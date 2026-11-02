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Причины появления морщин и способы их предотвращения 0 41

Люблю!
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины появления морщин и способы их предотвращения

Считается, что морщины на коже возникают из-за старения.

 

Тем не менее, это не причина, а следствие. Причины могут быть различными, и если их выявить и устранить, можно избежать появления морщин.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Если у вашей мамы и бабушки рано появились мелкие морщины на лице, то и вам, вероятно, это не удастся избежать. Долгое время морщины могут оставаться едва заметными, однако любой стресс (болезнь, сильное нервное перенапряжение, гормональный сбой) может их «активировать».

Чтобы избежать этого сценария, регулярно используйте увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, экстрактами алоэ и ячменя, а также конопляным маслом. Полезно 2-3 раза в неделю делать домашние увлажняющие маски: 3 ст. л. тертого огурца, 1 ст. л. морковного сока, по 1 ч. л. сливок и меда. Держите маску на лице 10–15 минут.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Переутомление, недостаток сна, отсутствие физической активности, злоупотребление вредной пищей и курение — все это негативно сказывается на состоянии кожи.

Снять усталость кожи помогут питательные средства, обогащенные витаминами, антиоксидантами и ретинолом. Регулярно по утрам массируйте лицо для снятия отечности и стимуляции обменных процессов в течение 2–5 минут. 1-2 раза в неделю наносите на кожу питательные маски на 15 минут: 2 ст. л. мягкого творога, 1 яичный желток, по 1 ч. л. сухих дрожжей и глицерина.

ПОХУДЕНИЕ

При резком похудении кожа может обвисать, нарушается овал лица, и шея становится морщинистой.

Для сохранения упругости кожи используйте средства с экстрактами сои, зародышей пшеницы и коллагеном. Ежедневно выполняйте массаж шеи. 1-2 раза в неделю делайте лифтинг-маски: смешайте 2 ст. л. измельченных морских водорослей, 1 взбитый яичный белок, по 1 ч. л. косметической глины и лимонного сока. Наносите на лицо и шею на 10–15 минут.

"1000 секретов".

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