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Не узнать! Муцениеце показала повзрослевшего сына, за которого боролась с Прилучным 0 457

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце, Петр Дранга, Тимофей и Мия Прилучные.
ФОТО: пресс-фото

Агата Муцениеце поделилась редким снимком своего старшего сына Тимофея, вокруг которого ещё недавно разгорелся громкий судебный конфликт между актрисой и её бывшим мужем Павлом Прилучным. Теперь 13-летний подросток занимается спортом, а его мама постепенно возвращается к спокойной семейной жизни.

37-летняя актриса опубликовала в социальных сетях фотографию Тимофея, сделанную в спортивном зале. Судя по кадру, мальчик увлекается баскетболом. Подобные снимки появляются в блоге Муцениеце нечасто, поэтому публикация привлекла внимание поклонников.

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Год судебных разбирательств

Напомним, после развода в 2020 году отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного оставались напряжёнными. Особенно острым оказался спор о том, с кем должен жить их старший сын.

Судебные разбирательства продолжались около года и сопровождались взаимными публичными обвинениями. Представители актрисы говорили о манипуляциях и распространении недостоверной информации, тогда как Прилучный утверждал, что Тимофей сам выразил желание жить с отцом.

Летом 2025 года судебный процесс завершился решением оставить мальчика с матерью.

Помимо Тимофея, у бывших супругов есть общая дочь Мия, которой сейчас десять лет.

Новая семья и новая жизнь

После завершения судебной истории в личной жизни Муцениеце произошли большие перемены. Актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а 1 декабря 2025 года у супругов родилась дочь Вера.

Таким образом, теперь Агата воспитывает троих детей.

Павел Прилучный также создал новую семью. С 2022 года актёр женат на Зепюр Брутян. Пара воспитывает общего сына.

На фоне прежних конфликтов новая фотография Тимофея стала для поклонников редкой возможностью увидеть, как подрос мальчик, чья судьба долгое время обсуждалась в СМИ.

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#спорт #развод #семья #Павел Прилучный #Агата Муцениеце #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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