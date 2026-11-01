На первый взгляд болгарские перцы отличаются только цветом. Однако зелёные, жёлтые, оранжевые и красные плоды имеют разный вкус, степень сладости и даже состав полезных веществ. Учёные объяснили, какой перец лучше выбирать для салатов, какой подходит для запекания и почему самый спелый не обязательно самый полезный.

Болгарский перец родом из Центральной и Южной Америки. Он относится к семейству паслёновых, как помидоры и баклажаны. Хотя в кулинарии его принято считать овощем, с ботанической точки зрения это плод, точнее — ягода.

В отличие от острого перца, сладкий практически не содержит капсаицина — вещества, которое вызывает характерное ощущение жжения.

Почему перцы бывают разных цветов

Распространено мнение, что зелёный, жёлтый, оранжевый и красный перцы — совершенно разные овощи. На самом деле у многих сортов цвет меняется по мере созревания.

Сначала плод зелёный благодаря хлорофиллу. Постепенно этот пигмент разрушается, а на его место приходят каротиноиды, придающие перцу жёлтые, оранжевые и красные оттенки.

Однако не все сорта проходят одинаковую последовательность цветов: существуют разновидности, которые при созревании становятся жёлтыми или оранжевыми, а не красными.

Цвет влияет не только на внешний вид, но и на вкус, текстуру и содержание некоторых питательных веществ.

Зелёный перец — хрустящий, но с горчинкой

Зелёные плоды обычно собирают раньше остальных. Они отличаются плотной мякотью, выраженным свежим вкусом и лёгкой горчинкой.

Благодаря упругой текстуре зелёный перец хорошо подходит для овощных салатов, рагу, блюд на сковороде и тушения.

Кроме того, его часто продают дешевле других разновидностей, поскольку выращивание требует меньше времени.

Жёлтый и оранжевый — нежнее и слаще

По мере созревания вкус перца становится мягче, а естественная сладость усиливается.

Жёлтые и оранжевые плоды обычно менее горькие, чем зелёные, но при этом сохраняют приятную хрустящую текстуру.

Их удобно использовать в свежих салатах, овощных закусках, сэндвичах и блюдах на гриле.

Особенно ценятся оранжевые перцы за содержание бета-каротина — вещества, которое организм способен превращать в витамин А.

Красный перец — самый сладкий

Красные плоды, как правило, достигают более поздней стадии зрелости. Именно поэтому они обладают насыщенным вкусом и выраженной сладостью.

При приготовлении красный перец становится особенно нежным. Его можно запекать, добавлять в супы, соусы, овощную икру и различные намазки.

Красный перец также богат каротиноидами, в том числе капсантином — пигментом, который обладает антиоксидантными свойствами.

Какой перец содержит больше витаминов

Все разновидности сладкого перца содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты. Но соотношение полезных веществ отличается.

Зелёные, жёлтые и оранжевые плоды могут содержать лютеин и зеаксантин — соединения, важные для здоровья глаз.

Оранжевые и красные перцы обычно отличаются высоким содержанием бета-каротина и витамина С. Бета-каротин необходим организму для образования витамина А, который участвует в поддержании зрения, иммунитета и нормального состояния клеток.

Красный перец особенно богат капсантином, который помогает защищать клетки от окислительного стресса.

При этом нельзя однозначно назвать один цвет самым полезным. Содержание витаминов зависит не только от окраски, но и от сорта, условий выращивания, степени зрелости и хранения.

Сырой или приготовленный: как получить больше пользы

Способ приготовления тоже имеет значение.

При нагревании часть витамина С разрушается. Поэтому свежий перец — хороший выбор для тех, кто хочет сохранить максимальное количество этого витамина.

Однако термическая обработка может повысить доступность некоторых каротиноидов и других растительных соединений.

Поэтому специалисты рекомендуют сочетать в рационе свежие и приготовленные перцы разных цветов.

Правда ли, что перцы бывают мужскими и женскими

В интернете нередко встречается утверждение, будто перцы с тремя выступами на нижней части — мужские, а с четырьмя — женские. Причём последним приписывают более сладкий вкус.

Учёные называют это мифом.

Количество выступов зависит прежде всего от особенностей сорта и развития плода. Оно не указывает на пол перца и не позволяет определить его сладость.

Почему красный перец обычно дороже зелёного

Разница в цене объясняется особенностями выращивания.

Зелёный перец собирают раньше, поэтому производителю требуется меньше времени и ресурсов.

Красный остаётся на растении дольше, что увеличивает затраты. Жёлтые сорта тоже могут стоить дороже из-за особенностей выращивания и сбора урожая.

При этом перцы неправильной формы или с неравномерной окраской не обязательно уступают красивым плодам по вкусу и питательной ценности.

Какой перец лучше покупать

Если хочется получить максимум пользы, специалисты советуют не ограничиваться одним цветом. Зелёный перец обеспечит организм одними растительными соединениями, красный и оранжевый — другими.

Лучший вариант — разнообразие. Добавляйте разноцветный перец в салаты, запекайте, тушите и сочетайте с другими овощами. Так рацион будет не только вкуснее, но и богаче полезными веществами.