Еще один способ вернуть жизнь засохшей подводке — провести лайнером по тыльной или фронтальной стороне ладони. Это не самое экономное решение, так как придется делать это до тех пор, пока не появится четкая линия, но метод работает.
Лайнер с фетровым аппликатором можно ненадолго обернуть бумажным полотенцем, смоченным горячей водой. Однако не стоит мочить лайнер под струей воды, так как это может испортить формулу и текстуру средства.
Если подводка хранится неправильно, например, в слишком жарком месте, это может привести к затвердеванию чернил. Погружение лайнера в горячую воду может помочь. Налейте горячую воду в чашку, опустите в неё плотно закрытую подводку кончиком вниз и оставьте на несколько минут. Затем встряхните лайнер и проверьте, как он работает.
Если подводка скатывается в комочки, сначала разбейте корку засохшей краски зубочисткой или булавкой, а затем добавьте немного глазных капель, чтобы размягчить консистенцию. Однако лучше не доводить до этого и вовремя обновлять свою коллекцию макияжа.
Если вы отчаялись и никакие способы не помогают, можно попробовать крайний метод. Открутите заднюю часть лайнера, извлеките чернильный стержень и опустите его в теплую воду на несколько секунд. Не передержите, чтобы он не отсырел. После этого промокните стержень бумажным полотенцем, вставьте обратно и плотно закрутите крышку. Храните возрожденный лайнер наконечником вниз, чтобы вода распределялась равномерно. Для лучшего увлажнения добавьте в воду несколько капель глицерина — это поможет предотвратить высыхание.
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