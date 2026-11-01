Чистка стенок душевой кабины может быть неприятным и трудоемким занятием. Мы подготовили полезные советы, которые помогут упростить этот процесс и сделать его менее обременительным.
Способ 1: превентивные меры
Этот простой метод поможет защитить стенки душевой кабины от мыльного налета.
Смешайте ополаскиватель для посудомоечных машин с водой, налейте в пульверизатор и распыляйте по стенкам сразу после душа.
Рецепт:
- 1/2 стакана перекиси водорода
- 1/2 стакана спирта (или немного больше водки)
- 1 ст. ложка средства для мытья посуды
- 1 ст. ложка ополаскивателя для посудомоечных машин
- 2 стакана воды
Способ 2: поддерживающий уход
Наполните бутылку с распылителем белым уксусом на 1/4, добавьте воду и 2-3 капли средства для мытья посуды, затем хорошо взболтайте.
Этот способ подходит для регулярного ухода, но не для сильно загрязненных поверхностей.
Способ 3: экономный
Смешайте стакан воды с 1 ст. ложкой соды и 1 ст. ложкой лимонной кислоты в бутылке с распылителем. Нанесите на стенки душевой кабины, дайте подействовать 7-10 минут, затем протрите и смойте водой.
Чем отмывать
Резиновый скребок удобно использовать для удаления капель воды, предотвращая образование потеков на стекле. Регулярное использование скребка уменьшит необходимость в глубокой чистке.
Если потеки уже образовались, используйте меламиновую губку или жесткую мочалку для более эффективной очистки.
Способ 4: самый эффективный
Для блестящих стенок кабины используйте средство WD-40. Нанесите его на стекло, оставьте на некоторое время, затем протрите бумажными полотенцами.
Способ 5: провальный
Популярный лайфхак с половинкой грейпфрута и солью не работает. Лучше оставьте грейпфрут на завтрак и используйте специализированные средства для чистки.
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