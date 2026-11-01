Хранение и срок годности косметики — это сложный вопрос. Даже у самых опытных «бьюти-пользователей» иногда случается так, что любимая подводка для век засыхает и отказывается рисовать стрелку. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда замена под рукой недоступна.

В такой ситуации важно сохранять спокойствие и попытаться решить проблему самостоятельно. Мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут реанимировать высохшую подводку и вернуть её в строй за считанные минуты.