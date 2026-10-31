После сорока лет привычные косметические средства могут перестать давать ожидаемый результат. Кожа чаще становится сухой, теряет упругость, появляются морщины и пигментные пятна. Однако специалисты предупреждают: в стремлении сохранить молодость женщины нередко совершают ошибки, которые только ухудшают состояние кожи.

Как пишет издание Women's Health, возрастные изменения связаны с генетикой, многолетним воздействием ультрафиолета, постепенным снижением выработки коллагена и гормональными перестройками, особенно в период перименопаузы и менопаузы.

При этом правильный уход не обязательно должен быть дорогим или сложным. Гораздо важнее подобрать средства, которые подходят коже, и отказаться от привычек, способных ей навредить.

1. Забывать о солнцезащитном креме

Одна из самых распространённых ошибок — пользоваться солнцезащитой только летом или во время отдыха на пляже.

Ультрафиолет воздействует на кожу и в повседневной жизни, в том числе во время прогулок и поездок в автомобиле.

Дерматологи рекомендуют ежедневно использовать средство широкого спектра защиты с SPF не ниже 30. Это помогает замедлить фотостарение и снизить вероятность появления пигментных пятен.

2. Полностью отказываться от ретинола

Ретинол считается одним из наиболее изученных компонентов антивозрастного ухода. Он может улучшать текстуру кожи, уменьшать выраженность мелких морщин и помогать при высыпаниях.

Однако начинать его использование лучше с небольшой концентрации, особенно если кожа чувствительная.

3. Пользоваться ретинолом слишком часто

Желание быстрее увидеть результат иногда заставляет наносить средство ежедневно с первых дней.

Но чрезмерное использование ретинола способно вызвать сухость, покраснение и шелушение.

Разумнее начинать с двух-трёх применений в неделю, постепенно увеличивая частоту при хорошей переносимости.

4. Наносить ретинол утром

Средства с ретинолом обычно рекомендуют использовать вечером, поскольку некоторые формы этого вещества нестабильны под воздействием света.

Утром необходимо защищать кожу солнцезащитным кремом.

5. Смешивать слишком много активных компонентов

Ретинол, кислоты, бензоилпероксид и другие активные вещества могут быть полезны по отдельности, но их одновременное использование иногда приводит к раздражению.

Особенно осторожными следует быть обладательницам сухой и чувствительной кожи.

Если хочется сочетать несколько активных средств, лучше предварительно обсудить схему ухода с дерматологом.

6. Считать морщины главным врагом

После сорока многие начинают оценивать состояние кожи исключительно по количеству морщин.

Однако здоровье кожи определяется не только её гладкостью.

Не менее важны увлажнённость, состояние защитного барьера, отсутствие постоянного раздражения и способность восстанавливаться после воздействия внешних факторов.

Морщины — естественная часть возрастных изменений, а не недостаток, который необходимо устранить любой ценой.

7. Игнорировать сигналы кожи

Постоянная сухость, покраснение, шелушение и неожиданно появившиеся высыпания могут указывать на то, что используемые средства не подходят.

В такой ситуации не стоит пытаться решить проблему добавлением новых кремов и сывороток.

Иногда полезнее временно упростить уход. Если неприятные симптомы сохраняются, следует обратиться к дерматологу.

8. Надеяться исключительно на косметику

Даже дорогие средства не способны полностью компенсировать недостаток сна, несбалансированное питание и постоянный стресс.

Регулярная физическая активность, полноценный отдых и разнообразный рацион помогают поддерживать здоровье организма, что отражается и на состоянии кожи.

9. Слишком часто использовать кислоты

Гликолевая, молочная и миндальная кислоты помогают удалять ороговевшие клетки и улучшать внешний вид кожи.

Но чрезмерное отшелушивание может нарушить её защитный барьер.

Не следует одновременно применять несколько сильных отшелушивающих средств, особенно если кожа уже раздражена.

