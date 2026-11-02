Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров откровенно рассказал о моменте, когда врачам пришлось решать вопрос об ампутации его конечностей. Спортсмен находился в настолько тяжёлом состоянии, что не мог даже говорить. Своё согласие на операцию он выразил единственным доступным способом — моргнув глазами.
Трагические события начались в январе 2023 года, когда Костомаров попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Его состояние стремительно ухудшалось. Врачи подключили фигуриста сначала к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем к системе ЭКМО, которая обеспечивает насыщение крови кислородом вне организма.
Впоследствии у спортсмена развились сепсис и гангрена. Чтобы спасти ему жизнь, медикам пришлось прибегнуть к ампутации.
«Не знаю, сделал бы я то же самое»
Костомаров признался, что до последнего не верил в необходимость столь радикального вмешательства. Когда он пришёл в сознание после комы, его состояние всё ещё оставалось крайне тяжёлым.
«Главный врач сказал, что нужна операция. Говорить я не мог. Но надо было моргнуть глазами, чтобы дать согласие. Я моргнул со слезами на глазах», — рассказал фигурист.
По словам спортсмена, он до сих пор не знает, каким было бы его решение, если бы в тот момент он мог ясно мыслить и полностью осознавать происходящее.
«Не знаю, сделал бы я то же самое, если бы был в другом состоянии, более адекватном. На тот момент я сделал свой выбор и всё», — признался Роман.
Из олимпийского чемпиона — в человека, который не мог поднять голову
После операции Костомарову предстояла долгая и мучительная реабилитация.
За несколько недель тяжёлой болезни его организм настолько ослаб, что даже самые простые движения стали практически невозможными.
«Ты полностью атрофировался, не можешь поднять голову с подушки, руки не поднимаются. Ты фактически скелет. Из здорового мужика за три-четыре недели превратился непонятно во что», — вспоминает фигурист.
Специалисты ежедневно занимались с ним, помогая постепенно возвращать подвижность и восстанавливать силы.
Одним из самых важных моментов стало первое вставание на протезы. Врачи предложили Роману для начала просто постоять, однако спортсмен сумел сделать около пятнадцати шагов.
«Я был поражён»: Костомаров рассказал о поступке жены
Особое место в воспоминаниях фигуриста занимает его супруга, олимпийская чемпионка Оксана Домнина.
На протяжении всей болезни и последующего восстановления она оставалась рядом с мужем, поддерживая его в самые тяжёлые моменты.
Костомаров признался, что был потрясён её стойкостью.
«Бывают такие случаи, что женщина или мужчина оставляют в таких наисложнейших ситуациях. Я знаю, что женщины сильные, но чтобы вот такой оказаться. Я был поражён», — рассказал спортсмен.
Сегодня Роман продолжает заниматься спортом и вновь выходит на лёд. После тяжелейших испытаний он сумел вернуться к активной жизни, хотя путь к этому потребовал огромных усилий.
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