что приводит к лишним затратам электроэнергии.