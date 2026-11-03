Мы любим своих детей, но иногда их поведение может вызывать раздражение. Они могут быть капризными или приносить домой плохие оценки. В такие моменты родителям важно донести до детей свои мысли и обсудить, что в их поведении нужно изменить. Все мы люди, и даже взрослых иногда захлестывают эмоции, которые могут привести к неаккуратным высказываниям, способным обидеть ребенка и вызвать у него комплексы. Порой мы не осознаем, какой вред могут нанести наши слова.

Доктор Мег Микер, педиатр и автор книг для родителей, подчеркивает, что язык общения с ребенком имеет огромное значение: "Я слышала много фраз, которые родители произносят из лучших побуждений, но их лучше не говорить. Я всегда стараюсь подходить к ситуации с точки зрения ребенка: что он видит, что слышит, что понимает?".