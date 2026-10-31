Проснуться среди ночи и больше не суметь заснуть — ситуация, знакомая многим. Особенно неприятно, когда именно в эти часы в голову начинают приходить тревожные мысли, старые обиды и переживания о будущем. Проблемы, которые днём казались вполне решаемыми, внезапно приобретают катастрофический масштаб.

Испанский психолог Сильвия Северино объяснила, почему ночные пробуждения могут быть связаны со стрессом и тревожностью, а также почему не стоит доверять всем выводам, сделанным в три часа утра.

Как сообщает El Español, специалист советует не принимать серьёзных решений посреди ночи, даже если в этот момент кажется, что ситуация требует немедленных действий.

Почему мы просыпаемся среди ночи

По словам психолога, кратковременные пробуждения между циклами сна — совершенно естественное явление.

В большинстве случаев человек быстро засыпает снова и даже не помнит, что просыпался.

Однако при повышенном эмоциональном напряжении ситуация может развиваться иначе. Вместо того чтобы спокойно вернуться ко сну, человек начинает вспоминать неприятные события, прокручивать разговоры и представлять возможные проблемы.

Постепенно тревожные мысли усиливаются, а повторно заснуть становится всё труднее.

Особенно часто подобное происходит в периоды сильного стресса, переутомления и эмоциональной нестабильности.

При этом ночные пробуждения не всегда объясняются психологическими причинами. На качество сна также могут влиять кофеин, алкоголь, некоторые лекарства, нарушения дыхания во сне и другие состояния.

Почему в три часа ночи всё кажется гораздо хуже

Сильвия Северино обращает внимание на интересную особенность: ночью привычные проблемы нередко воспринимаются значительно серьёзнее, чем днём.

Причина заключается в сочетании усталости, тревожности и неполного пробуждения.

Мозг ещё находится в переходном состоянии между сном и бодрствованием. В таких условиях человеку может быть сложнее объективно оценивать ситуацию и отделять реальные угрозы от собственных опасений.

Поэтому обычная рабочая неприятность внезапно кажется угрозой карьере, небольшой конфликт — концом отношений, а финансовые трудности — неразрешимой катастрофой.

Психолог предупреждает: мысли, которые возникают в три часа утра, не следует автоматически считать истиной.

После полноценного отдыха восприятие той же проблемы может заметно измениться.

Главное правило: не принимайте решений ночью

Если вы проснулись среди ночи и начали переживать, специалист рекомендует придерживаться простого правила: не делать поспешных выводов.

Не стоит в этот момент выяснять отношения, отправлять эмоциональные сообщения, принимать решения об увольнении или разрыве отношений.

Даже если кажется, что выход из сложной ситуации найден, лучше отложить окончательное решение до утра.

Северино предлагает помнить: то, что в три часа ночи выглядит концом света, в десять утра может восприниматься совершенно иначе.

Именно поэтому важные вопросы разумнее решать после отдыха, когда легче оценивать обстоятельства без излишнего эмоционального напряжения.

Испанцы теряют десятки ночей сна ежегодно

Проблемы с ночным отдыхом затрагивают значительную часть населения.

Согласно опросу компании Unobravo, в котором приняли участие 1500 взрослых жителей Испании, средняя продолжительность сна респондентов составляет 6,7 часа в сутки.

Это меньше семи часов — минимальной продолжительности сна, которую обычно рекомендуют большинству взрослых.

Исследование показало, что лишь 47% опрошенных спят более семи часов, тогда как 9% не достигают даже пяти часов сна в сутки.

Среди наиболее распространённых причин плохого отдыха участники назвали стресс, использование мобильного телефона перед сном, употребление кофеина, шум и тяжёлые ужины.

Опрос также выявил различия между мужчинами и женщинами.

По представленным оценкам, женщины ежегодно недополучают около 400 часов сна, что соответствует примерно 57 ночам. У мужчин этот показатель составляет 313 часов, или около 45 ночей.

Эти цифры относятся к участникам исследования и не обязательно отражают ситуацию среди всего населения Испании.

Как перестать просыпаться среди ночи

Психолог Франсиско Ривера Руфете подчёркивает, что полноценный сон необходим не только для физического восстановления, но и для эмоционального равновесия.

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких привычек:

Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, включая выходные.

Ограничивать использование телефона и других экранов перед сном, особенно если они вызывают эмоциональное возбуждение.

Не употреблять кофеин во второй половине дня, если он мешает засыпанию.

Избегать тяжёлой еды непосредственно перед сном.

Поддерживать в спальне комфортную температуру, тишину и темноту.

Не пытаться решить все накопившиеся проблемы, находясь в постели.

Если вы проснулись ночью и долго не можете заснуть, полезно отказаться от постоянного наблюдения за часами.

Можно попробовать спокойное дыхание или расслабляющее занятие при приглушённом освещении. Если сон не возвращается, иногда лучше ненадолго встать с постели и вернуться, когда появится сонливость.

Когда ночные пробуждения становятся проблемой

Единичные пробуждения среди ночи обычно не свидетельствуют о серьёзном нарушении здоровья.

Однако если человек регулярно не может заснуть повторно, чувствует себя разбитым по утрам, испытывает постоянную сонливость или замечает ухудшение концентрации внимания, стоит обратиться к врачу.

Особенно важно не игнорировать проблему, если ночные пробуждения сопровождаются выраженной тревогой, храпом, остановками дыхания или другими необычными симптомами.

Главное, что советуют психологи: не воспринимать ночные тревоги как окончательный приговор.

Иногда лучший способ справиться с проблемой — не искать её решение в три часа утра, а позволить себе выспаться и вернуться к ней при дневном свете.