Редактор The Local Рейчел Штерн, американская мама, делится своим взглядом на воспитание детей в Германии и его отличия от стилей воспитания в США.

Культурные различия в воспитании детей в Германии и США

По мнению Рейчел Штерн, основные различия между воспитанием детей в Германии и США можно выделить в семь пунктов.

Ранняя независимость

Стереотипы утверждают, что США — это страна свободолюбивых людей, ценящих индивидуальность, в то время как немцы придерживаются строгих правил. Однако в воспитании детей немцы, как правило, оказываются более демократичными. Дети в возрасте пяти-шести лет часто идут в школу самостоятельно или играют на детской площадке, в то время как их родители общаются или находятся вне поля зрения.

То, что в США можно назвать «свободным воспитанием», в Германии считается нормой. Родители верят, что ранняя независимость помогает детям обрести уверенность в себе и навыки, необходимые для успешной жизни.

Безопасность

Американские детские площадки обычно оборудованы мягкими покрытиями и безопасными конструкциями, тогда как немецкие Spielplätze могут включать металлические трубы, высокие башни и деревянные мостики. Это не означает, что немецкие родители не заботятся о безопасности; их философия заключается в том, что падения помогают детям учиться и развиваться.

Немцы доверяют здравому смыслу детей, позволяя им самостоятельно ходить в школу, в отличие от США, где детей часто сопровождают родители или школьные автобусы. В некоторых штатах существуют законы, ограничивающие возраст, с которого ребенка можно оставлять одного.

Детский сад

В США «детский сад» часто рассматривается как последняя мера для родителей, возвращающихся на работу. В Германии же детские сады (Kita) являются желанными учреждениями, за место в которых борются многие родители. С 2013 года все дети в Германии имеют право на место в Kita, и поиск такого места начинается еще во время беременности.

По данным ОЭСР, к трем годам 92% немецких детей посещают Kita. В то время как многие американские родители гордятся тем, что не отдают детей в детский сад, немцы ценят раннюю социализацию и самостоятельность, которые развиваются в Kita.

Отношение к микробам

Немцы считают, что контакт с микробами укрепляет иммунную систему, что помогает сохранять спокойствие, когда дети едят песок или упавшую еду. В то время как американские издания подчеркивают необходимость защиты детей от микробов, немецкие источники утверждают, что контакт с ними нормален и полезен для предотвращения аллергий.

Отношение к плохой погоде

В Германии существует выражение: «Не бывает плохой погоды, есть неподходящая одежда». Немцы верят в пользу ежедневных прогулок на свежем воздухе, даже в холодную погоду. Это может объяснить, почему примерно две трети немецких детей проводят на улице в среднем 108 минут в день, в то время как в США дети играют на свежем воздухе всего от четырех до семи минут.

Игры

Стереотип «футбольной мамы» в США отражает культуру, в которой дети перегружены занятиями и мероприятиями. В Германии многие родители предпочитают, чтобы их детям было «скучно», позволяя им развивать свои интересы и творческие способности. С раннего возраста детей поощряют к неструктурированным играм, которые, по мнению учителей, приносят больше пользы, чем умение читать к пяти годам.

Дисциплина

В немецких школах дети часто играют и решают конфликты самостоятельно, хотя учителя вмешиваются в более серьезные ситуации. Это отношение к дисциплине также характерно для немецких родителей, где физические наказания не поддерживаются и не одобряются. В Германии дети учатся принимать собственные решения с раннего возраста, что способствует их независимости.