Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить хрустящие вафельные трубочки с яйцами и без 0 17

Люблю!
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить хрустящие вафельные трубочки с яйцами и без

Вафельные трубочки можно начинить вареной сгущенкой или заварным кремом.

 

Хрустящие вафельные трубочки – это вкус, знакомый многим с детства, который невозможно забыть. Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, что трубочки теряют хрусткость и становятся мягкими. Секрет идеальных трубочек заключается в точном соблюдении пропорций ингредиентов.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Вафельные трубочки

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан;
  • Маргарин – 200-205 гр (1 пачка);
  • Яйца куриные (желательно, крупные) – 5-6 шт;
  • Сахар – 180 гр. (примерно стакан).

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром с помощью миксера или венчика до получения однородной пышной массы. Затем добавить растопленный и охлажденный маргарин или сливочное масло. Важно, чтобы маргарин (или масло) были качественными и с высоким содержанием жира.

Массу тщательно перемешать, а затем постепенно добавлять пшеничную муку небольшими порциями, тщательно помешивая. При желании можно использовать часть кукурузной или овсяной муки.

Для аромата можно добавить немного ванилина или лимонного сока.

Разогретую электровафельницу смазать маслом один раз. Столовую ложку теста вылить в центр разогретой поверхности и закрыть вафельницу. Немного придавливая, держать ручки несколько секунд, чтобы тесто приняло нужную форму. Затем отпустить ручки и выпекать вафлю около минуты. После этого необходимо снять вафлю и сразу же горячей свернуть в трубочку или придать форму кулечка. Для этого можно использовать специальные насадки, которые идут в комплекте с современными электровафельницами.

При желании в трубочки можно добавить крем или вареную сгущенку.

Существует множество рецептов вафель, но, учитывая цены на яйца, предлагается вариант, для которого куриные яйца не понадобятся.

Хрустящие вафли без яиц

Ингредиенты:

  • Вода – 1,5 стак;
  • Масло кукурузное (можно подсолнечное) – 80 мл;
  • Мука – 450 г;
  • Сахарный песок – 1 стак;
  • Сгущенное молоко – 400 мл;
  • Куркума – щепотка;
  • Соль – 0,5 ч. л.;
  • Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);
  • Сода пищевая – 1 гр.

Способ приготовления:

Муку просеять и смешать с сахаром, солью, ванильным сахаром и куркумой. Затем по очереди добавить кукурузное масло, воду и сгущенное молоко, тщательно перемешивая. В конце добавить гашеную уксусом соду.

На разогретую и смазанную маслом вафельницу налить ложку теста и плотно закрыть. Выпекать 2-3 минуты. Горячие вафли сразу же скрутить в трубочки и наполнить вареной сгущенкой или заварным кремом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Еда против стресса
Изображение к статье: 7 мифов о целлюлите и эффективные способы борьбы с «апельсиновой коркой»
Изображение к статье: Мода
Изображение к статье: Кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: мужчины
Наша Латвия
Изображение к статье: Ралфс Фрейбергс
Спорт
1
Изображение к статье: Царицыно
В мире
1
Изображение к статье: Бессонница
Люблю!
Изображение к статье: библиотека
Наша Латвия
Изображение к статье: вид со спутника
В мире
Изображение к статье: мужчины
Наша Латвия
Изображение к статье: Ралфс Фрейбергс
Спорт
1
Изображение к статье: Царицыно
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео