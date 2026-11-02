Роды — это серьезное испытание для женского организма, и последствия зависят от общего состояния здоровья женщины. Многие традиции послеродового восстановления утрачены, и молодым мамам приходится полагаться только на себя. Уделяя все внимание уходу за ребенком, они зачастую забывают о своих потребностях, что может привести к упадку сил и депрессии.

Семейный врач Оскар Серраллах отмечает, что даже спустя длительное время после родов, послеродовое истощение может проявляться у женщин. К сожалению, до 50% матерей сталкиваются с этой проблемой. В своей статье он описывает симптомы и причины этого состояния, а также предлагает способы восстановления.

Физика и лирика материнства

Может показаться удивительным, но плацента ежедневно передает из организма матери в детский около 7 г жиров, а также «выкачивает» железо, цинк, витамины B12 и B9, йод и селен, а также жиры омега-3 и специфические аминокислоты. В предродовой период мозг будущей матери теряет 5% своей функциональности, чтобы поддержать рост ребенка и адаптироваться к материнству. Это может привести к состоянию, которое я называю «послеродовым истощением», и оно часто мешает женщине полностью восстановиться после появления малыша на свет.

Первый раз я столкнулся с послеродовым истощением, когда ко мне пришла Сьюзан, мать пятерых детей, которая была на грани истощения. Анализы показали серьезные отклонения, и я назначил ей специальную диету и консультации психолога. Она едва досидела до конца визита, вскочила и убежала. В следующий раз я увидел ее уже в приемном покое с воспалением легких, которое потребовало внутривенного введения антибиотиков.

Послеродовое истощение может проявляться даже спустя несколько лет после родов: женщина постоянно заботится о семье и детях, забывая о себе. Это крайне опасно и может иметь серьезные последствия. Как только малыш появляется на свет, все внимание сосредоточено на нем, и никто не задумывается о том, что матери также необходимо время для отдыха и восстановления.

Симптомы

Симптомы послеродового истощения включают в себя: распространенное ощущение усталости и выгорания, низкую концентрацию внимания, плохую память и эмоциональную нестабильность. Женщина может чувствовать себя одинокой, ранимой и недостаточно хорошей матерью. Это не просто обычная депрессия, а биохимические изменения, вызванные беременностью и родами. Симптомы могут проявляться у матерей с детьми разного возраста, от нескольких недель до 7 лет:

чувство усталости и выгорание;

быстрая утомляемость;

засыпание «на ходу»;

постоянная тревога о детях;

чувство стыда/вины;

ощущение, что «не справляетесь»;

плохая концентрация;

утрата либидо.

Причины

В современном обществе многие женщины живут в хроническом стрессе, что негативно сказывается на их здоровье. Недосыпание стало нормой, а роль семьи в поддержке молодых матерей значительно снизилась. Питание также оставляет желать лучшего, а экологические факторы усугубляют ситуацию. Многие матери считают свое состояние нормальным и не обращаются за помощью.

Как прийти в себя

Я считаю, что для восстановления здоровья важны четыре «столпа»: сон, смысл, активность и питание. Для того чтобы прийти в себя, необходимо пройти три этапа.

Восстановление

Анализы при послеродовом истощении показывают низкий уровень железа, цинка, витаминов В12, С, D, магния и меди. Это необходимо исправить в первую очередь.

Добавьте в рацион рыбу и водоросли для поддержки мозга и нервной системы благодаря жирным кислотам омега-3.

Выявите пищевую непереносимость и аллергии, которые могут возникнуть или усугубиться во время беременности.

Исключите вредные углеводы и включите полезные продукты.

Не забывайте о поддержке: помощь няни может быть более разумным решением, чем развод.

Рассмотрите йогу и акупунктуру.

Если есть проблемы с гормонами, может потребоваться корректирующая терапия.

Выбирайте: психолог, психотерапевт или лайф-коуч.

Увеличьте время на сон и физическую активность.

Оптимизация

Многие матери настолько устают, что не могут нормально спать. Для улучшения сна начните готовиться к нему за час до отхода ко сну. Освещение в комнате должно быть мягким и теплым, слушайте спокойную музыку. Относитесь к своей спальне как к «храму»: пусть она будет самой чистой и уютной. Обеспечьте полную темноту и прохладу, отключите телевизор и телефон. Если необходимо, выполняйте упражнения на расслабление.

Физические упражнения лучше проводить в компании других женщин — это также способствует социализации и новым знакомствам, что является частью выздоровления!

Осознание

Важно понимать, что быть матерью — это не приговор, а лишь часть вашего жизненного пути. Осознание этого станет заключительным этапом вашего восстановления.

Некоторые могут сказать, что раньше никто не жаловался на депрессии и истощение. Однако стоит отметить, что в прошлом существовала поддержка со стороны семьи и сообщества, что помогало матерям быстрее восстанавливаться после родов. Были традиции и ритуалы, которые способствовали восстановлению. Например, в традиционном Китае матери не выходили из дома 30 дней после родов, получая всю необходимую помощь и заботу. В современном мире матерям сложнее, но забота о себе — это важный шаг к восстановлению.

По материалам: www.womo.ua