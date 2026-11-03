Утренний кофе с необычным цветочным ароматом становится всё популярнее. В социальных сетях его называют едва ли не секретом стройности французских женщин. Главный ингредиент — лаванда, которую многие привыкли видеть в саду или использовать для ароматизации дома. Но действительно ли она помогает избавиться от лишних сантиметров на талии?

Речь идёт о лавандовом кофе — напитке, вдохновлённом традициями французского Прованса. Его готовят с добавлением цветков лаванды или специального сиропа.

Сторонники нового увлечения утверждают, что такой кофе не только обладает приятным вкусом, но и помогает расслабиться, улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота.

Однако, как отмечает венгерское издание EgészségKalauz, научных доказательств того, что лавандовый кофе способствует похудению, пока нет.

Чем интересна лаванда

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) давно известна как ароматическое и лекарственное растение. В её составе присутствуют биологически активные вещества, в частности линалоол и линалилацетат.

Некоторые исследования связывают препараты лаванды с уменьшением тревожности и улучшением качества сна.

Также растению традиционно приписывают лёгкое спазмолитическое действие. Предполагается, что оно может помогать при неприятных ощущениях в животе, связанных с напряжением и спазмами.

Впрочем, убедительных клинических данных о том, что именно лавандовый кофе улучшает пищеварение или устраняет вздутие, недостаточно.

Почему живот может казаться более плоским

Одна из причин популярности напитка — обещание уменьшить объём талии без диет и физических упражнений.

Но здесь важно различать две совершенно разные вещи: жировые отложения и вздутие живота.

Живот может временно увеличиваться из-за скопления газов, запоров, задержки жидкости или особенностей пищеварения. В таком случае изменение его объёма вовсе не означает, что человек набрал или потерял жир.

Лаванде приписывают успокаивающие свойства, а стресс действительно способен влиять на работу кишечника. Однако это не означает, что чашка ароматного кофе автоматически избавит от вздутия.

Если же заменить сладкий кофейный напиток с сиропами и взбитыми сливками на вариант без сахара, его калорийность может заметно снизиться. И это уже вполне реальное преимущество.

Как приготовить лавандовый кофе дома

Для необычного напитка не потребуется специальное оборудование или сложные ингредиенты.

Самый простой способ — добавить в свежесваренный кофе одну-две чайные ложки пищевого лавандового сиропа. Количество можно менять в зависимости от желаемой насыщенности вкуса.

Но если хочется обойтись без лишнего сахара, лучше воспользоваться сушёными цветками лаванды, предназначенными именно для употребления в пищу.

Небольшую щепотку можно добавить к молотому кофе перед приготовлением во френч-прессе или фильтр-кофеварке.

Лаванда придаёт напитку тонкие цветочные нотки, которые сочетаются с насыщенным ароматом обжаренных кофейных зёрен.

Главное — не переборщить. Избыток лаванды способен сделать кофе горьким и придать ему неприятный парфюмерный привкус.

Важное предупреждение: не всякая лаванда подходит

Использовать для приготовления напитка цветки из случайного букета или декоративного растения не стоит.

Садовая лаванда может быть обработана средствами защиты растений, не предназначенными для пищевых культур.

Лучше выбирать специально подготовленные пищевые цветки лаванды.

И ни в коем случае нельзя заменять их обычным эфирным маслом для ароматерапии. Оно содержит высококонцентрированные вещества и не предназначено для самостоятельного добавления в напитки.

А может ли лаванда нейтрализовать действие кофеина?

Ещё одно популярное утверждение заключается в том, что лаванда якобы смягчает возбуждающее действие кофе.

Действительно, кофеин помогает взбодриться, но у чувствительных людей может вызывать учащённое сердцебиение, тревожность и нарушения сна.

Лаванда, напротив, ассоциируется с расслаблением. Однако убедительных доказательств того, что добавленные в кофе цветки нейтрализуют нежелательные эффекты кофеина, нет.

Поэтому людям, у которых кофе вызывает неприятные ощущения, лучше уменьшить его количество или выбрать напиток с пониженным содержанием кофеина.

Так стоит ли перенимать французскую привычку?

Лавандовый кофе вполне может стать приятной альтернативой привычному капучино или латте. Особенно если готовить его без большого количества сахара.

Но ожидать от него чудес не стоит.

Ни лаванда, ни другие модные добавки не способны самостоятельно сжигать жир на животе. Для поддержания здорового веса гораздо важнее сбалансированное питание, физическая активность и полноценный сон.

А вот попробовать кофе с ароматом Прованса ради нового вкуса — вполне интересная идея. Главное, чтобы удовольствие от напитка не превращалось в веру в его волшебные свойства.