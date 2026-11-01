Чистка стенок душевой кабины может быть неприятным и трудоемким занятием. Мы подготовили полезные советы, которые помогут упростить этот процесс и сделать его менее обременительным.

Способ 1: превентивные меры

Этот простой метод поможет защитить стенки душевой кабины от мыльного налета.

Смешайте ополаскиватель для посудомоечных машин с водой, налейте в пульверизатор и распыляйте по стенкам сразу после душа.

Рецепт:

1/2 стакана перекиси водорода

1/2 стакана спирта (или немного больше водки)

1 ст. ложка средства для мытья посуды

1 ст. ложка ополаскивателя для посудомоечных машин

2 стакана воды

Способ 2: поддерживающий уход

Наполните бутылку с распылителем белым уксусом на 1/4, добавьте воду и 2-3 капли средства для мытья посуды, затем хорошо взболтайте.

Этот способ подходит для регулярного ухода, но не для сильно загрязненных поверхностей.

Способ 3: экономный

Смешайте стакан воды с 1 ст. ложкой соды и 1 ст. ложкой лимонной кислоты в бутылке с распылителем. Нанесите на стенки душевой кабины, дайте подействовать 7-10 минут, затем протрите и смойте водой.

Чем отмывать

Резиновый скребок удобно использовать для удаления капель воды, предотвращая образование потеков на стекле. Регулярное использование скребка уменьшит необходимость в глубокой чистке.

Если потеки уже образовались, используйте меламиновую губку или жесткую мочалку для более эффективной очистки.

Способ 4: самый эффективный

Для блестящих стенок кабины используйте средство WD-40. Нанесите его на стекло, оставьте на некоторое время, затем протрите бумажными полотенцами.

Способ 5: провальный

Популярный лайфхак с половинкой грейпфрута и солью не работает. Лучше оставьте грейпфрут на завтрак и используйте специализированные средства для чистки.