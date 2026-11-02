Сыр принято считать одним из главных источников кальция. Однако есть продукты, которые могут обеспечить организм ещё большим количеством этого важного минерала. Причём некоторые из них подходят даже людям, которые не употребляют молочные продукты.

Кальций необходим для поддержания прочности костей и зубов, нормальной работы мышц, нервной системы и сердца. Для большинства взрослых в возрасте от 19 до 50 лет рекомендуемая суточная норма составляет около 1000 мг, хотя потребность может различаться в зависимости от возраста и других факторов.

Как отмечает издание Verywell Health, один ломтик американского плавленого сыра весом примерно 28 граммов содержит около 155 мг кальция. Но существует немало продуктов, в которых его значительно больше на стандартную порцию.

1. Йогурт — 415 мг кальция

Порция: 227 г

Обычный натуральный йогурт с пониженным содержанием жира — один из наиболее богатых источников кальция. В одной порции может содержаться около 415 мг минерала, то есть более 40% суточной нормы для взрослого человека.

Йогурт можно есть отдельно, добавлять к фруктам, ягодам, смузи или использовать в качестве основы для соусов.

При выборе стоит обращать внимание на состав: количество кальция зависит от разновидности продукта.

2. Сардины — 325 мг кальция

Порция: 85 г

Консервированные сардины — настоящий рекордсмен среди немолочных продуктов. В небольшой порции содержится примерно треть суточной нормы кальция.

Главный секрет — мягкие съедобные косточки, которые обычно остаются в консервах.

Кроме того, сардины богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для сердечно-сосудистой системы.

3. Молоко — 299 мг кальция

Порция: 240 мл

Стакан обезжиренного коровьего молока обеспечивает примерно 299 мг кальция.

В цельном молоке его немного меньше — около 276 мг на стакан.

Молоко остаётся одним из наиболее доступных источников кальция, который организм способен достаточно хорошо усваивать.

4. Соевое молоко — 299 мг кальция

Порция: 240 мл

Растительные альтернативы молоку тоже могут быть богаты кальцием — при условии, что производитель специально обогатил их этим минералом.

Стакан обогащённого соевого напитка способен обеспечить примерно столько же кальция, сколько обычное коровье молоко.

Кальций также добавляют в некоторые овсяные и миндальные напитки. Но его содержание сильно различается в зависимости от марки, поэтому состав необходимо проверять на упаковке.

5. Твёрдый тофу — 253 мг кальция

Порция: около 120 мл по объёму

Тофу особенно полезен тем, кто придерживается растительного питания или избегает молочных продуктов.

Однако есть важный нюанс: высоким содержанием кальция отличается прежде всего тофу, при изготовлении которого использован сульфат кальция.

Половина чашки такого продукта может содержать около 253 мг минерала.

Другие разновидности тофу иногда содержат существенно меньше кальция.

6. Консервированный лосось — 181 мг кальция

Порция: 85 г

Консервированный лосось с мягкими съедобными костями — ещё один хороший источник кальция.

В порции весом 85 граммов содержится около 181 мг минерала.

Но если удалить кости, содержание кальция резко снизится. Для сравнения: в 100 граммах обычного филе лосося может быть всего около 9 мг кальция.

Какие ещё продукты помогут восполнить кальций?

Помимо перечисленных семи продуктов, в рацион можно включить и другие источники кальция.

Продукт Кальций Творог жирностью 1%, 1 чашка 138 мг Мягкий тофу с сульфатом кальция, ½ чашки 138 мг Соевые бобы, ½ чашки 131 мг Обогащённые сухие завтраки, порция 130 мг Приготовленный шпинат, ½ чашки 123 мг Приготовленная ботва репы, ½ чашки 99 мг Приготовленная капуста кейл, ½ чашки 94 мг

Почему количество кальция — ещё не самое главное

Специалисты напоминают: важно учитывать не только содержание кальция в продуктах, но и способность организма его усваивать.

Например, из молока организм в среднем усваивает около 27% кальция, а из шпината — лишь около 5%.

Причина заключается в том, что некоторые растительные вещества, прежде всего оксалаты, затрудняют усвоение минерала.

При этом не все овощи одинаковы: кальций из некоторых видов капусты усваивается достаточно хорошо.

Поэтому для поддержания здоровья костей лучше сочетать разные источники кальция, а не делать ставку исключительно на один продукт.

Главный вывод: сыр вовсе не обязателен для получения достаточного количества кальция. Йогурт, рыба с мягкими костями, молоко и обогащённые растительные напитки могут помочь покрыть суточную потребность в этом минерале.