10. Не получать достаточно витамина C

Витамин C необходим организму для синтеза коллагена.

Его источниками могут стать цитрусовые, сладкий перец, брокколи и листовая зелень.

При этом полноценное питание важнее бесконтрольного приёма витаминных добавок.

11. Увлекаться сладостями

Избыточное потребление сахара может способствовать процессу гликации, при котором сахара взаимодействуют с белками, включая коллаген.

Это способно влиять на свойства тканей.

Полностью отказываться от сладкого необязательно, однако умеренность и сбалансированное питание полезны для общего здоровья.

12. Делать пилинг до очищения лица

Перед отшелушиванием кожу необходимо очистить от макияжа, загрязнений и излишков кожного сала.

В противном случае процедура может дополнительно раздражать кожу.

Особенно важно соблюдать правильную последовательность при использовании домашних пилингов.

13. Превращать уход в десятиэтапный ритуал

Большое количество косметики не гарантирует лучшего результата.

Напротив, постоянное нанесение множества средств увеличивает риск раздражения и затрудняет понимание того, какой продукт вызывает нежелательную реакцию.

Для базового ухода обычно достаточно мягкого очищения, увлажнения и солнцезащиты. При необходимости можно добавить одно средство для решения конкретной проблемы.

14. Выдавливать прыщи

Высыпания могут появляться и после сорока лет, в том числе на фоне гормональных изменений.

Самостоятельное выдавливание прыщей усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов и тёмных пятен.

Если высыпания повторяются, лучше подобрать лечение вместе с дерматологом.

15. Пробовать несколько новых средств одновременно

Купив новую косметику, многие начинают пользоваться сразу всей линейкой.

Однако если возникнет раздражение, определить его причину будет сложно.

Новые продукты лучше вводить постепенно, наблюдая за реакцией кожи.

16. Пользоваться жёсткими скрабами

Крупные абразивные частицы, грубые щётки и слишком интенсивное очищение могут травмировать кожу.

С возрастом она нередко становится чувствительнее, поэтому предпочтение стоит отдавать мягким очищающим средствам, не вызывающим ощущения стянутости.

17. Злоупотреблять алкоголем

Алкоголь может ухудшать качество сна, способствовать обезвоживанию и усиливать отёчность.

Сокращение его употребления полезно для общего состояния здоровья и может положительно сказаться на внешнем виде кожи.

18. Недостаточно увлажнять кожу

Во время менопаузального перехода кожа может становиться суше из-за гормональных изменений.

В этот период особенно полезны средства, содержащие глицерин, гиалуроновую кислоту, церамиды и сквалан.

Они помогают удерживать влагу и поддерживать защитный барьер кожи.

19. Забывать о чистоте постельного белья

На наволочках постепенно накапливаются кожное сало, пот и остатки косметики.

Поэтому постельное бельё необходимо регулярно стирать.

Шёлковые наволочки могут уменьшать трение кожи о ткань, однако убедительных оснований считать их обязательным средством против морщин нет.

20. Постоянно менять косметику

Одна из самых частых ошибок — отказываться от средства уже через несколько дней, если результат не стал заметным.

Некоторые продукты действительно дают быстрый эффект увлажнения, но для улучшения текстуры кожи и уменьшения выраженности мелких морщин требуется больше времени.

Обычно оценивать действие подходящего средства имеет смысл через 6–12 недель регулярного применения.

Главный секрет ухода после сорока

Специалисты напоминают: уход за зрелой кожей не должен превращаться в бесконечную борьбу с возрастом.

Гораздо важнее защищать лицо от солнца, поддерживать достаточное увлажнение, не перегружать кожу активными компонентами и учитывать её индивидуальные потребности.

Возрастные изменения невозможно полностью остановить, но грамотный и последовательный уход помогает коже дольше оставаться здоровой и ухоженной.

И главное — красота не заканчивается после сорока. В любом возрасте кожа заслуживает бережного отношения, а не постоянных экспериментов.