Эти 18 полезных советов от экспертов помогут вам выглядеть моложе.

Не секрет, что старение неизбежно. Однако, если старение неизбежно, почему бы не сделать все возможное, чтобы оттянуть его как можно дольше? Как выглядеть моложе своих лет?

Обзаведитесь этими полезными привычками, с помощью которых вы будете выглядеть моложе.

Способы выглядеть моложе: обмануть время

1. Защитите кожу — подумайте о будущем

Солнечные лучи играют огромную роль в старении кожи. Повреждение от солнечного ультрафиолета, UVA и UVB лучи, в 90% случаев ответственны за видимые признаки старения кожи.

Ультрафиолетовые лучи разрушают эластин в коже, вызывая дряблость, морщины и пигментные пятна. Пользуйтесь солнцезащитой. Рекомендуется выбирать SPF не менее 30 и использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия.

Важно помнить, что солнечные лучи действуют даже в облачные дни, поэтому обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом каждый день.

2. Наносите увлажняющий крем, затем тональную основу

С возрастом кожа становится суше и менее эластичной. Выбирайте более легкие тональные средства и используйте их с увлажняющим кремом для лучшего результата.

Шаги такие:

Нанесите увлажняющий крем или праймер.

Нанесите тональную основу обычным способом или с использованием спонжа.

3. Выбирайте крем для лица с коллагеном

Коллагеновые кремы помогают поддерживать упругость кожи.

4. Консилер спасет от темных кругов!

Подберите консиллер, который подходит вам по типу кожи и по тону. Наносите легкими движениями под глаза, чтобы скрыть темные круги.

5. Чем проще макияж глаз — тем лучше

Нанесите тонкий слой прозрачного праймера и выбирайте светлые оттенки для теней.

6. Завивайте ресницы

Используйте щипцы для завивки ресниц, чтобы визуально "приоткрыть" глаза.

7. Аккуратно удалите макияж глаз

Снимайте макияж аккуратно, чтобы не травмировать нежную кожу вокруг глаз.

8. Правильная длина волос

Найдите оптимальную длину волос. Короткие стрижки могут выглядеть свежо, если они слегка растрепанные.

9. Подумайте об осветлении волос

Светлые волосы могут визуально сделать вас моложе.

10. Примите и полюбите седые волосы

Седина может выглядеть красиво, если правильно ухаживать за ней.

11. Пейте много воды

Увлажнение — ключ к здоровой коже. Выпивайте достаточное количество воды каждый день.

12. Высыпайтесь

Сон способствует клеточному обновлению и помогает коже выглядеть лучше.

13. Берите пример

Изучайте прически знаменитостей вашего возраста для вдохновения.

14. Попробуйте челку

Челка может освежить ваш образ и сделать вас моложе.

15. Ешьте фрукты и овощи с витамином С

Витамин С помогает поддерживать упругость кожи.

16. Сделайте лосось блюдом дня

Лосось содержит полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние кожи.

17. Ешьте много манго!

Манго содержит бета-каротин, который помогает коже оставаться гладкой.

18. Сократите количество алкоголя

Употребление алкоголя может негативно сказаться на состоянии кожи.