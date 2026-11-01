Практически все владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы точат когти о дорогие диваны, кресла и другую мебель. Плохая новость заключается в том, что полностью отучить животных от этого не получится, так как это базовая потребность. Тем не менее, существуют способы сохранить ковры и мебель в безопасности, которые широко применяются опытными котолюбами.

Зачем кошки царапают мебель?

Этому естественному явлению есть несколько объяснений. Во-первых, это способ поддерживать когти в идеальной форме и обозначать свою территорию, как визуально, так и с помощью феромонов, которые они выделяют через лапы.

Во-вторых, это возможность сделать растяжку, так как во время царапания животное разогревает свои мышцы.

"Правильная" когтеточка

Когтеточка является идеальным способом решить проблему с потребностью кошки точить когти. Однако иногда может потребоваться время, прежде чем животное поймет, для чего нужен этот объект в квартире.

Одним из важнейших факторов при покупке когтеточки является текстура. Некоторым кошкам нравится шероховатое ощущение когтеточки, покрытой ковром, в то время как другие предпочитают картон или сизаль.

Также возникает вопрос: какую когтеточку покупать – горизонтальную или вертикальную. Большинство представителей семейства кошачьих предпочитают высокие когтеточки, но некоторые любят поверхность на одном уровне с полом. Приобретая последнюю, стоит убедиться, что она прочная. По словам специалиста по поведению кошек и автора книги "Total Cat Mojo" Джексона Гэлакси, часть привлекательности мебели заключается в том, что она не опрокидывается, когда кошка тянется вниз во время растяжки. Поэтому, чтобы заменить животному диван или кресло, нужно искать очень устойчивую когтеточку с некоторым весом в основании.

Второе основное условие успеха с когтеточкой – это правильное расположение.

"Оживленные зоны дома, как правило, являются областями, где кошки получают наибольшее внимание от своих владельцев, такие как ласки, объятия и игры. Поэтому животные хотят пометить эти места как свою территорию", – отмечает Сара Эверетт, клинический доцент Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии. Она подчеркивает, что "безлюдные" места животное не интересуют, поэтому установка там когтеточки не приведет к желаемому результату. Эверетт рекомендует ставить когтеточку рядом с мебелью, которую кошка портит, чтобы она с большей готовностью увидела в ней замену. К ней можно примотать кошачью мяту, чтобы сделать ее еще более привлекательной для питомца.

Угощение как поощрение

Специалисты советуют обязательно поощрять кошку, если она сама подошла к когтеточке и правильно ее использовала. Животное нужно похвалить, погладить и дать что-нибудь вкусненькое. В следующий раз она с большей готовностью отправится точить когти в нужное место.

Колпачки для когтей, или что такое "кошачий маникюр"

Некоторые кошки более активны и менее поддаются дрессировке, предпочитая даже самым дорогим когтеточкам мебель. В таком случае эксперты советуют присмотреться к так называемым "мягким лапкам" – маленьким колпачкам, которые надеваются на кошачьи когти. Это позволяет кошке нормально царапать, не причиняя столько вреда. Они держатся от месяца до шести недель. В качестве забавного бонуса они бывают разных цветов, поэтому кошка будет выглядеть так, будто у нее яркий маникюр.

Колпачки – это оптимальное решение, которое не причиняет кошке боль и увечья, в отличие от жестоких методов. В 1990-ых годах кошкам, которые злостно портили мебель, их хозяева удаляли когти в ветеринарных клиниках. По словам эксперта по поведению животных и автора книги "Мурр: наука, как сделать вашу кошку счастливой" Зази Тодд, эта процедура довольно жестокая и после нее животное испытывает боль.

К сожалению, такая практика существует и сейчас, однако все больше клиник, по крайней мере за рубежом, отказываются от удаления когтей. Например, более десятка городов США, а также Нью-Йорк и Мэриленд ввели запрет на эту процедуру.

Какие существуют способы защитить мебель

Чтобы поначалу уберечь мебель от когтей животного, можно обклеить участки, наиболее привлекательные для животного, двусторонним скотчем, который делает царапанье менее приятным для многих кошек.

При покупке мебели важно учитывать, какие текстуры любит царапать кошка. Если ей нравятся неровные ткани, то лучше выбрать изделия с обивкой из более гладких материалов, таких как бархат или кожа. Новая мебель также дает новую возможность дрессировать кошку.

Зази Тодд поясняет, что новый диван или кресло еще не пахнут хозяевами, поэтому шансы быстрее переориентировать кошку на когтеточку увеличиваются.

Иногда нужно позволить кошке победить

В борьбе против царапания мебели иногда нужно просто сдаться. Так, хозяйка животного по имени Пайк рассказала, что у нее в доме есть одно кресло, которое стало когтеточкой для ее кошки. Подумав, она решила оставить его, позволив животному и дальше царапать его, но таким образом защитила остальную мебель.

"Когда у нас гости, мы убираем кресло из комнаты, потому что оно выглядит отвратительно. Но все остальное время этот предмет мебели принадлежит кошке. Это стало кошачьей когтеточкой, на которой кто-то может время от времени сидеть", – пояснила Пайн.