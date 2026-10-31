Чтобы постельный комплект прослужил долго и оставался ярким, необходимо соблюдать основные правила стирки, глажки и хранения.

Многие хозяйки, как начинающие, так и опытные, задаются вопросами:

- Как правильно ухаживать за постельным бельем?

- Как часто его нужно стирать?

- Сколько стирального средства добавлять?

- Как выбрать температурный режим?

Как стирать постельное белье в стиральной машине?

Стирка постельного белья в стиральной машине экономит время и силы. При этом важно следовать нескольким рекомендациям.

Подготовка:

Перед загрузкой белья в стиральную машину ознакомьтесь с ярлыками на изделиях. На них указаны состав ткани, необходимая температура и режим стирки.

Первую стирку рекомендуется проводить в щадящем режиме или вручную в теплой воде, чтобы устранить фабричный запах.

Перед стиркой выверните изделия наизнанку, чтобы удалить пыль из углов.

Не объединяйте натуральные и синтетические ткани при стирке.

Для предотвращения окрашивания белых комплектов сортируйте белье по цвету. Цветной текстиль также следует разделять по оттенкам. Важно учитывать степень загрязнения при распределении белья.

При загрузке соблюдайте весовые ограничения. В среднем комплект весит около 2 кг.

Отбеливающие средства добавляйте с осторожностью.

Детские комплекты следует стирать отдельно, используя специальные гели и порошки.

Совет: Не загружайте постельное белье вместе с одеждой. Банные полотенца лучше стирать отдельно. Аккуратно сверните вещи, чтобы после стирки они не были сильно мятыми. Сильно загрязненное белье рекомендуется замачивать на несколько часов. Если мерной емкости нет, ориентируйтесь на правило: 1 столовая ложка порошка на 1 кг белья.

При какой температуре стирать постельное белье?

Спальные наборы изготавливаются из натуральных и синтетических волокон. Для сохранения цвета и качества материала следуйте рекомендациям на ярлыках.

У стирки постельного белья из хлопка есть свои особенности:

1. Сатин

Сатин — один из популярных материалов для постельного белья.

Как стирать сатиновое постельное белье:

- Первая стирка при температуре до 40 градусов, далее допускается 60°C;

- Используйте порошок с небольшим количеством отбеливателя;

- Не стирайте сатиновые изделия с синтетическими тканями;

- Выворачивайте пододеяльники и наволочки наизнанку для сохранения цвета и качественной стирки швов.

Сатиновые изделия прочные и мягкие на ощупь, идеально подходят для жаркой погоды.

2. Поплин

Поплин — дышащая и плотная ткань из хлопка, часто используется для пошива спальных комплектов. Он не дает усадки и сохраняет цвет.

На какой температуре стирать постельное белье:

- Перед основной стиркой замочите поплиновое белье в холодной воде;

- Основная стирка не выше 40°C в деликатном режиме.

Поплин хорошо держит тепло, подходит для холодных ночей.

3. Бязь

Температура стирки постельного белья из бязи составляет 30-60°C. Не используйте ополаскиватели или кондиционеры. Обычный стиральный порошок отлично отстирывает бязевые изделия. Перед стиркой обязательно выверните комплект наизнанку и поправьте швы.

При производстве бязи часто наносят изображения. Соблюдая правила ухода, бязевое белье прослужит долго.

Хлопковые ткани гладят влажными с лицевой стороны. Сушить рекомендуется в расправленном виде на открытом воздухе, в тени.

4. Лен

Постельное белье из льна имеет множество преимуществ:

- Плотный, легкий материал;

- Красивый блеск, придающий льняной ткани привлекательный вид.

Перед стиркой белья из льна выверните наизнанку пододеяльники и наволочки. Стирка допускается:

- Белое — 90°C;

- Цветное — не ниже 40-60°C.

Можно использовать порошок как с отбеливателем, так и без него.

5. Шелк

Шелковое постельное белье натуральное, прочное и приятное к телу. Стирать нужно при температуре 30°C. Шелковые изделия с вышивкой лучше помещать в мешок для стирки. Используйте специальный гель без отбеливателя. Функцию отжима не применяйте.

