Для любой вещи лучше, если она высохнет естественным путем, на балконе. Однако бывают ситуации, когда необходимо срочно высушить одежду. Рассмотрим несколько способов, как быстро это сделать.

Простой способ — прогладить вещь утюгом или положить на горячую батарею отопления, но это не всегда возможно. Существует несколько методов, которые помогут ускорить высыхание одежды, не повредив ткань.

Можно использовать режим отжима в стиральной машинке, полотенца или фен. Рассмотрим, как ускорить сушку вещей и что делать не стоит.

1. В стиральной машинке

Если в вашей машинке есть режим сушки белья, просто положите мокрые вещи и включите нужную программу. Если встроенной сушилки нет, воспользуйтесь следующим способом.

Положите вместе с мокрой вещью несколько сухих махровых полотенец. Затем включите отжим, количество оборотов выбирайте в зависимости от типа ткани. После завершения работы полотенца впитают лишнюю влагу, и вещь станет суше. Процедуру можно повторить или воспользоваться утюгом для окончательной сушки.

2. С помощью фена

Если нужно высушить кофточку или джемпер из шерсти, используйте фен. Повесьте изделие на стул и направляйте на него теплый воздух с расстояния 40 см. Феном можно высушить только мелкие детали одежды, такие как нижнее белье или носки. На большие вещи это неэффективно.

3. В полотенце

Этот способ подходит для плотных и тяжелых вещей, например, свитеров. Положите полотенце на горизонтальной поверхности, сверху разложите нужный предмет одежды. Затем сверните полотенце с «начинкой» в рулон, прижмите чем-нибудь тяжелым и оставьте на несколько минут. Текстиль впитает лишнюю воду. Затем смените влажное полотенце на сухое и повторите процедуру 1-2 раза.

4. Около вентилятора

Если у вас есть тепловой вентилятор, развесьте одежду рядом и направьте на нее струю теплого воздуха. Используйте режим с небольшой мощностью. Главное правило — не размещать вещи прямо на вентиляторе, это может быть пожароопасно.

5. С помощью утюга

Нагрейте утюг и прогладьте влажную вещь с лицевой, а затем с изнаночной стороны. Повесьте изделие на стул на 10–15 минут, а затем снова прогладьте. Не забудьте отключить функцию пара и проверяйте указания на ярлыке одежды, так как некоторые материалы нельзя гладить.

6. На электросушилке

Если вам часто нужно быстро высушить белье, можно приобрести электрическую сушку для одежды. Она выглядит как обычная раскладная, но требует подключения к сети.

7. На батарее или полотенцесушителе

Небольшие предметы одежды, такие как носки или варежки, быстро сохнут, если развесить их на батарее или полотенцесушителе в ванной.

8. В микроволновке

Одежду можно просушить и в микроволновке. Мелкие предметы разложите на блюде и включайте печь на 30 секунд. Повторяйте процедуру несколько раз. Важно не сушить ткань до полного высыхания, иначе она может испортиться.

Что лучше не делать

Некоторые советуют высушивать мелкие вещи в микроволновке, около духовки, с помощью утюжка для волос или обогревателя — это опасно. Метод сушки рядом с духовкой небезопасен, так как духовка должна быть открыта. Утюжок для волос может испортить ткань, а размещение слишком мокрых вещей на электрических отопительных приборах требует осторожности, чтобы избежать удара током.