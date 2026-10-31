Тыква подходит не только для супов и каш, но и как основной ингредиент в десертах. Предлагаем несколько сладких блюд, которые будут не только вкусными, но и полезными благодаря свойствам этой ягоды.

Творожная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

Творог (влажный, не сухой) — 800 гр;

Тыква очищенная — 170 гр;

Вода — 60 мл;

Яйца — 3 шт;

Сахар — 3,5 ст. л;

Ванильный сахар — 1 ч. л;

Мука — 2 ст. л;

Соль по вкусу;

Растительное масло — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Сочную тыкву вымыть, очистить и натереть на крупной терке. Переложить в сотейник, залить водой и тушить 15 минут на медленном огне, периодически помешивая. Готовую тыкву перебить блендером до однородной массы и отставить в сторону.

Творог перемешать с яйцами, сахаром и ванильным сахаром, затем взбить миксером до однородности. Разделить массу на две части. В одну из них добавить тыквенное пюре и перемешать. Из-за пюре масса станет более жидкой, поэтому добавить пару ложек муки для выравнивания консистенции.

Переложить творог в два кондитерских мешка. Форму для выпечки смазать маслом. У мешков отрезать кончики и аккуратно вылить массу в форму кольцами, чередуя цвета. Выпекать при температуре 150 градусов до стабилизации творога и легкого зарумянивания верха в течение примерно часа.

Тыква с яблоками

Ингредиенты:

Яблоки — 400 гр;

Тыква — 400 гр;

Сахар по вкусу;

Мороженое — 400 гр.

Способ приготовления:

Яблоки и тыкву нарезать кусочками, посыпать сахаром и поставить в духовку на пять минут. Затем перемешать. В креманку выложить мороженое, а сверху — остывшую тыквенно-яблочную массу. При желании можно полить медом или вареньем.

Шоколадно-тыквенный десерт

Ингредиенты:

Молочный шоколад — 50 гр;

Куриные яйца — 2 шт;

Тыква — 150 гр;

Мед — 2 ст. л;

Корица и порошок имбиря — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистить, нарезать кубиками и приготовить в микроволновке или запечь в духовке. Остудить и перебить блендером. Яйца взбить, шоколад растопить на водяной бане. К яйцам добавить мед, тыквенное пюре и растопленный шоколад, все хорошо взбить. Можно добавить корицу и имбирь.

Полученное тесто разлить по формочкам и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Десерт при выпечке увеличится в объеме, а затем немного осядет. Достать формы из духовки и дать им остыть. При желании готовые кексы можно полить шоколадной глазурью.