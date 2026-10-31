Кофе вызывает зависимость, повышает холестерин, а чем крепче напиток, тем больше в нём кофеина. Эти утверждения знакомы практически каждому любителю бодрящего напитка. Однако далеко не все распространённые представления о кофе соответствуют действительности.

Дария Илли, представительница известной итальянской кофейной династии Illy, решила разобраться в наиболее устойчивых заблуждениях. Имея образование в области нутрициологии и фармации, она посвятила исследованию кофе, кофеина и их влияния на здоровье свою дипломную работу.

Позднее Илли написала книгу «Эстетика кофе. История и культура классического напитка от династии Illy», в которой рассказала не только об истории и традициях кофепития, но и о научных аспектах любимого миллионами напитка.

Вот четыре распространённых мифа, которые она предлагает пересмотреть.

Миф № 1. Кофе вызывает сильную зависимость

Многие уверены, что ежедневная чашка кофе постепенно превращается в необходимость, а со временем организму требуется всё больше кофеина.

Дария Илли обращает внимание на то, что кофеин не был включён в перечень веществ, вызывающих зависимость, в четвёртом издании американского диагностического руководства DSM, опубликованном в 1994 году.

Однако здесь есть важный нюанс. Современные медицинские данные подтверждают, что при регулярном употреблении кофеина может формироваться физическая зависимость, а резкий отказ от него способен вызывать синдром отмены.

Чаще всего он проявляется головной болью, сонливостью, усталостью, раздражительностью и трудностями с концентрацией внимания.

Такие симптомы обычно проходят самостоятельно, хотя иногда могут сохраняться несколько дней.

При этом зависимость от кофеина не следует автоматически приравнивать к тяжёлым формам зависимости от психоактивных веществ.

Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление кофе считается допустимым. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) указывает, что до 400 мг кофеина в сутки, распределённых в течение дня, обычно не вызывают опасений у здоровых небеременных взрослых. Индивидуальная чувствительность, однако, может существенно различаться.

Миф № 2. В лунго меньше кофеина, потому что он более водянистый

Лунго часто кажется более мягким напитком, чем классический эспрессо. Из-за большего объёма воды многие предполагают, что и кофеина в нём меньше.

Но вкус и концентрация кофеина — не одно и то же.

При приготовлении лунго через молотый кофе пропускают больше воды, чем при приготовлении обычного эспрессо.

Если увеличить время экстракции, в чашку может перейти больше кофеина и других растворимых веществ. При этом чрезмерно длительная экстракция способна ухудшить вкус напитка, добавив неприятную горечь.

Поэтому лунго вовсе не обязательно содержит меньше кофеина, чем эспрессо. В зависимости от способа приготовления его количество может оказаться даже выше.

Важно также различать лунго и американо. Американо обычно готовят, добавляя горячую воду к уже приготовленному эспрессо, тогда как при приготовлении лунго больший объём воды проходит непосредственно через кофейную таблетку.

Таким образом, судить о содержании кофеина только по крепости вкуса или объёму напитка неправильно.

Миф № 3. Ристретто всегда содержит меньше кофеина, чем эспрессо

Ристретто — небольшая порция концентрированного кофе, которая отличается насыщенным вкусом и ароматом.

Поскольку объём напитка меньше, возникает логичное предположение: кофеина в нём тоже должно быть меньше.

Однако всё зависит от технологии приготовления.

Дария Илли отмечает, что правильно приготовленный ристретто может содержать количество кофеина, сопоставимое с обычным эспрессо.

Если же бариста просто сокращает время экстракции, кофеина действительно может извлечься меньше. Но одновременно меняется и вкусовой профиль напитка.

На практике содержание кофеина зависит от количества молотого кофе, сорта зёрен, степени помола, объёма воды и продолжительности экстракции.

Поэтому универсального правила, согласно которому ристретто обязательно содержит меньше кофеина, не существует.

И ещё один любопытный момент: более насыщенный вкус не всегда означает более высокую дозу кофеина.

Миф № 4. Любой кофе повышает холестерин

Это утверждение тоже требует уточнения.

В кофейных зёрнах содержатся природные вещества кафестол и кахвеол, относящиеся к дитерпенам. Они способны повышать уровень холестерина в крови, прежде всего холестерина липопротеинов низкой плотности.

Однако их количество в готовом напитке зависит от способа приготовления.

Особенно много этих веществ может содержаться в нефильтрованном кофе, например в напитке, который готовят путём длительного кипячения молотых зёрен вместе с водой.

Подобный способ традиционно встречается в некоторых странах Северной Европы.

При длительном кипячении в напиток переходит больше кофейных масел, содержащих кафестол.

Именно поэтому регулярное употребление больших объёмов такого кофе может влиять на показатели холестерина.

А вот бумажный фильтр задерживает значительную часть этих веществ. Поэтому фильтрованный кофе обычно оказывает значительно меньшее влияние на уровень холестерина.

При этом эспрессо и кофе из гейзерной кофеварки тоже могут содержать кафестол, хотя его количество зависит от приготовления. Следовательно, утверждать, что они совершенно не влияют на холестерин, было бы неправильно.

Отдельного внимания заслуживают кофейные напитки со сливками, жирным молоком, сладкими сиропами и шоколадом. Их регулярное употребление может увеличивать потребление насыщенных жиров, сахара и калорий.

Так стоит ли бояться кофе?

Специалисты сходятся в том, что для большинства здоровых взрослых умеренное употребление кофе может быть частью сбалансированного питания.

Однако значение имеют не только количество выпитых чашек, но и индивидуальная переносимость кофеина, способ приготовления и состояние здоровья.

Например, людям, страдающим бессонницей, тревожностью или некоторыми нарушениями сердечного ритма, может потребоваться ограничение кофеина. Беременным обычно рекомендуют не превышать 200 мг кофеина в сутки.

Не менее важно учитывать размер порции: маленький эспрессо и большой стакан крепкого кофе могут содержать совершенно разное количество кофеина.

Главный вывод прост: кофе не стоит ни демонизировать, ни считать абсолютно безвредным напитком. Разумное количество, подходящий способ приготовления и внимание к реакции собственного организма гораздо важнее популярных страшилок.