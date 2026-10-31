Хрустящие вафельные трубочки – это вкус, знакомый многим с детства, который невозможно забыть. Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, что трубочки теряют хрусткость и становятся мягкими. Секрет идеальных трубочек заключается в точном соблюдении пропорций ингредиентов.

Вафельные трубочки

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан;

Маргарин – 200-205 гр (1 пачка);

Яйца куриные (желательно, крупные) – 5-6 шт;

Сахар – 180 гр. (примерно стакан).

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром с помощью миксера или венчика до получения однородной пышной массы. Затем добавить растопленный и охлажденный маргарин или сливочное масло. Важно, чтобы маргарин (или масло) были качественными и с высоким содержанием жира.

Массу тщательно перемешать, а затем постепенно добавлять пшеничную муку небольшими порциями, тщательно помешивая. При желании можно использовать часть кукурузной или овсяной муки.

Для аромата можно добавить немного ванилина или лимонного сока.

Разогретую электровафельницу смазать маслом один раз. Столовую ложку теста вылить в центр разогретой поверхности и закрыть вафельницу. Немного придавливая, держать ручки несколько секунд, чтобы тесто приняло нужную форму. Затем отпустить ручки и выпекать вафлю около минуты. После этого необходимо снять вафлю и сразу же горячей свернуть в трубочку или придать форму кулечка. Для этого можно использовать специальные насадки, которые идут в комплекте с современными электровафельницами.

При желании в трубочки можно добавить крем или вареную сгущенку.

Существует множество рецептов вафель, но, учитывая цены на яйца, предлагается вариант, для которого куриные яйца не понадобятся.

Хрустящие вафли без яиц

Ингредиенты:

Вода – 1,5 стак;

Масло кукурузное (можно подсолнечное) – 80 мл;

Мука – 450 г;

Сахарный песок – 1 стак;

Сгущенное молоко – 400 мл;

Куркума – щепотка;

Соль – 0,5 ч. л.;

Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);

Сода пищевая – 1 гр.

Способ приготовления:

Муку просеять и смешать с сахаром, солью, ванильным сахаром и куркумой. Затем по очереди добавить кукурузное масло, воду и сгущенное молоко, тщательно перемешивая. В конце добавить гашеную уксусом соду.

На разогретую и смазанную маслом вафельницу налить ложку теста и плотно закрыть. Выпекать 2-3 минуты. Горячие вафли сразу же скрутить в трубочки и наполнить вареной сгущенкой или заварным кремом.