Люди, которые не представляют своей жизни без кошек, часто любят с ними разговаривать. Многие, кто не знаком с такими отношениями, могут считать это глупостью, полагая, что «животные их не понимают». Однако эксперты утверждают, что общение с домашними питомцами крайне важно и выделяют четыре основные причины для этого.

Укрепление связи между кошкой и хозяином

Чем больше человек ласково общается со своей кошкой, тем увереннее животное чувствует себя в любви и защите. В случае угрозы или боли кошка придет именно к своему хозяину, так как его голос будет действовать на неё успокаивающе и терапевтически.

Понимание «языка» кошки

Регулярные беседы с кошкой помогают хозяину со временем точно определять, когда она голодна или когда у неё что-то болит. Предупреждающие признаки болезней могут быть очень тонкими. Иногда, когда кошки болеют, их голоса немного меняются. Эта разница может быть почти незаметна для неподготовленного уха, но владелец заметит изменения, если привык слышать её голос каждый день.

Изучение «человеческого» языка

Повторение одних и тех же слов с соответствующими жестами помогает кошке лучше понимать, что вы хотите ей сказать, и реагировать на это соответствующим образом.

Прививка от одиночества

Общение между человеком и животным помогает обоим чувствовать себя менее одинокими, независимо от того, произносятся ли настоящие слова. В конце концов, 93% коммуникации происходит через тон, позу и язык тела. Это касается как общения между людьми, так и взаимодействия между человеком и животным.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, наличие пушистого питомца, которому хозяин уделяет внимание и общается с ним, помогает человеку реже чувствовать себя одиноким по сравнению с теми, у кого нет домашних животных. Кроме того, согласно информации от PetMD, существует исследование, которое предполагает, что «разговор счастливым тоном» с кошкой или собакой может улучшить настроение человека, даже если оно подавлено по какой-то причине.

Что еще важно знать о разговоре с кошкой

Разговаривая с кошками в определенное время, можно добиться от животного четкого усвоенного поведения. Например, не стоит реагировать на их мяуканье и мурлыканье посреди ночи, чтобы не приучать их мешать хозяину спать. В конце концов, они поймут, что их попытки «поговорить по душам» в это время бесполезны.

Многие хозяева разговаривают с кошками, подражая их мяуканью, чтобы быстрее получить ответ. Специалисты утверждают, что не имеет значения, как именно человек общается со своей кошкой. На данный момент исследований психологии кошек недостаточно, чтобы определить единственно правильный способ общения с ними. В одной из научных работ упоминалось, что более образованные владельцы кошек обычно разговаривают с ними нормальным человеческим голосом. Тем не менее, это лишь корреляция и не имеет большого значения, пока тема не будет изучена более глубоко.