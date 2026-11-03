Кажется, что может быть проще: купил в аптеке баночку поливитаминов — и обеспечил себе крепкий иммунитет, красивую кожу и заряд энергии. Именно это обещают производители многочисленных витаминных комплексов. Но врачи предупреждают: бесконтрольный приём таких препаратов не только не всегда приносит пользу, но иногда способен серьёзно навредить организму.

Нужны ли здоровому человеку дополнительные витамины и почему принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает? Об этом изданию WomanHit рассказала врач — клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Екатерина Румянцева.

Кому витамины действительно необходимы

Поливитамины — это препараты или пищевые добавки, содержащие сразу несколько витаминов. Чаще всего в их состав входят витамины А, С, D, Е и группы В, иногда к ним добавляют различные минералы.

На первый взгляд, такое сочетание выглядит идеальным: одна таблетка — и организм получает всё необходимое.

Однако, как объясняет Екатерина Румянцева, дополнительные витамины нужны далеко не каждому.

«Мультивитамины могут быть полезны при определённых состояниях, например, при недостаточном питании, нарушении всасывания из ЖКТ или при повышенной потребности в витаминах», — отмечает специалист.

В частности, необходимость в дополнительном приёме витаминов может возникать при ограничительном питании, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта или интенсивных физических нагрузках, если обычный рацион не покрывает потребности организма.

Но даже в этих случаях важно выяснить, каких именно веществ не хватает.

Почему принимать витамины «на всякий случай» — плохая идея

Многие покупают витаминные комплексы просто для профилактики. Особенно осенью и зимой, когда хочется защититься от простуд, избавиться от усталости и поддержать иммунитет.

Однако врач предупреждает: для здоровых взрослых людей, которые полноценно и разнообразно питаются, убедительных доказательств пользы регулярного приёма поливитаминов недостаточно.

Организм получает значительную часть необходимых витаминов из обычной пищи — овощей, фруктов, круп, мяса, рыбы, молочных продуктов и других источников.

Поэтому дополнительная таблетка вовсе не обязательно сделает человека здоровее.

Более того, если дефицита нет, избыточное поступление некоторых веществ может оказаться нежелательным.

Какие витамины особенно опасны при передозировке

Распространённое убеждение, что витамины совершенно безвредны, поскольку они натуральные, ошибочно.

Особую осторожность необходимо соблюдать с жирорастворимыми витаминами — прежде всего А и D.

В отличие от многих водорастворимых витаминов, они способны накапливаться в организме.

Избыточное поступление витамина А может привести к головным болям, тошноте, нарушениям работы печени и другим проблемам. Особенно опасны высокие дозы ретинола во время беременности.

Передозировка витамина D способна вызвать повышение уровня кальция в крови, что может отрицательно сказаться на работе почек и других органов.

Но и водорастворимые витамины нельзя считать абсолютно безопасными.

Например, длительный приём чрезмерных доз витамина B6 может привести к повреждению периферических нервов. Среди возможных симптомов — онемение, покалывание и нарушения чувствительности в руках и ногах.

Именно поэтому даже безрецептурные витаминные комплексы требуют разумного подхода.

Витамины и лекарства: сочетание может быть опасным

Есть ещё один момент, о котором многие покупатели аптечных добавок даже не задумываются.

Компоненты витаминных комплексов способны взаимодействовать с лекарственными препаратами, усиливая или ослабляя их действие.

По словам Екатерины Румянцевой, особенно важно сообщать врачу о приёме любых витаминов и биологически активных добавок, если человек уже проходит медикаментозное лечение.

Причём это касается не только препаратов, назначенных по рецепту.

Даже привычные аптечные средства могут содержать вещества, которые при одновременном приёме с поливитаминами создают риск превышения рекомендуемой дозы.

А как быть с витамином D?

Отдельного внимания заслуживает витамин D, который образуется в коже под воздействием солнечного света.

В странах с продолжительной осенью и зимой его недостаток действительно встречается достаточно часто.

Но это не означает, что каждому человеку необходимо самостоятельно назначать себе высокие дозы.

Потребность в дополнительном приёме зависит от возраста, состояния здоровья, питания, факторов риска и других обстоятельств.

Врач может оценить необходимость профилактической дозы, а при наличии показаний назначить анализ крови на 25-гидроксивитамин D.

При этом лабораторное обследование требуется не всем подряд: решение принимается с учётом конкретной ситуации.

Как понять, нужны ли вам поливитамины

Специалисты советуют прежде всего оценить собственный рацион и состояние здоровья.

Если питание разнообразное, нет заболеваний, нарушающих всасывание питательных веществ, и других факторов риска, регулярный приём комплексных добавок может быть попросту лишним.

Другое дело — подтверждённый дефицит определённого витамина или состояние, при котором его поступление необходимо увеличить. В таких ситуациях врач поможет подобрать подходящий препарат и дозировку.

Причём иногда гораздо эффективнее принимать не комплекс из десятка компонентов, а конкретный витамин, которого действительно не хватает.

Главное правило: витамины — не универсальная страховка от болезней и не волшебная таблетка для красоты и молодости. Их польза зависит от реальной потребности организма, а избыток способен причинить вред.

Поэтому прежде чем отправляться в аптеку за очередной яркой баночкой, стоит задать себе простой вопрос: действительно ли организму нужны дополнительные витамины или это всего лишь удачный маркетинговый ход?