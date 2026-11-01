Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффективные и экономные советы по уборке душевой кабины 0 73

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чистка душевой кабины

Чистка стенок душевой кабины может быть неприятным и трудоемким занятием. Мы подготовили полезные советы, которые помогут упростить этот процесс и сделать его менее обременительным.

 

Способ 1: превентивные меры

Этот простой метод поможет защитить стенки душевой кабины от мыльного налета.

Смешайте ополаскиватель для посудомоечных машин с водой, налейте в пульверизатор и распыляйте по стенкам сразу после душа.

Рецепт:

  • 1/2 стакана перекиси водорода
  • 1/2 стакана спирта (или немного больше водки)
  • 1 ст. ложка средства для мытья посуды
  • 1 ст. ложка ополаскивателя для посудомоечных машин
  • 2 стакана воды

Способ 2: поддерживающий уход

Наполните бутылку с распылителем белым уксусом на 1/4, добавьте воду и 2-3 капли средства для мытья посуды, затем хорошо взболтайте.

Этот способ подходит для регулярного ухода, но не для сильно загрязненных поверхностей.

Способ 3: экономный

Смешайте стакан воды с 1 ст. ложкой соды и 1 ст. ложкой лимонной кислоты в бутылке с распылителем. Нанесите на стенки душевой кабины, дайте подействовать 7-10 минут, затем протрите и смойте водой.

Чем отмывать

Резиновый скребок удобно использовать для удаления капель воды, предотвращая образование потеков на стекле. Регулярное использование скребка уменьшит необходимость в глубокой чистке.

Если потеки уже образовались, используйте меламиновую губку или жесткую мочалку для более эффективной очистки.

Способ 4: самый эффективный

Для блестящих стенок кабины используйте средство WD-40. Нанесите его на стекло, оставьте на некоторое время, затем протрите бумажными полотенцами.

Способ 5: провальный

Популярный лайфхак с половинкой грейпфрута и солью не работает. Лучше оставьте грейпфрут на завтрак и используйте специализированные средства для чистки.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина ест квашеную капусту
Изображение к статье: Нумерология
Изображение к статье: Дети
Изображение к статье: Кошка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пара в спальне
Люблю!
Изображение к статье: Арина Соболенко
Lifenews
Изображение к статье: Тыква
Люблю!
1
Изображение к статье: Ворон
В мире животных
Изображение к статье: туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: Тот самый дом
В мире
Изображение к статье: Пара в спальне
Люблю!
Изображение к статье: Арина Соболенко
Lifenews
Изображение к статье: Тыква
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео