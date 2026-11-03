Усталость с самого утра, бледность, ломкие ногти, выпадающие волосы и одышка даже после подъёма по лестнице. Всё это может указывать на дефицит железа. Многие в такой ситуации начинают налегать на гречку, яблоки и гранаты. Но действительно ли эти продукты способны поднять гемоглобин? Оказывается, не всё так просто.

Железо необходимо организму для образования гемоглобина — белка, который переносит кислород к тканям. Когда железа не хватает, человек может испытывать слабость, головокружение и снижение работоспособности.

Однако далеко не всё железо, поступающее с пищей, усваивается одинаково хорошо. О том, как правильно составить рацион, изданию «Доктор Питер» рассказала нутрициолог, эксперт по питанию и здоровью детей Елена Милаева.

Почему мясо выигрывает у гречки

В продуктах питания железо встречается в двух основных формах — гемовой и негемовой.

Гемовое содержится в мясе, птице, рыбе и морепродуктах. Организм усваивает его сравнительно легко — примерно на 15–35%.

Негемовое железо присутствует в растительных продуктах: крупах, бобовых, орехах, семечках, овощах и фруктах. Его усвоение значительно сильнее зависит от состава пищи и индивидуальных особенностей организма.

Поэтому большое количество железа, указанное в таблице пищевой ценности продукта, ещё не означает, что организм получит его в полном объёме.

Например, гречка действительно содержит железо, но по эффективности его усвоения уступает мясу.

Какие продукты особенно богаты железом

Среди продуктов животного происхождения эксперт выделяет печень, говядину, индейку и мидии.

Примерное содержание железа в 100 граммах продукта:

Продукт Железо Куриная печень, приготовленная 11–12 мг Говяжья печень, приготовленная 7–8 мг Мидии, приготовленные 6,7–7 мг Постная говядина, приготовленная 2,6–3 мг Тёмное мясо индейки, приготовленное 2,3–2,9 мг

При этом печень не стоит употреблять ежедневно: она содержит очень много витамина А, избыток которого может быть вреден. Особенно осторожными с печенью следует быть беременным.

Растительные продукты тоже способны внести существенный вклад в поступление железа.

Продукт Железо на 100 г Кунжут, неочищенный 14,5–15 мг Пшеничные отруби 11–14 мг Тыквенные семечки около 8,8 мг Чечевица, сухая 6,5–8 мг Гречка, сухая 6,7–8,3 мг Гречка, варёная около 2,5–3 мг Яблоки 0,1–0,3 мг Гранат около 0,3 мг

Цифры приблизительные: содержание железа зависит от сорта продукта, способа приготовления и используемых справочных данных.

Почему яблоки и гранаты не спасут от анемии

Один из самых устойчивых мифов гласит, что при низком гемоглобине нужно есть побольше яблок и гранатов.

На самом деле железа в этих фруктах очень мало.

В 100 граммах яблок его содержится лишь несколько десятых миллиграмма. Гранат тоже нельзя назвать богатым источником этого минерала.

Конечно, отказываться от фруктов не нужно. Они обеспечивают организм клетчаткой и другими полезными веществами. Но рассчитывать, что ежедневный стакан гранатового сока устранит выраженный дефицит железа, не стоит.

Именно поэтому специалисты рекомендуют разнообразное питание, а не попытки восполнить нехватку одного вещества с помощью единственного продукта.

Правда ли, что сырое мясо полезнее приготовленного?

Ещё одно распространённое заблуждение — будто при жарке или варке мясо теряет железо, поэтому употреблять его лучше сырым.

Это не так.

Железо не разрушается при обычной термической обработке. Более того, после приготовления мясо теряет часть воды, поэтому содержание железа в пересчёте на 100 граммов готового продукта иногда оказывается даже выше, чем в сыром.

Зато употребление сырого мяса связано с риском заражения бактериями и паразитами.

Поэтому ради железа подвергать здоровье опасности совершенно бессмысленно.

Маленькие хитрости, которые помогают усваивать железо

Оказывается, важно не только то, что лежит на тарелке, но и с чем именно мы едим богатые железом продукты.

Витамин С помогает организму усваивать негемовое железо. Поэтому к чечевице, фасоли или гречке полезно добавлять болгарский перец, помидоры, зелень или другие продукты, содержащие этот витамин.

Например, порция гречки с овощным салатом может оказаться более удачным сочетанием, чем гречка сама по себе.

А вот некоторые привычные напитки способны снижать усвоение железа.

Чай и кофе содержат полифенолы, которые препятствуют всасыванию негемового железа. Поэтому людям с установленным дефицитом железа разумнее пить их между приёмами пищи, а не одновременно с едой.

На усвоение также влияют фитаты, присутствующие в крупах, бобовых и орехах. Замачивание и правильное приготовление таких продуктов помогают уменьшить их количество.

При этом полностью отказываться от полезных растительных продуктов из-за фитатов не нужно.

Когда гречка и мясо уже не помогут

Самое важное — не путать профилактику дефицита железа с лечением железодефицитной анемии.

Если анализы уже показали низкий гемоглобин и истощение запасов железа, одного изменения меню обычно недостаточно.

Врач может назначить препараты железа, определить необходимую дозировку и продолжительность лечения. Кроме того, важно выяснить причину дефицита: это могут быть обильные менструации, кровопотери, нарушения всасывания или другие заболевания.

Самостоятельно принимать большие дозы железа тоже не стоит — избыток этого минерала способен навредить организму.

Главный вывод: гречка, яблоки и гранаты полезны, но не являются лекарством от анемии. Для профилактики важен полноценный рацион, а при подтверждённом дефиците железа необходимы обследование и лечение под наблюдением врача.