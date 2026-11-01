Блюда из тыквы отличаются великолепным вкусом и могут стать настоящим украшением любого стола.
На рынках и в супермаркетах сейчас – время тыкв. Этот продукт, доступный в различных размерах и цветах, пользуется неизменным успехом благодаря своему великолепному вкусу. С тыквой можно приготовить множество сытных и запоминающихся блюд. Мы предлагаем вам новую подборку рецептов с тыквой.
Тыква, фаршированная мясом и рисом
Ингредиенты:
- Тыква – 2,5 кг;
- Свинина – 700 гр;
- Рис – половина стакана;
- Морковь крупная – 1 шт;
- Крупная луковица – 1 шт;
- Сливочное масло – 1 ст. л;
- Прованские травы (по желанию).
- Свежемолотый перец.
- Соль.
- Растительное масло.
Способ приготовления:
С тыквы срезать верхушку, очистить от семян и волокон, стенки тыквы внутри смазать сливочным маслом с солью. Мясо нарезать небольшими кусочками. Лук порезать и обжарить в растительном масле до мягкости.
Морковь очистить, хорошо помыть, натереть на крупной терке. Добавить морковь к луку, перемешать и жарить 1-2 минуты. Переложить обжаренные морковь с луком в миску.
Затем на растительном масле обжарить мясо и тоже переложить его в миску к моркови и луку.
Рис отварить до полуготовности, затем слить лишнюю воду, добавить его в миску к мясу и овощам. Все посолить, поперчить и добавить прованские травы, перемешать.
Поставить тыкву в форму для запекания и заполнить тыквенный "горшочек" начинкой. Затем накрыть заполненную тыкву срезанной ранее "крышечкой" и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час-полтора.
При подаче на стол накладывать начинку, снимая немного мякоти со стенок тыквы.
Рагу из тыквы с мясом
Ингредиенты:
- Говядина (мягкая) – 500 гр;
- Мякоть тыквы – 400 гр;
- Вода – 400 мл;
- Картошка – 300 гр;
- Морковь – 1 шт;
- Крупный помидор – 1 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Растительное масло – 3 ст. л;
- Томатная паста – 2 ст. л;
- Специи сухие (для шашлыка) – 1 ст.л;
- Перец черный молотый по вкусу;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Для приготовления блюда необходимо выбрать не очень рыхлую тыкву, иначе кусочки быстро разварятся и превратятся в рагу.
Мясо помыть, нарезать кусочками, то же сделать с помидором. Его нужно брать сочным, но плотным. Мягкие плохо держат форму и при приготовлении расползутся. Морковь очистить и нарезать полукружьями. Если диаметр моркови большой, можно нарезать четвертинками.
Картофель очистить и нарезать средними кусочками. Картофель тоже лучше выбирать такой, который сохраняет форму и не разваривается от долгого тушения. Мякоть у такого картофеля должна быть желтоватой. Если мякоть белая, то значит в такой картошке много крахмала, и картофель быстро разварится. Чем желтее и плотнее клубни, тем меньше в них крахмала.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить зубчики через пресс.
В воду выложить томатную пасту, всыпать приправы для шашлыка, соль и перец. Тщательно размешать все до однородности. Воду и томатную пасту можно заменить готовым томатным соком, но соль в него лучше сразу не добавлять. Сначала необходимо попробовать сок на вкус, а затем уже досолить при необходимости.
Растительное масло разогреть на сковороде. Выложить говядину и обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Добавить к мясу подготовленные овощи и обжарить все вместе, помешивая, около 10 минут.
Выложить в сковороду целую луковицу, если она не добавлялась раньше в нарезанном виде. Влить разведенную в воде томатную пасту (или томатный сок) со специями. Добавить измельченный чеснок.
Все тщательно перемешать, довести до кипения и тушить под крышкой 25-30 минут на медленном огне при слабом кипении. Готовое рагу разложить по тарелкам и посыпать рубленой зеленью.
Тыквенная запеканка с курицей
Ингредиенты:
- Тыква – 600 гр;
- Куриное филе – 400 гр;
- Сметана жирностью 21% – 200 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Травы прованские сушеные – 0,5 ч. л;
- Паприка копченая молотая – 0,5 ч. л;
- Куркума молотая – 0,25 ч. л;
- Чеснок сушеный молотый - 0,25 ч. л;
- Соль – 0,75 ч. л (по вкусу);
- Перец свежемолотый (смесь перцев) – на кончике ножа (по вкусу);
- Масло растительное (для смазывания формы) – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Тыкву очистить, порезать кубиками. Форму для запекания смазать растительным маслом и переложить в нее тыкву.
Куриную грудку промыть и нарезать небольшими кубиками. Сложить мясо в форму к тыкве. Добавить соль, прованские травы, сушеный чеснок, куркуму, паприку и смесь перцев. Содержимое аккуратно перемешать.
Сметану перемешать с яйцами до однородного состояния. Заливку равномерно распределить по тыкве с курицей. Отправить запеканку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если тыква твердовата, запекать до мягкости.
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