Дети часто отвлекаются и не могут сосредоточиться, особенно когда речь идет о школьных заданиях. Важно понимать причины невнимательности и находить способы ее развития.

• Легкодоступная информация. Создатели детских программ и блогеры стремятся объяснять все максимально просто. Ребенку не нужно прилагать усилия, что приводит к нежеланию решать задачи или изучать новые темы.

• Раннее обучение. Современные родители начинают развивать моторику и органы чувств с раннего возраста. Однако мозг ребенка готов к полноценному обучению только к 7 годам. До этого он осваивает навыки через игры, и ему трудно переключиться на уроки.

• Сидячий образ жизни. Дети должны много двигаться. После физической активности им легче переключаться на учебу. Однако сейчас многие дети проводят время за компьютерами и планшетами, что делает учебу дополнительной нагрузкой.

Чтобы помочь ребенку развить внимательность, нужно:

1. Формировать любовь к учебе. Найдите в учебном процессе интересные моменты и объясните их ребенку. Если он почувствует азарт, ему будет легче сосредоточиться.

2. Не забывать о физической активности. Игры и физические упражнения так же важны, как чтение и решение задач. Они развивают как мышцы, так и участки мозга, отвечающие за внимательность.

3. Больше общайтесь с ребенком. Рассказывайте о своих делах и комментируйте происходящее. Это поможет ребенку научиться концентрироваться на речи и деятельности других.

4. Не отвлекайте его от любимых занятий. Если ребенок увлечен чем-то, дайте ему возможность закончить. Постоянные отвлечения могут снизить его интерес к обучению и познанию мира.

"1000 секретов".