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12 способов объяснить ребенку, что он не прав 0 11

Люблю!
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: 12 способов объяснить ребенку, что он не прав

Специалисты в сфере детского развития считают, что секрет взаимопонимания с ребенком заключается в правильных формулировках.

 

Мы любим своих детей, но иногда их поведение может вызывать раздражение. Они могут быть капризными или приносить домой плохие оценки. В такие моменты родителям важно донести до детей свои мысли и обсудить, что в их поведении нужно изменить. Все мы люди, и даже взрослых иногда захлестывают эмоции, которые могут привести к неаккуратным высказываниям, способным обидеть ребенка и вызвать у него комплексы. Порой мы не осознаем, какой вред могут нанести наши слова.

Доктор Мег Микер, педиатр и автор книг для родителей, подчеркивает, что язык общения с ребенком имеет огромное значение: "Я слышала много фраз, которые родители произносят из лучших побуждений, но их лучше не говорить. Я всегда стараюсь подходить к ситуации с точки зрения ребенка: что он видит, что слышит, что понимает?".

Одной из распространенных фраз, которые родители говорят своим детям, является: "Ты сводишь меня с ума". Возможно, каждый из нас хоть раз произносил эти слова. Но, сказанные ребенку, они могут иметь разрушительные последствия. Даже если ваше чадо перестает вас слушаться или ведет себя шумно, постарайтесь выразить свои эмоции корректно.

Существует еще одна фраза, которая кажется более мягкой, но по сути не отличается от предыдущей: "Я люблю тебя, но сейчас ты мне не нравишься". "Это такой же способ сказать: 'Ты сводишь меня с ума', — утверждает доктор Микер. — Ребенок понимает это так: ты действительно меня не любишь".

Не стоит забывать, что именно от родителей дети узнают о том, что такое любовь и чувство собственного достоинства.

Если ребенок укрепится в мысли, что его родители не ценят и не заботятся о нем, это может иметь долгосрочные негативные последствия. Казалось бы, одна фраза, но вред может быть колоссальным.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

То, как родитель общается с ребенком, имеет решающее значение для его развития. Если пример, который показывают детям родители, негативный, они будут учиться именно на нем. "Я думаю, что родители не осознают, какое впечатление их поведение оказывает на детей, — считает доктор Микер. — Конечно, дети начинают им подражать. Если родитель кричит, то у ребенка это тоже входит в привычку. Если родитель постоянно критикует ребенка, то он начинает критиковать сначала себя, а затем и всех окружающих". Родители должны помнить, что именно они формируют и направляют своих детей, которые вырастают и становятся взрослыми.

Как же сообщить ребенку о своих чувствах и эмоциях или попросить его о чем-то так, чтобы это принесло пользу, а не вред?

Один из самых главных советов детских психологов: постарайтесь исключить отрицания из советов или просьб, адресованных детям.

Фразы, начинающиеся с предлога "не" или слова "нельзя", детьми воспринимаются тяжело. Дело в том, что маленькому ребенку приходится заниматься двойной переработкой информации. Когда вы говорите "нельзя делать", ребенок усваивает это и ждет продолжения фразы о том, что делать можно. Поэтому все запреты лучше излагать в положительном ключе. Вместо акцента на неразрешенном, говорите о том, что разрешено.

Таким образом, привычные фразы ("не спорь со мной", "здесь нельзя так громко кричать" и другие) стоит видоизменить, чтобы ребенок вас правильно понял. Какие еще популярные родительские советы и просьбы нужно формулировать по-другому?

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Не кричи

Ребенок может не осознавать, что говорит громко. Порой достаточно просто объяснить ему это. Правильный аналог этой фразы может быть: "Говори, пожалуйста, чуть тише". Если вы добавите причину своей просьбы (например, "потому что у мамы болит голова"), то добьетесь лучшего эффекта.

Не трогай

Эту фразу произносят, чтобы оградить свои вещи от детских посягательств или предостеречь ребенка от опасных предметов. Если вы запрещаете малышу копаться в вашей шкатулке с украшениями, он может не понять, почему это можно вам, а ему нельзя. Если же вы пытаетесь предостеречь его от горячего утюга, то эта фраза также может быть неэффективной. Лучше убрать опасные предметы и объяснить ребенку, что именно не стоит делать, чтобы избежать плохих последствий. Некоторые психологи советуют заменить слово "нельзя" на "опасно", так как оно более информативно.

Не бегай

Эта просьба может ввести ребенка в замешательство, так как он видит, как бегают другие дети, и не понимает, почему он не может вести себя так же дома. Если вы спокойно объясните ему, почему не хотите, чтобы он так себя вел, он будет вас слушать. Фраза "Пожалуйста, ходи дома спокойно" донесет суть вашей просьбы гораздо лучше.

