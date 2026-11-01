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Королева сезона: Сытные блюда из тыквы 1 78

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тыква

Блюда из тыквы отличаются великолепным вкусом и могут стать настоящим украшением любого стола.

 

На рынках и в супермаркетах сейчас – время тыкв. Этот продукт, доступный в различных размерах и цветах, пользуется неизменным успехом благодаря своему великолепному вкусу. С тыквой можно приготовить множество сытных и запоминающихся блюд. Мы предлагаем вам новую подборку рецептов с тыквой.

Тыква, фаршированная мясом и рисом

Ингредиенты:

  • Тыква – 2,5 кг;
  • Свинина – 700 гр;
  • Рис – половина стакана;
  • Морковь крупная – 1 шт;
  • Крупная луковица – 1 шт;
  • Сливочное масло – 1 ст. л;
  • Прованские травы (по желанию).
  • Свежемолотый перец.
  • Соль.
  • Растительное масло.

Способ приготовления:

С тыквы срезать верхушку, очистить от семян и волокон, стенки тыквы внутри смазать сливочным маслом с солью. Мясо нарезать небольшими кусочками. Лук порезать и обжарить в растительном масле до мягкости.

Морковь очистить, хорошо помыть, натереть на крупной терке. Добавить морковь к луку, перемешать и жарить 1-2 минуты. Переложить обжаренные морковь с луком в миску.

Затем на растительном масле обжарить мясо и тоже переложить его в миску к моркови и луку.

Рис отварить до полуготовности, затем слить лишнюю воду, добавить его в миску к мясу и овощам. Все посолить, поперчить и добавить прованские травы, перемешать.

Поставить тыкву в форму для запекания и заполнить тыквенный "горшочек" начинкой. Затем накрыть заполненную тыкву срезанной ранее "крышечкой" и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час-полтора.

При подаче на стол накладывать начинку, снимая немного мякоти со стенок тыквы.

 

Рагу из тыквы с мясом

Ингредиенты:

  • Говядина (мягкая) – 500 гр;
  • Мякоть тыквы – 400 гр;
  • Вода – 400 мл;
  • Картошка – 300 гр;
  • Морковь – 1 шт;
  • Крупный помидор – 1 шт;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Растительное масло – 3 ст. л;
  • Томатная паста – 2 ст. л;
  • Специи сухие (для шашлыка) – 1 ст.л;
  • Перец черный молотый по вкусу;
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления блюда необходимо выбрать не очень рыхлую тыкву, иначе кусочки быстро разварятся и превратятся в рагу.

Мясо помыть, нарезать кусочками, то же сделать с помидором. Его нужно брать сочным, но плотным. Мягкие плохо держат форму и при приготовлении расползутся. Морковь очистить и нарезать полукружьями. Если диаметр моркови большой, можно нарезать четвертинками.

Картофель очистить и нарезать средними кусочками. Картофель тоже лучше выбирать такой, который сохраняет форму и не разваривается от долгого тушения. Мякоть у такого картофеля должна быть желтоватой. Если мякоть белая, то значит в такой картошке много крахмала, и картофель быстро разварится. Чем желтее и плотнее клубни, тем меньше в них крахмала.

Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить зубчики через пресс.

В воду выложить томатную пасту, всыпать приправы для шашлыка, соль и перец. Тщательно размешать все до однородности. Воду и томатную пасту можно заменить готовым томатным соком, но соль в него лучше сразу не добавлять. Сначала необходимо попробовать сок на вкус, а затем уже досолить при необходимости.

Растительное масло разогреть на сковороде. Выложить говядину и обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Добавить к мясу подготовленные овощи и обжарить все вместе, помешивая, около 10 минут.

Выложить в сковороду целую луковицу, если она не добавлялась раньше в нарезанном виде. Влить разведенную в воде томатную пасту (или томатный сок) со специями. Добавить измельченный чеснок.

Все тщательно перемешать, довести до кипения и тушить под крышкой 25-30 минут на медленном огне при слабом кипении. Готовое рагу разложить по тарелкам и посыпать рубленой зеленью.

 

Тыквенная запеканка с курицей

Ингредиенты:

  • Тыква – 600 гр;
  • Куриное филе – 400 гр;
  • Сметана жирностью 21% – 200 гр;
  • Яйца – 2 шт;
  • Травы прованские сушеные – 0,5 ч. л;
  • Паприка копченая молотая – 0,5 ч. л;
  • Куркума молотая – 0,25 ч. л;
  • Чеснок сушеный молотый - 0,25 ч. л;
  • Соль – 0,75 ч. л (по вкусу);
  • Перец свежемолотый (смесь перцев) – на кончике ножа (по вкусу);
  • Масло растительное (для смазывания формы) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тыкву очистить, порезать кубиками. Форму для запекания смазать растительным маслом и переложить в нее тыкву.

Куриную грудку промыть и нарезать небольшими кубиками. Сложить мясо в форму к тыкве. Добавить соль, прованские травы, сушеный чеснок, куркуму, паприку и смесь перцев. Содержимое аккуратно перемешать.

Сметану перемешать с яйцами до однородного состояния. Заливку равномерно распределить по тыкве с курицей. Отправить запеканку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если тыква твердовата, запекать до мягкости.

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