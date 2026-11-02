Роман Абрамович, похоже, умеет хранить не только миллиарды, но и семейные тайны. 60-летний бизнесмен впервые за долгое время попал в объективы камер вместе с украинской моделью Натальей Гоций, роман с которой ему приписывают с 2023 года. И теперь светская хроника обсуждает куда более интригующую новость: именно эта красавица, как утверждают инсайдеры, несколько лет назад родила миллиардеру восьмого ребёнка.

Поводом для новой волны слухов стало появление Романа Абрамовича и Натальи Гоций на международном фестивале искусств Baku International Art Festival в столице Азербайджана.

30 октября предполагаемые влюблённые вместе посетили культурные мероприятия. В частности, миллиардер побывал в киноцентре «Низами», где представили фильм южноафриканского художника Уильяма Кентриджа, а также музыкальные произведения Дмитрия Шостаковича, Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой.

Но внимание светских обозревателей привлекло вовсе не искусство.

31 октября Ксения Собчак опубликовала в своём блоге фотографию, на которой Абрамович и Гоций запечатлены со спины. А уже 2 ноября Telegram-канал «Героиня Татлера» добавил к истории новую подробность.

По утверждению авторов канала, именно Наталья Гоций является матерью восьмого ребёнка миллиардера.

Восьмой наследник, о котором почти ничего не известно

Как сообщает издание StarHit, информация о том, что Абрамович несколько лет назад стал отцом в восьмой раз, уже появлялась в светских кругах. Однако имя матери ребёнка до сих пор оставалось неизвестным.

Теперь источники называют Наталью Гоций.

Если эти сведения соответствуют действительности, бизнесмену удалось на протяжении нескольких лет скрывать от широкой публики не только подробности личной жизни, но и рождение ещё одного наследника.

Впрочем, сами предполагаемые родители пока никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому сообщения о ребёнке остаются неподтверждёнными.

Кто такая Наталья Гоций?

Наталье Гоций 42 года. Она родилась на Украине и в своё время сделала успешную международную модельную карьеру.

В 2004 году Наталья победила в престижном конкурсе Ford Supermodel of the World, что открыло ей дорогу в мир высокой моды.

Впоследствии она сотрудничала с ведущими модными домами, появлялась на страницах Vogue, Elle и Harper’s Bazaar.

А в 2006 году приняла участие в показе Victoria’s Secret, после чего её имя стало известно ещё более широкой аудитории.

В последние годы Гоций значительно реже появляется на подиуме, однако продолжает работать в индустрии моды и красоты.

Она ведёт социальные сети, рассказывает об уходе за собой, косметике, здоровом образе жизни и воспитании детей.

Кроме того, Наталья запустила собственный YouTube-канал «Быть Гоций», где делится личными историями и жизненным опытом.

От отношений с бизнесменом Русланом Нижником у модели двое сыновей.

Семеро детей, три брака и возможное новое пополнение

Роман Абрамович и прежде не мог пожаловаться на малочисленность своей семьи.

Бизнесмен был женат трижды, а от двух браков у него семеро детей.

Пятерых — Анну, Аркадия, Софью, Арину и Илью — ему родила Ирина Маландина.

Ещё двое детей, Аарон-Александр и Лея, появились на свет в отношениях с Дарьей Жуковой.

Если сведения о ребёнке Натальи Гоций подтвердятся, число детей миллиардера увеличится до восьми.

При этом сам Абрамович традиционно предпочитает не обсуждать семейные дела с журналистами.

Слухи о его романе с украинской моделью появились ещё в 2023 году, но ни бизнесмен, ни Гоций не спешили подтверждать или опровергать эти разговоры.

Их совместное появление в Баку стало новым поводом для обсуждений.

Пока выясняют, стал ли Абрамович отцом, он уже снова стал дедушкой

Любопытно, что разговоры о предполагаемом восьмом ребёнке миллиардера совпали с другой семейной новостью.

Недавно стало известно, что 33-летний Аркадий Абрамович, сын бизнесмена от брака с Ириной Маландиной, во второй раз стал отцом.

Его супруга, модель Лера Журавлева, родила второго малыша.

Таким образом, семейство Абрамовичей продолжает увеличиваться, причём сразу в нескольких поколениях.

А вот вопрос о том, действительно ли Наталья Гоций несколько лет назад родила бизнесмену ребёнка, остаётся открытым.

Впрочем, учитывая любовь Абрамовича к приватности, ждать официального подтверждения, возможно, придётся долго. Пока светским обозревателям остаётся внимательно следить за его редкими появлениями на публике — вдруг следующая фотография расскажет больше, чем все инсайдеры вместе взятые.