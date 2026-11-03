Скидки, акции и товары по самым низким ценам помогают заметно сократить расходы на питание. Но иногда желание сэкономить оборачивается совсем другими затратами — на лекарства и врачей. Специалисты объяснили, какие продукты требуют особого внимания при покупке, а где можно смело выбирать бюджетные варианты без ущерба для здоровья.

Экономить на продуктах вполне разумно. Главное — понимать разницу между недорогой качественной едой и сомнительным товаром, низкая цена которого может скрывать неприятные особенности состава или условий хранения.

О том, на что стоит обращать внимание в магазине, изданию «Доктор Питер» рассказали эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин и врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Мясо и рыба: дешевле не всегда выгоднее

Белок необходим организму для поддержания мышц, восстановления тканей и множества обменных процессов. Поэтому полностью отказываться от полноценных источников белка ради экономии — не лучшая идея.

По словам эндокринолога Олега Ирышкина, в рационе должны присутствовать рыба, нежирное мясо и бобовые. Именно эти продукты помогают получать необходимые аминокислоты.

Особое внимание специалист советует уделять жирной рыбе. Она содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, которые важны для нормальной работы сердца и сосудов.

Жирную рыбу желательно включать в меню дважды в неделю.

Токсиколог Михаил Кутушов, в свою очередь, предупреждает об опасности покупки мяса сомнительного происхождения. Нарушение условий хранения и обработки может привести к размножению болезнетворных бактерий и заражению паразитами.

При этом высокая цена сама по себе не гарантирует безопасность. Гораздо важнее покупать мясо у надёжных продавцов, проверять срок годности, внешний вид продукта и условия его хранения.

Молочные продукты: внимательно читайте этикетку

Молоко, творог, сметана, йогурты и сыр — ещё одна категория, на которую врачи советуют обращать особое внимание.

Дело не только в цене. Под видом привычного продукта иногда продаётся его более дешёвый аналог с заменителями молочного жира.

Например, сыр и сырный продукт — не одно и то же. В последнем часть молочного жира может быть заменена растительным. Само по себе это не обязательно делает продукт опасным, однако его состав и пищевая ценность могут существенно отличаться от традиционного сыра.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать упаковку и не путать разные категории продуктов.

Отдельный разговор — сладкие йогурты. Они могут содержать довольно много добавленного сахара, поэтому не всегда являются лучшим выбором для ежедневного питания.

Более простой вариант — натуральный йогурт без добавок, в который можно самостоятельно положить ягоды или фрукты.

Растительные масла: важен не только ценник

Олег Ирышкин обращает внимание на необходимость включать в рацион качественные источники ненасыщенных жиров.

К ним относятся оливковое, льняное и рыжиковое масла, а также жирная рыба.

Такие продукты обеспечивают организм жирными кислотами, необходимыми для нормального функционирования клеток и обменных процессов.

Однако покупать исключительно дорогое масло необязательно. Важно учитывать его состав, свежесть, условия хранения и назначение.

Например, не каждое нерафинированное масло подходит для жарки, зато некоторые из них отлично дополняют салаты и холодные блюда.

Сладости: дешёвый десерт может скрывать неожиданный состав

Печенье, вафли, конфеты и пирожные часто продаются по привлекательным ценам. Но прежде чем положить очередную упаковку в корзину, стоит взглянуть на список ингредиентов.

Врач-эндокринолог советует обращать внимание на используемые жиры и другие компоненты.

Особенно нежелательны промышленные трансжиры, которые могут образовываться при частичной гидрогенизации растительных масел. Их избыточное употребление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом важно понимать, что не всякий маргарин и не любое растительное масло содержат значительное количество трансжиров. Современные технологии позволяют выпускать продукты практически без них.

Поэтому ориентироваться лучше не на громкое название и не на цену, а на реальный состав изделия.

И ещё один момент: даже качественные сладости желательно употреблять умеренно.

Алкоголь: самая опасная экономия

Особенно серьёзные последствия может иметь покупка алкоголя неизвестного происхождения.

Михаил Кутушов предупреждает, что употребление поддельных спиртных напитков способно привести к тяжёлым отравлениям.

В частности, алкогольные суррогаты, содержащие метанол, могут вызвать необратимое повреждение зрения и даже смерть.

Поэтому спиртные напитки нельзя покупать с рук, у случайных продавцов или в местах, где невозможно проверить их происхождение.

Впрочем, и легальный дорогой алкоголь не становится безопасным для здоровья. Риск связан не только с подделками, но и с самим употреблением спиртного.

Фрукты и овощи: отказываться от них ради экономии не стоит

Врачи напоминают, что овощи и фрукты обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и другими полезными веществами.

Поэтому сокращать их потребление до минимума ради экономии нежелательно.

Но это вовсе не означает, что нужно покупать дорогие экзотические плоды.

Сезонные яблоки, морковь, капуста, свёкла и замороженные овощи зачастую оказываются гораздо доступнее, при этом сохраняя высокую пищевую ценность.

Главное — разнообразие рациона, а не стоимость каждого продукта.

А вот на чём можно сэкономить без вреда для здоровья

Есть и хорошая новость: далеко не все полезные продукты стоят дорого.

По словам Олега Ирышкина, совершенно необязательно следовать моде на суперфуды и покупать дорогостоящие крупы.

Например, привычные гречка и перловка содержат клетчатку, витамины группы B и минеральные вещества. При этом стоят они обычно значительно дешевле многих модных аналогов.

То же касается бобовых: фасоль, горох и чечевица могут стать доступными источниками растительного белка.

Таким образом, здоровое питание не обязательно требует больших расходов. Иногда обычная домашняя еда из простых продуктов оказывается ничуть не хуже дорогостоящих готовых блюд.

Главное правило покупателя: экономить стоит на бренде, красивой упаковке и маркетинговых обещаниях, но не на безопасности, свежести и полноценности питания.

Ведь самая выгодная покупка — не та, которая обошлась дешевле всего, а та, которая действительно принесла пользу организму.