Не ври

Фраза "не ври" звучит угрожающе и практически бесполезна. Если ребенок не хочет говорить правду, у него могут быть на то свои причины. Если дети знают, что за свои поступки они будут наказаны, захотят ли они быть честными? Вместо того, чтобы ругать, лучше позанимайтесь с ним вместе и объясните непонятные моменты.

Когда вам нужно узнать правду, стоит быть дипломатичными. Например, если вы хотите понять, участвовал ли ваш сын в драке, не спрашивайте его об этом напрямую, так как ему проще ответить "нет". Начните разговор так: "Я хотела спросить тебя об этом… Ты можешь ответить мне не сразу, ведь я понимаю, ситуация непростая. Как бы там ни было, ты знаешь, что я тебя все равно люблю и мне очень важно, что мы можем друг другу доверять".

Помните, что дети всегда ориентируются на родительский пример. Если взрослые ловят друг друга на "маленькой лжи", почему ребенок должен говорить правду?

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

Не пачкайся

Ребенок до определенного возраста не видит разницы между чистой и грязной одеждой. Играя, он может быть неловким и делать все неаккуратно. Если объяснить ему спокойно, он будет стараться не расстраивать маму. Вместо ругани за нечистоплотность, попробуйте сфокусировать внимание ребенка на позитивной стороне: "Быть чистым — это красиво. Мне так нравится, когда ты у меня чистенький. Поэтому, пожалуйста, будь аккуратнее в следующий раз".

Не разбрасывай игрушки

Этот запрет бессмысленный. Много ли вы видели детей, которые в процессе игры не наводили бы вокруг себя беспорядок? Поэтому вам стоит спокойнее относиться к этому. Постепенно приучите ребенка к самостоятельности, превратив процесс уборки игрушек в игру.

Не глупи

Ребенок может решить, что он глупый, не зная значения этого слова. В более взрослом возрасте это может перерасти в комплекс. Если вы хотите указать на более разумное поведение, сделайте это иначе: "Ты же у меня очень умный, давай попробуем сделать это вот так".

Не суй нос не в свое дело

Ребенка может оскорбить то, что с ним не считаются. Если у вас с мужем важный разговор, объясните детям: "Для нас с папой очень важно ваше мнение, но сейчас мы обсуждаем скучные вопросы. Может быть, вы пока поиграете в лего или посмотрите мультфильм? Как только мы освободимся, то поиграем с вами вместе". Найдите для ребенка другое занятие, пока вы заняты своими делами.

Не ешь столько конфет

Ребенок не понимает, что много конфет негативно отразится на здоровье. Сладкое — это вкусно, и остановиться сложно. Попробуйте договориться: "Если ты съешь весь мармелад за один раз, то на завтра ничего не останется. Давай разделим его на две порции?" Если он будет знать, что запасы сладкого не бесконечны, то захочет продлить удовольствие.

Не спорь

Спорить с взрослым, который вас не понимает, бесполезно, так же как и с ребенком. Если вы ставите ультиматум: "Мы никуда не пойдем, пока ты не наденешь шапку", вы лишаете ребенка права голоса. Это не нравится никому, независимо от возраста. Предложите ему поискать решения, которые устроят и его, и вас: "Ты не хочешь надевать синюю шапку, потому что она тебе не нравится? А как насчет красной шапки с изображением Человека-Паука?".

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Иногда ребенок хочет погулять подольше, а вам нужно вернуться домой. Вместо того, чтобы говорить: "Мы сейчас же идем домой и точка", объясните ситуацию: "Я понимаю, как тебе хочется гулять, но мне нужно успеть приготовить ужин до папиного прихода. Давай ты сегодня поможешь мне приготовить ужин, а завтра мы с самого утра придем на эту горку?".

Не ной

Если ребенок расстроен или испытывает дискомфорт, дайте ему возможность рассказать об этом. Он хочет, чтобы его пожалели, а если не достигает цели, то лишь усиливает свои попытки. Обратите внимание на его беспокойство и предложите решить проблему вместе.

Не бери в рот грязные руки

Не стоит кричать и бить ребенка по рукам. Он не знает, что брать в рот грязь вредно. Если вы опасаетесь за его здоровье, подойдите к этому вопросу в игровой форме. Например, разучите с ним стихотворение о вреде грязных предметов.

И никогда не забывайте, что именно мы — родители — являемся главным образцом для подражания для наших детей.

"Родители должны понимать, что дети всегда смотрят на них, — подводит итог доктор Микер. — Дети на самом деле не знают, кто они и какова их личность, во что они должны верить или даже что чувствовать. Поэтому они постоянно ищут подсказки относительно того, что родитель думает о них. Получая такие подсказки, они их усваивают — так и формируется их личность".

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