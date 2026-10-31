Спортивная одежда давно перестала быть исключительно атрибутом тренировок и прогулок. Сегодня худи сочетают с элегантными пальто, джоггеры — с классическими жакетами, а кроссовки надевают даже с женственными юбками и платьями. Однако не каждое подобное сочетание выглядит стильно.

Иногда достаточно одной детали, чтобы модный городской образ превратился в обычный комплект для похода в магазин. И дело вовсе не в стоимости одежды. Гораздо важнее качество ткани, правильная посадка, продуманная цветовая гамма и аксессуары.

Стилист-имиджмейкер и историк моды Ирина Катыхина рассказала изданию WomanHit), какие приёмы помогут выглядеть элегантно даже в самых простых спортивных вещах.

Не одевайтесь во всё спортивное одновременно

Главная ошибка — собирать образ исключительно из вещей спортивного гардероба.

Худи, джоггеры, массивные кроссовки, бейсболка и пуховик по отдельности могут выглядеть актуально. Но вместе они создают впечатление, будто человек отправился на тренировку или вышел на короткую прогулку.

Гораздо интереснее смотрятся сочетания разных стилей.

Например, свободное худи можно надеть под классическое шерстяное пальто, джоггеры дополнить кашемировым джемпером, а обычный свитшот соединить с широкими костюмными брюками.

Именно контраст между расслабленными и элегантными вещами делает комплект более выразительным.

Оверсайз должен выглядеть продуманно

Свободная одежда остаётся актуальной, однако между модным оверсайзом и вещью не по размеру существует большая разница.

Качественное худи должно сохранять форму плеч, иметь подходящую длину рукавов и создавать гармоничный силуэт.

Растянутые манжеты, перекошенные швы, слишком тонкий материал и бесформенный низ способны испортить впечатление даже от дорогой одежды.

Поэтому при покупке спортивных вещей стилист рекомендует обращать внимание прежде всего на посадку, а не на размер, указанный на этикетке.

Выбирайте ткани, которые держат форму

Материал играет важную роль в восприятии образа.

Плотный хлопок обычно выглядит аккуратнее тонкого трикотажа, который быстро растягивается и подчёркивает каждую складку.

Матовые ткани нередко производят более благородное впечатление, чем материалы с выраженным синтетическим блеском.

Лучше выбирать лаконичные модели без чрезмерного декора.

Крупные логотипы, контрастные молнии, яркие шнурки и пластиковые детали делают одежду визуально более спортивной и затрудняют её сочетание с классическими вещами.

Откажитесь от привычного чёрного в пользу сложных оттенков

Многие считают, что полностью чёрный спортивный комплект автоматически выглядит дорого.

Однако сам по себе цвет не гарантирует элегантности.

Стилист советует обратить внимание на более интересные и сдержанные оттенки: графитовый, шоколадный, молочный, серо-бежевый, оливковый, бордовый и тёмно-синий.

Особенно эффектно смотрятся монохромные сочетания, в которых используются разные оттенки одного цвета.

Например, серые брюки можно дополнить графитовым свитшотом и светло-серым пальто.

Разница фактур и оттенков создаст глубину, даже если в комплекте нет ни одной дорогой дизайнерской вещи.

Добавьте хотя бы одну вещь с чётким силуэтом

Спортивная одежда обычно мягкая и свободная, поэтому образу иногда не хватает структуры.

Исправить ситуацию поможет классическое пальто, тренч, кожаная куртка или жакет с выраженной линией плеч.

Представьте обычный комплект из серого худи, прямых брюк и кроссовок.

Если добавить к нему длинное шерстяное пальто и кожаную сумку строгой формы, впечатление изменится практически мгновенно.

Такой приём позволяет сохранить комфорт, но сделать внешний вид более собранным.

Кроссовки могут как украсить, так и испортить образ

Не вся спортивная обувь одинаково хорошо сочетается с городской одеждой.

Для повседневных комплектов стилист рекомендует выбирать лаконичные кожаные или замшевые кроссовки, а также модели в стиле ретро.

Особенно универсальна обувь на относительно тонкой подошве.

Такие кроссовки легко сочетать с пальто, классическими брюками, джинсами и юбками.

Но есть важное условие: обувь должна быть чистой и ухоженной.

Потёртые носы, грязная подошва и сильные заломы способны испортить впечатление даже от самого продуманного наряда.

Замените спортивный рюкзак элегантной сумкой

Иногда для преображения образа достаточно одного аксессуара.

Худи и свободные брюки со спортивным рюкзаком выглядят максимально повседневно. Но стоит заменить рюкзак на кожаную сумку с чёткой формой, как комплект приобретает более городской характер.

При этом совершенно необязательно покупать аксессуар известного люксового бренда.

Качественная сумка без заметного логотипа зачастую выглядит элегантнее модели с крупными надписями и броской фурнитурой.

Особенно если на одежде уже присутствуют декоративные элементы.

Украшения покажут, что образ продуман

Спортивный стиль не исключает украшений.

Напротив, лаконичные серьги, часы, тонкая цепочка или несколько колец помогают сделать расслабленный комплект более женственным и завершённым.

Особенно хорошо этот приём работает с однотонными худи и свитшотами.

Однако важно соблюдать меру.

Одного-двух выразительных аксессуаров вполне достаточно. Избыточное количество украшений может нарушить гармонию спортивного образа.

Не пытайтесь выглядеть дорого за счёт брендов

Одна из главных ошибок — считать, что элегантный спортивный стиль обязательно требует больших расходов.

На самом деле даже дорогой костюм известной марки может выглядеть неудачно, если плохо сидит, сочетается с неподходящей обувью или перегружен деталями.

И наоборот, простые вещи из обычных магазинов способны создать эффектный образ, если правильно подобрать цвета, фактуры и пропорции.

Секрет современного спортивного шика заключается в сочетании противоположностей.

Мягкое худи становится интереснее рядом с шерстяным пальто, свободные джоггеры — с жакетом, а кроссовки — с классическими брюками и аккуратной сумкой.

Именно такие комбинации позволяют выглядеть современно, чувствовать себя комфортно и при этом сохранять элегантность.

Главное правило, которое советует запомнить стилист: дорогой образ создаёт не ценник на одежде, а внимание к деталям.