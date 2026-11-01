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Второе дыхание: 6 способов вернуть жизнь подводке для глаз 1 67

Люблю!
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Второе дыхание: 6 способов вернуть жизнь подводке для глаз

Узнайте, как продлить срок службы вашего любимого бьюти-средства.

 

Хранение и срок годности косметики — это сложный вопрос. Даже у самых опытных «бьюти-пользователей» иногда случается так, что любимая подводка для век засыхает и отказывается рисовать стрелку. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда замена под рукой недоступна.

В такой ситуации важно сохранять спокойствие и попытаться решить проблему самостоятельно. Мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут реанимировать высохшую подводку и вернуть её в строй за считанные минуты.

Встряхните

Если внутри подводки слышен звук бегающего шарика, это механизм, который предотвращает высыхание средства. Попробуйте встряхнуть лайнер — это поможет сделать текстуру менее плотной.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Порисуйте

Еще один способ вернуть жизнь засохшей подводке — провести лайнером по тыльной или фронтальной стороне ладони. Это не самое экономное решение, так как придется делать это до тех пор, пока не появится четкая линия, но метод работает.

Намочите

Лайнер с фетровым аппликатором можно ненадолго обернуть бумажным полотенцем, смоченным горячей водой. Однако не стоит мочить лайнер под струей воды, так как это может испортить формулу и текстуру средства.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Если подводка хранится неправильно, например, в слишком жарком месте, это может привести к затвердеванию чернил. Погружение лайнера в горячую воду может помочь. Налейте горячую воду в чашку, опустите в неё плотно закрытую подводку кончиком вниз и оставьте на несколько минут. Затем встряхните лайнер и проверьте, как он работает.

Глазные капли

Если подводка скатывается в комочки, сначала разбейте корку засохшей краски зубочисткой или булавкой, а затем добавьте немного глазных капель, чтобы размягчить консистенцию. Однако лучше не доводить до этого и вовремя обновлять свою коллекцию макияжа.

Крайняя мера

Если вы отчаялись и никакие способы не помогают, можно попробовать крайний метод. Открутите заднюю часть лайнера, извлеките чернильный стержень и опустите его в теплую воду на несколько секунд. Не передержите, чтобы он не отсырел. После этого промокните стержень бумажным полотенцем, вставьте обратно и плотно закрутите крышку. Храните возрожденный лайнер наконечником вниз, чтобы вода распределялась равномерно. Для лучшего увлажнения добавьте в воду несколько капель глицерина — это поможет предотвратить высыхание.

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