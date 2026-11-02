Ковер с солью

Перед тем как начать пылесосить ковер, посыпьте его крупной солью за 5–10 минут до уборки. Втянутая пылесосом соль поможет забрать с собой пыль.

Если на ковре появились пятна грязи, полейте их минералкой с газом и оставьте на несколько минут. Затем намыльте тряпочку хозяйственным мылом и потрите загрязнения. Смойте остатки мыла и грязи, и ваш ковер будет как новый!

Если запотело зеркало в ванной

Запотевшее зеркало в ванной может быть настоящей проблемой, особенно если вентиляция работает плохо. Вместо того чтобы тереть его рукой или полотенцем, попробуйте следующий способ: включите фен и направьте поток горячего воздуха на запотевшее зеркало. Всего через несколько секунд вы увидите свое отражение.

Хитрости СВЧ

Чтобы еда в микроволновой печи разогревалась быстрее, важно правильно укладывать ее на тарелке. Сдвигайте пищу к краям тарелки, так как они прогреваются в первую очередь, и еда станет горячей быстрее, что сэкономит ваше время и электроэнергию.

Смотри не перепутай!

Если у вас много ключей, их легко перепутать. Один из способов избежать этого — пометить ключи краской разных цветов. Это поможет вам легко различать ключи и не путать их.

Удалить ржавчину за 15 минут

Чтобы удалить ржавчину, можно использовать домашнее средство. В сухую стеклянную банку объемом 500 мл налейте 100 мл нашатырного спирта и тонкой струйкой добавьте 50 мл перекиси водорода. Перемешайте и нанесите состав на чистую тряпку, обработайте места с ржавчиной, оставьте на 10–15 минут, затем смойте проточной водой.

От редакции. Средство может быть едким, поэтому при его приготовлении и использовании надевайте резиновые перчатки и маску.

Как вернуть мягкость кожаным перчаткам

Если ваши кожаные перчатки стали жесткими, попробуйте следующий способ. В теплой воде взбейте детское мыло в легкую пену, вскипятите раствор и охладите. Добавьте немного растительного масла, прополоскайте в растворе перчатки и высушите их при комнатной температуре. Затем смазать их касторовым маслом, и кожа снова станет мягкой.

Непромокаемые кеды

Чтобы защитить тканевые кеды от дождя, используйте воск. Натрите внешнюю часть обуви белым воском и просушите феном. Под действием горячего воздуха образуется восковое покрытие, которое отталкивает воду и грязь. Не забудьте периодически обновлять защитный барьер.

"1000 секретов".