6. Бамбук

Бамбуковое постельное белье напоминает шелковый текстиль. Оно мягкое, нежное и имеет приятный глянец. Не скользит и практически не мнется.

Бамбуковый комплект требует особого ухода. Стирать его нужно отдельно от других вещей при температуре до 30°C, без отбеливателя и ополаскивателя. Это поможет сохранить цвет и структуру ткани.

При скольких градусах стирать постельное белье?

После покупки нового комплекта многие задаются вопросом: при какой температуре стирать постельное белье?

Новое изделие обязательно нужно постирать в стиральной машине. Первую стирку проводите при температуре 30-40°C, в дальнейшем следуйте рекомендациям на ярлыках.

Как правильно и при какой температуре стирать постельное белье с ярким принтом:

- Распределите цветное белье по типу и цвету ткани перед стиркой;

- Не стирайте постельное белье с одеждой и светлым текстилем;

- Использование отбеливателей может привести к потере цвета и повреждению ткани;

- Рекомендуемая температура — 40°C;

- Стирка цветного белья из льна не выше 60°C, а хлопка — 40°C;

- Используйте порошок только для цветных вещей, который защищает цвет.

Правильный уход поможет сохранить любимую постель яркой на долгое время.

На каком режиме стирать постельное белье?

Режим стирки зависит от материала, из которого изготовлен комплект.

Режим «хлопок и лен»:

- Для сильно загрязненного белья выставляется высокая температура 90°C;

- Для деликатных цветных и белых изделий с небольшими загрязнениями достаточно 40°C.

Режим для стирки постельного белья «синтетика»:

- Синтетический белый текстиль или цветные ткани любой степени загрязнения;

- В зависимости от рекомендаций на ярлыках выставляется 40-60°C.

Стирка постельного белья в режиме «деликатный»:

- Бережный вид стирки;

- Стирка проходит с большим количеством воды;

- Небольшая температура 30-40°C помогает сохранить цвет и форму белья;

Барабан вращается медленно.

На какой программе стирать постельное белье?

Для качественной стирки важно правильно выбрать программу работы стиральной машины. Для сильно загрязненного белья часто используется «Предварительная стирка». Установите ее перед основными режимами. Для разноцветного текстиля лучше выбрать «Деликатный» или «Ручная стирка» с минимальным отжимом.

Программы для стирки постельного белья указаны на панели стиральной машины. В зависимости от состава ткани и степени загрязнения задается определенная задача:

- «Экспресс»;

- «Деликатная»;

- «Предварительная»;

- «Ручная»;

- «Остановка с водой»;

- «Дополнительное полоскание».

Длительность стирки зависит от выбранной программы.

Как стирать постельное белье вручную

Ручная стирка требует больше усилий и времени. Часто в стиральной машине не рекомендуется стирать вещи из деликатных тканей или подверженные линьке.

- Разделите белье по цвету и составу ткани;

- Используйте порошки, предназначенные для ручной стирки;

- Температуру воды выбирайте так, чтобы она не обжигала руки, учитывая вес грязного белья;

- Замочите белье в мыльной воде на несколько минут;

- Сначала стирайте менее грязные вещи;

- Тщательно потерите загрязненные места. Наличие стиральной доски поможет добиться лучшего результата. Можно использовать щетку с мягким ворсом;

- Полоскать лучше в прохладной, чистой воде.

При сушке постельного комплекта выбирайте место вдали от солнечных лучей. Не объединяйте махровые полотенца и постельное белье в одну стирку.

Современные стиральные машины справляются с любыми загрязнениями, но некоторые ткани лучше стирать вручную. Насколько долго прослужит постельное белье, зависит от правильного ухода. Стирайте постельное белье правильно, особенно если комплекты изготовлены из натуральных материалов.

Нужно ли стирать новое постельное белье

Стирать постельное белье сразу после покупки необходимо, чтобы защитить кожу от аллергических реакций и других проблем. Очищающие мероприятия важны, так как до покупки комплект проходит долгий путь. Нарушенная упаковка свидетельствует о том, что комплект мог контактировать с различными поверхностями, что не улучшает его гигиенические характеристики.