Сексуальную совместимость часто описывают как необъяснимую искру между партнёрами. Однако в действительности интимная гармония складывается из вполне конкретных вещей: взаимного желания, уважения личных границ, доверия и способности открыто говорить о своих потребностях.

Универсального сценария идеальной близости не существует. Главное, чтобы происходящее устраивало обоих партнёров, основывалось на добровольном согласии, не причиняло вреда и не заставляло кого-либо испытывать давление.

Клинический психолог и сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit назвала десять признаков, которые могут свидетельствовать о гармонии в интимной жизни пары.

Совместимость начинается с понимания себя

Чтобы обсуждать с партнёром интимные желания, человеку прежде всего необходимо понимать собственное тело, реакции и потребности.

Не менее важно уметь спрашивать другого человека о его предпочтениях и границах, спокойно принимать отказ и вместе искать то, что подходит обоим.

Если говорить на интимные темы сложно, это ещё не означает, что партнёры несовместимы. Подобный навык можно постепенно развивать, а при необходимости — обратиться за помощью к психологу или сексологу.

1. Каждый имеет право сказать «нет»

Один из главных признаков здоровых интимных отношений — возможность отказаться от близости или определённой практики без страха столкнуться с обидой, давлением и обвинениями.

Согласие должно быть добровольным и сохраняться на протяжении всей близости. Человек имеет право передумать в любой момент, даже если первоначально согласился.

Отказ — это не эгоизм и не доказательство отсутствия любви, а проявление уважения к собственным границам.

2. Не приходится изображать чужие эмоции

В гармоничных отношениях партнёрам не нужно разыгрывать заранее придуманный сценарий или имитировать реакции, которых они на самом деле не испытывают.

Человек может выражать удовольствие, волнение и другие эмоции так, как ему свойственно. Одни люди проявляют чувства ярко, другие ведут себя сдержаннее — оба варианта нормальны.

Важнее не соответствовать чужим представлениям, а чувствовать себя рядом с партнёром свободно и безопасно.

3. Можно говорить о фантазиях

Интимные фантазии являются естественной частью сексуальности. Их наличие само по себе не означает, что человек обязательно хочет воплотить каждый возникающий образ в реальности.

Признаком доверия можно считать возможность поделиться фантазией без страха быть осмеянным или осуждённым.

При этом рассказ о желании не заменяет согласия. Любую практику необходимо отдельно обсуждать, и она должна быть приемлема для обоих партнёров.

4. Прикосновения партнёра приятны

Ласки и прикосновения должны приносить удовольствие, а не вызывать необходимость терпеть дискомфорт ради другого человека.

Предпочтения могут меняться в зависимости от настроения, самочувствия, уровня стресса и жизненного периода. Поэтому даже партнёрам, которые давно вместе, полезно спрашивать друг друга о том, что приятно именно сейчас.

Если прикосновения регулярно вызывают боль или неприятные ощущения, проблему не стоит игнорировать. Причина может быть как психологической, так и физиологической.

5. Партнёры знают, как доставить друг другу удовольствие

Речь идёт не о виртуозной технике и не о необходимости угадывать желания без слов.

Совместимость проявляется в любопытстве, внимательности и готовности замечать реакции партнёра. Люди могут прямо спрашивать, что нравится другому, и спокойно воспринимать подсказки.

Интимная близость становится совместным процессом, а не экзаменом, на котором один человек должен продемонстрировать мастерство.

6. Вы получаете удовольствие и можете достичь оргазма

Оргазм может быть одним из признаков удовлетворённости интимной жизнью, но не должен превращаться в обязательную цель каждой близости.

Иногда его отсутствие связано со стрессом, усталостью, состоянием здоровья, приёмом лекарств или другими обстоятельствами. Единичные случаи не свидетельствуют о несовместимости.

Поводом уделить вопросу больше внимания может стать ситуация, когда человек постоянно не получает удовольствия, испытывает напряжение или вынужден имитировать оргазм.

7. Партнёр тоже остаётся удовлетворён

Взаимная совместимость предполагает внимание к ощущениям обоих людей.

Однако ответственность за удовольствие не должна полностью перекладываться на одного партнёра. Каждый может говорить о своих желаниях, направлять другого и сообщать, если что-то доставляет дискомфорт.

Важно, чтобы близость не строилась исключительно вокруг потребностей одного человека.

8. После близости остаются приятные чувства

Значение имеет не только сам процесс, но и эмоциональное состояние после него.

При гармоничных отношениях человек обычно чувствует удовлетворение, спокойствие, тепло или близость с партнёром. Это не означает, что каждый раз эмоции должны быть одинаково яркими.

Насторожить могут регулярно возникающие стыд, тревога, опустошённость, унижение или ощущение, что собственные границы были нарушены.

9. Оба партнёра довольны происходящим

Хороший сценарий интимной жизни не определяется фильмами, советами из интернета или чужим опытом.

Он подходит конкретной паре и учитывает желания обоих. Партнёрам не обязательно иметь полностью одинаковый темперамент или хотеть близости с одинаковой частотой.

Гораздо важнее уметь обсуждать различия и находить решения, при которых никто не чувствует себя обязанным или отвергнутым.

10. О близости можно разговаривать открыто

Способность обсуждать интимную жизнь — один из важнейших признаков совместимости.

Партнёры могут рассказать, что им понравилось, чего хотелось бы избежать и что они хотели бы попробовать в следующий раз. При этом разговор проходит без насмешек, обвинений и попыток заставить другого оправдываться.

Такие обсуждения лучше проводить не в разгар конфликта, а в спокойной и безопасной обстановке.

Когда стоит обратиться к специалисту

Отсутствие одного из перечисленных признаков не означает, что отношения обречены или с кем-то из партнёров «что-то не так».

Сексуальность может меняться под влиянием стресса, усталости, болезней, гормональных изменений, появления детей, конфликтов и эмоционального состояния.

Помощь психолога, сексолога или врача может понадобиться, если трудности сохраняются длительное время, вызывают страдания или партнёрам не удаётся спокойно обсудить их самостоятельно.

Особого внимания требуют боль во время близости, стойкое отсутствие желания, страх, давление со стороны партнёра и нарушение личных границ.

Сексуальная совместимость — не раз и навсегда полученное совпадение. Она может развиваться вместе с отношениями, если партнёры готовы слышать друг друга, уважать отказ и честно говорить о своих потребностях.