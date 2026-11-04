Комнатные растения снова становятся популярными! Они помогают справляться с плохой экологией и улучшают качество воздуха, а также способствуют улучшению сна. Уход за зелеными питомцами помогает снять стресс и уменьшить чувство одиночества.

С лавром стоит подружиться

Несколько лет назад я посадила лавровое деревце в горшке. Мне понравилась идея выращивать лавровый лист для кулинарии, и было интересно наблюдать за развитием растения.

Саженец я заказала в садовом магазине, убедившись, что у него хорошо развитый корешок. В горшке сделала хороший дренаж и заполнила его смесью из песка, листовой и дерновой земли в равных пропорциях. К счастью, деревце прижилось и стало расти, хоть и медленно.

Я поливаю лавр часто, но избегаю переувлажнения. Раз или два в месяц добавляю в воду пищевую соду из расчета 0,5 ч. л. на 1 л воды. Летом выношу горшок на балкон, слегка притеняя растение. В этот период по вечерам, с интервалом в 2-3 дня, обильно опрыскиваю крону отстоянной водой, чтобы избежать появления вредителей. Раз в 3 года пересаживаю деревце в более просторный горшок.

Идея вырастить лавр в домашних условиях оказалась удачной. Он не только снабжает меня ароматной приправой, но и очищает воздух в квартире.

Вечнозеленый паслен

У меня дома растут кустики соланума - вечнозеленого паслена. Его белые соцветия и небольшие красные или желтые плоды выглядят оригинально и оживляют комнату. Главная хитрость в уходе за соланумом - обеспечить ему увлажнение почвы и воздуха, но без избытка воды.

Влажность воздуха вокруг соланума должна быть не менее 65%. Наливать воду в поддон не рекомендуется, иначе растение может загнить. Чтобы обеспечить должную влажность, я опрыскиваю кустики водой комнатной температуры через день и держу их в поддонах с мокрым керамзитом. Таким образом, горшки не контактируют с водой. При посадке я также добавила толстый слой дренажа и побольше песка в грунт.

Судя по обилию плодов и активному росту, мои соланумы довольны условиями содержания.

Чтобы герань пышно цвела

Хочу поделиться секретом обильного цветения герани. Он заключается в поливе йодным раствором.

Йод ускоряет формирование соцветий и увеличивает их количество. Готовится раствор просто: 1 капля йода на 1 л отстоянной воды комнатной температуры. На один куст герани достаточно полива 50 мл 1-2 раза в неделю летом и весной. Вносить раствор нужно аккуратно: через час после основного полива строго по внутренним стенкам горшка, чтобы не повредить ствол и корни.

Зеленая «приманка»

Все мои подруги уже давно вышли замуж, а мне не везло. Я решила разобраться, какие цветы отвечают за уют в доме, а какие могут отгонять потенциальных мужчин. Я долго не верила в приметы, поэтому дом был заставлен разными цветами. Я начала раздаривать своих любимцев.

В первую очередь избавилась от мужегонов: сциндапсуса и плюща. На всякий случай отнесла на работу пару кактусов, которые сулят одиночество. Вместо них купила цветок страсти и любви - гибискус, а также пересадила оксалис - цветок любви. У подруги взяла отросток хлорофитума.

У него есть название «семейное счастье», и он хорошо очищает воздух.

Можно смеяться над моей суеверностью, но вскоре после таких перестановок в моей жизни появился чудесный мужчина. Мы недавно сыграли свадьбу. Теперь я собираюсь купить фикус, который считается покровителем домашнего очага и символом спокойной обстановки в семье.

Пересаживать обязательно!

Несколько лет назад мне подарили гардению с красивыми белыми цветками. Я не пересадила цветок сразу, и через две недели у гардении пожелтели листья. Я решила пересадить ее и обнаружила, что корни начали подгнивать.

Теперь я всегда пересаживаю купленные цветы, независимо от размера горшка, и советую вам делать то же самое.

Если коты портят цветы

У нас в доме всегда были кошки, и я люблю выращивать комнатные цветы. Однако иногда возникала проблема: кошки путали цветочный горшок с лотком. Мне приходилось использовать разные способы, чтобы отучить питомцев от дурной привычки.

Я заметила, что не стоит ставить миску с кормом рядом с лотком, так как коты не любят такое соседство. Можно огородить цветок «забором» из палочек или подобрать пластиковую бутылку, обрезать у нее верх и огородить цветок. Также можно закрыть поверхность горшка бумагой, чтобы кот не добрался до земли.

Коты не любят запах чеснока, поэтому я иногда насыпала нарезанный чеснок на землю около цветка.

Наказание - не лучший способ, но если я заставала кота у цветка, легонько щелкала его по носу и относила к лотку.

Также рекомендуют оклеивать подоконник двусторонним скотчем, но я этого не делала. В продаже есть специальные спреи, которые отпугивают кошек от растений, но они могут негативно влиять на сами цветы, поэтому я предпочитаю их не использовать.

"1000 секретов".